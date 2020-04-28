Такое теплое слово «Турбота»

Корреспонденты «УЦ» – частые гости в Александрии, в Доме футбола ФК «Александрия». Но таким, как в эти дни, видеть это здание еще не приходилось. Всё просторное фойе заставлено пакетами с надписью «З турботою про вас!», тут же и заготовки для сбора следующих пакетов – центнеры муки, круп и прочих нужных в эти дни продуктов. Это под эгидой клуба стартовал проект «Турбота», призванный облегчить жизнь тем, кому тяжелее всего, а также помочь тем, кому труднее всего, – медикам.

Футбольный клуб «Александрия» еще в марте вместе со своим главным партнером – холдингом «АгроВиста» профинансировал закупку аппаратов искусственной вентиляции легких сразу для нескольких больниц на сумму 5 миллионов гривен. Наблюдая за ситуацией в стране, инициаторы той акции поняли: останавливаться нельзя. И следующим этапом стал запуск проекта «Турбота». На момент выхода этого номера газеты «Турбота» работает немногим две недели, но сколько уже сделано!

Сначала почти тысячу масок, 160 литров антисептика, полсотни защитных костюмов, столько же очков и щитков передали трем медучреждениям области – Станции скорой помощи Александрии, Знаменской городской больнице и областному госпиталю ветеранов. Стоит отметить, что все средства имеют сертификаты качества. Стоимость переданного – 750 тысяч гривен.

«Врачи должны быть обеспечены всем необходимым. Они имеют достаточно знаний, опыта и решимости. А наша общая задача – организовать материально-техническую базу. Только так они смогут быть в безопасности сами и быть эффективными для пациентов», – говорит президент футбольного клуба «Александрия» Сергей Кузьменко.

Второе направление работы проекта «Турбота» – адресная помощь социально незащищенным людям. Важность этого направления показал первый же день запуска «горячей линии» – позвонило около полутысячи человек. Десятки людей вызвались быть волонтерами, оказывать посильную помощь.

«Мы должны вместе пережить этот сложный период и помочь тем, кто больше этого ждет. Каждый, кто нуждается в поддержке, может получить социальную помощь от команды Сергея Кузьменко. Для этого нужно позвонить на “горячую линию”», – говорит партнер акции «Турбота» Сергей Коваленко, директор Департамента предоставления социальных услуг горсовета Кропивницкого.

«На благотворительный проект “Турбота” руководство ФК “Александрия” и холдинга “АгроВиста” выделило уже 1 миллион гривен. Один продуктовый набор стоит около двухсот гривен. Мы имеем список людей, которые точно нуждаются в нашей поддержке», – сообщил корреспонденту «УЦ» партнер акции «Турбота», первый заместитель главы Кировоградского облсовета Юрий Гугленко. В социальном пакете есть мука, сахар, подсолнечное масло, макароны, колбаса. Также благотворители не забыли о средствах первой необходимости во время пандемии коронавируса – положили многоразовые медицинские маски.

Детально о работе проекта нам рассказал директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев.

– Дмитрий Сергеевич, ваш проект стартовал 21 апреля. Многие схожие проекты по стране начали работать раньше.

– На самом деле мы тоже подключились к работе раньше – в плане помощи медикам, аппараты искусственного дыхания купили, и средства защиты мы давно уже раздаем. И продолжаем.

Когда начали поступать звонки, обращения людей за помощью, решили запускать проект «Турбота». Мы не стали хвататься за первое попавшееся только потому, что оно дешевое, искали качественные товары. И вся продукция, которую вы видели у нас в офисе, оплачена уже давно. Мы готовились к правильному старту, чтобы не оказалось вдруг, что у нас из-за большого спроса вдруг не хватит продуктовых наборов, и что тогда люди станут говорить?

21-го мы стартовали. И нам звонят, звонят…

– Линию обрывают?

– Я в целях проверки качества работы пару раз звонил сам на линию. Так приходилось ждать по минуте или две, но вы же должны понимать – количество наших операторов все же ограничено. Операторы наши сами перезванивают, если вдруг поговорить не удалось.

С 23 апреля мы уже начали развозить крупными партиями по адресам наши наборы.

– Вы уже оказали солидную поддержку медучреждениям Александрии, Знаменки и Кропивницкого. География помощи будет расширяться?

– Мы смотрим, откуда идут обращения. Есть же вопросы и логистического характера, к примеру.

– Ну да, вдруг из Киева запросят вашу помощь.

– Я думаю, там свои люди есть, которые этим занимаются, по всей Украине во всех регионах они есть. А в Киеве много помогает людям партнер нашего клуба – всемирно известная фирма Nike.

– В продуктовых наборах есть продукция вашего партнера – холдинга «АгроВиста»?

– «АгроВиста» занимается работой с большими, оптовыми объемами производимой продукции. Все продукты для наборов мы закупаем в Кировоградской области, всё только высшего качества.

– Карантин может продлиться еще неизвестно как долго. Будете продолжать на том же уровне помогать всё это время?

– Президент ФК «Александрия» Сергей Анатольевич Кузьменко держит руку на пульсе происходящего, анализирует всё, и он будет принимать решения. Но нет сомнения, что и дальше будем людям помогать. Речь не идет о том, что вот мы уже потратили почти 6 миллионов, и всё.

– Не могу не спросить о футболе. Как в клубе дела?

– Как и у всех в этой сфере. В нашем виде спорта и во всей индустрии царит неопределенность. Я читаю рекомендации ВОЗ, УЕФА и других уважаемых организаций, читаю все новости. Одни рекомендуют запретить матчи со зрителями до конца 2021 года. Нидерланды запретили даже матчи без зрителей до 1 сентября этого года. В чемпионате Германии прорабатывают схему выхода из карантина – 300 зрителей на стадионе на расстоянии друг от друга, никаких рукопожатий между футболистами и т.д.

Посмотрим. Никто не знает, когда пандемия закончится и какой будет схема выхода из карантина. Не может же быть такого – 11 мая карантин закончился, и сразу открыли все парки, скверы, стадионы, спортзалы. И народ повалил, и точно будет новый всплеск.

ФИФА дает только рекомендации по внутренним чемпионатам, от сроков проведения до снижения зарплат футболистам. Что делать конкретно, решает каждая страна и клубы.

– Спасибо! Надеюсь, встретимся на футболе!

P.S. Номер телефона «горячей линии» проекта «Турбота»: 0800751911.