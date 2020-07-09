Юлия Абрамкина “Мы феномен. Десять лет спустя после моей смерти”

Какая девушка не мечтает встретить первую любовь? Чтобы она во всех смыслах была всепоглощающей, искренней, взаимной… Героиня романа «Мы – феномен» познала такую любовь, только вместе с таким подарком судьбы пришла и незваная опасность. Обладающая незаурядной внешностью студентка Арканзасского Национального Колледжа Джулс Райт, никогда не выделяла себя из толпы и уж тем более, не считала себя особенной, но появление мистического незнакомца в корни меняет как её жизнь, так и её семьи.

В меру обстоятельств, рока Вселенной и генетического наследия Джулс вместе со своим братом Вэйландом становятся объектом преследования, некой корпорации, под названием «Purgatorio».

Порабощенная сверхъестественными чувствами к своему возлюбленному главная героиня теряется в водовороте событий и попадает в лапы врага, в лице сексуального «Геркулеса», который с помощью манипуляций и таланта кукловода ломает её сознание, принуждая отказаться от прошлой жизни. Ему удается, но уловка срабатывает не на долго. Когда главная героиня осознает, что она сделала и что сделали с ней, она решается на отважный и рискованный шаг.

Какую цель преследует тайная корпорация, кем является возлюбленный главной героини и кем является она сама, вы узнаете на страницах фантастического романа «Мы – феномен. Десять лет спустя, после моей смерти».

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