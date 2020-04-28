Теперь еще и проректор

Заслуженный врач Украины, народный депутат Украины предыдущего созыва, главный врач Кировоградского областного онкологического диспансера Константин Ярынич занимается и преподавательской деятельностью. Руководит кафедрой клинических дисциплин Донецкого национального медицинского университета. А теперь он еще стал и проректором по научно-педагогической работе и международным связям ДНМУ. Детали он рассказал в комментарии «УЦ».

– Константин Владимирович, вы взяли на себя новую нагрузку, как со всем справляетесь? И диспансер, и университет…

– Я с первых дней его создания сотрудничаю с университетом, и необходимость укрепления международной работы для меня была очевидной. Ни для кого не секрет, что некоторое время назад в работе с иностранными студентами были вопросы – ваша газета писала об этом не раз. Надо было навести порядок и в сотрудничестве с посольствами, и с контрактерами, и т.д. И когда Министерство здравоохранения предложило мне это направление, я согласился.

И, конечно же, научно-педагогическая работа. Да, нагрузка существенно увеличилась. Я и так возглавляю кафедру клинических дисциплин, она самая большая в университете, у нас более шестидесяти преподавателей – профессора, доктора наук, кандидаты наук, доценты. Все до единого студенты, независимо от специальности, с 4 по 6 курс учатся на нашей кафедре, это обязательные для любого медика знания.

Нагрузка большая, а в связи с известными событиями особенно. Надо было организовать работу кафедры онлайн, добиться того, чтобы все преподаватели понимали, что должны делать и требовать, а студенты – что они обязаны делать. Дело усложнялось еще и тем, что у нас преподавание ведется на двух языках – на украинском и на английском.

Чтобы не терять контроля над процессом, я ежедневно провожу Zoom-конференции, у нас есть своя Вайбер-группа, где мы постоянно оперативно общаемся с коллективом. Преподавание ведется через Гугл-Классрум, потому что процесс интегрируется через главный офис Донецкого мед­университета, там есть часть закрытой информации, которую эта программа шифрует. Тесты студенты тоже сдают через специальную программу.

Могу с уверенностью сказать, что за последние три недели мы сильно продвинулись. И при этом выявили таких студентов, которые вообще не учатся, думают, что это им так сойдет, со скидкой на ситуацию. Таких мы будем отчислять, пусть едут к себе домой и объясняют родителям, за что они заплатили деньги.

Как только закончится карантин, сразу усиленно возьмемся за практику. И на базе диспансера в том числе будут изучать хирургию и т.д.

На перспективу много планов. Знаете, когда 5 лет назад у нас появилась часть факультетов донецкого университета, целью было укомплектовать кадрами медицинскую сферу области. Нехватка квалифицированного персонала – это многолетняя проблема Кировоградщины.

За это время работы у нас уже есть четыре полноценных курса, которые начали обучение с нуля у нас. Через два года будут все шесть курсов. И тогда мы уже сможем начать говорить не об отдельном подразделении донецкого университета, у которого еще два таких в Мариуполе и Краматорске, а о самостоятельном медицинском высшем учебном заведении в Кропивницком.