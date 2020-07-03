CMP – когда главный спорт – это сама жизнь

CMP, бренд, который специализируется на производстве высококачественной спортивной и повседневной одежды для энтузиастов и просто любителей активного способа жизни.

CMP – итальянское качество и современные технологии

Итальянцы всегда славились скрупулезностью и ответственностью в вопросах качества и моды, будто у каждого творца в этой славной стране такие качества зашиты прямо в генах. Именно такими были братья Кампаньоло, которые сумели организовать производство сразу после войны во многом двигаясь на слепом энтузиазме. И достаточно быстро такое усердие окупилось, а бренд получил название F.lli Campagnolo в честь его идейных вдохновителей. Для лучшего позиционирования в будущем было принято решение о создании дочерних компаний в различных направлениях. Одними из первых было решено уделить внимание путешественникам, первооткрывателям и просто людям, которые любят активный способ жизни. Так появился CMP – бренд для тех, кто берет от жизни все краски рискуя, и каждый раз превосходя собственные достижения. Безусловно весь модельный ряд очень популярен в Европе, и дистрибьюторская сеть активно расширяется за его пределы. Все это благодаря исключительному качеству и высоким технологиям, примененным для конкретных целей в каждом, отдельно взятом изделии. Специальные материалы и уникальные конструктивы, обилие возможностей и универсальность – лишь одни из немногих преимуществ, которые может предложить бренд своему покупателю. Есть и особые фавориты – особенной популярностью лейбл пользуется у лыжников, ведь исключительная износостойкость, прекрасный теплообмен и влагостойкость делают изделия CMP чуть ли не самыми идеальными среди множества других производителей специализированной одежды для зимнего сезона. Компания постоянно развивает свои коллекции, представляя все больше технологически совершенных товаров практически для любого вида активности. Хотелось бы отметить и отличный дизайн в спортивном и повседневном стиле – в компании точно знают, что и зачем они делают, ведь выбор действительно большой. А еще фирма очень бережно относится к окружающей среде используя безопасные технологии производства и натуральные материалы. Гордостью бренда также является фирменный флис, который производится на собственных фабриках и имеет уникальную структуру. Итальянцы хороши во всем, что касается одежды и персонального стиля, но внимание к деталям и применения новых технологий делает данный продукт одним из лучших в своем классе. Приобрести оригинальную продукцию вы можете, посетив один из лучших мультибрендовых бутиков товаров экстра-класса – Saks’85. Заказ можно сделать онлайн в фирменном интернет-магазине.