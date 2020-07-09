Автокредит – приятное путешествие с Креди Агриколь

Купить первое авто или заменить старую модель на новую – обычное желание. Статистика Креди Агриколь свидетельствует, что даже во время карантина украинцы не откладывают свои автомобильные мечты на потом. За первые пять месяцев года мы выдали более 1 млрд гривен автокредитов, так же, как в прошлом году. В Украине мы выдаем каждый третий кредит на авто! Такое доверие клиентов говорит само за себя. Поэтому, какой бы ни была ваша автомобильная мечта, мы обязательно поможем ее воплотить.

Даже при ограниченном бюджете всегда есть выбор: приобрести авто с пробегом или низшего класса за свой счет или взять кредит на новое авто и высшего класса. В Креди Агриколь Банке есть доступные кредитные программы на новые авто из салона. Для клиентов с минимальным бюджетом у нас есть готовые предложения – кредит на авто с авансовым взносом всего от 10% его стоимости и выгодными процентными ставками от 0,01% годовых. К тому же

Креди Агриколь имеет эксклюзивные условия кредитования с более чем 15-ю ведущими автопроизводителями, среди которых Renault, Citroen, Peugeot, Toyota, Nissan, Opel, Mazda, Suzuki, BMW и другие.

Не растеряться и выбрать лучший вариант автомобиля и программы кредитования клиентам помогут менеджеры в автосалоне. А уже после подписания кредитного договора клиент сразу забирает автомобиль из салона.

Еще один вариант сэкономить ― приобрести в кредит авто с пробегом. Это можно сделать как в салоне, так и у физических лиц. Креди Агриколь кредитует покупку б/у автомобилей на срок до пяти лет и с первоначальным взносом от 30% его стоимости.

Креди Агриколь – банк № 1 среди автолюбителей

Креди Агриколь является лидером на рынке автокредитования: с долей около 40% среди банков. Более 60 000 автолюбителей уже выбрали нас в качестве надежного партнера. В чем секрет нашего успеха? В заботе о клиентах. Мы предлагаем прозрачные и лояльные условия кредитования – никаких скрытых комиссий и других неожиданных платежей. Креди Агриколь – единственный в Украине банк, который имеет международный сертификат ISO 9001 по направлению автомобильного кредитования. А это – гарантия качества обслуживания.

Чтобы гарантировать безопасность наших клиентов во время пандемии COVID-19, мы предлагаем им оформить полис КАСКО дистанционно. Достаточно отправить сканированные копии необходимых документов.

Надеемся, что Креди Агриколь ценят не только за выгодные условия кредитования, но и за нашу социальную ответственность и поддержку зеленых инициатив. Мы ежегодно в рамках проекта «Дерево за автокредит» командой высаживаем новые деревья от имени клиентов, которые получили у нас кредит на авто. А для собственного корпоративного пользования покупаем электромобили. Таким образом, мы не вредим экологии во время деловых путешествий. И, конечно, обязательно поддержим и ваш эковыбор, предложив кредит на покупку электромобиля.

Конкретными поступками доказываем, что вы можете полагаться на Креди Агриколь!