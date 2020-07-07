Не ходите в соцзащиту

Не успел Кабмин уменьшить карантинные ограничения, как наш народ стройными рядами пошел по инстанциям – в службу субсидий, водоканал, облэнерго и пр.

Проезжая на прошлой неделе утром на работу мимо управления соцзащиты, что на ул. Академика Королева, просто была ошарашена тем столпотворением, которое творится перед зданием. Наверное, человек сто стояло у входа. Ни о какой социальной дистанции речь вообще не идет. Большая часть людей без масок, стоят кучками, что-то бурно обсуждая, здесь и бабульки, и люди среднего возраста, и мамочки с грудными детками в колясках.

Два дня мы пытались дозвониться на горячую линию службы субсидий, чтобы уточнить причины такого столпо­творения, однако после набора номера на экране смартфона появлялась одна и та же надпись: приемопередатчик отключен. Теперь мы озадачены вопросом: сколько людей после посещения данной соцслужбы имеют вероятность заболевания коронавирусной инфекцией? Это не паника, а здравый смысл. А с учетом того, что часто люди болеют COVID’ом бессимптомно, да и на симптомы вирусной инфекции типа насморка и кашля у нас многие не обращают внимания, то гарантировать, что в очереди не было больных, не может никто.

Мы решили заодно поинтересоваться, как проходит прием посетителей в других коммунальных службах, и позвонили туда. В теплосети абонотдел работает, однако внутрь здания никого не впускают. Выходит сотрудник, забирает у вас книжку и идет делать перерасчет, а потом выносит. Вы в это время можете сходить в соседний магазин или просто погулять на улице.

В абонотдел облэнерго, учитывая его площадь, впускают по 10 человек, остальные ожидают на улице. «Кировоградгаз» по телефону очень настойчиво предлагает все необходимые операции проводить онлайн, чтобы не создавать очередей, хотя абонотдел, говорят, уже давно открыт для посетителей. В водоканале сотрудник рассказала по телефону, что они тоже уже принимают посетителей, но, большие ли у них очереди, ответить не смогла.

Вывод: все обожаемые нашими горожанами места скопления народа открыты, очереди выстраиваются, следовательно, опасность поймать коронавирус никуда не делась.

Может, стоит немножко подумать, прежде чем идти в толпу людей, и попытаться решить все свои вопросы по телефону?