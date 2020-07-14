«Мы живем в мире, где миллиарды бактерий и вирусов…»

Коронавирус встряхнул весь мир. И, хотя он принес много бед, в каком-то смысле его можно поблагодарить: многие всерьез начали задумываться о своем здоровье. Людмила Ткачук, врач-инфекционист, нутрициолог и эксперт интегральной медицины в интервью «УЦ» рассказала о том, на что стоит обратить внимание каждому из нас в мире, в котором бушует пандемия коронавируса и существует множество других заболеваний.

– Людмила Петровна, вы много лет проработали врачом-инфекционистом в центральной городской больнице, где сейчас лечат заболевших коронавирусом. Как вы видите ситуацию с пандемией и мерами борьбы с ней?

– В первой городской больнице я проработала почти 15 лет и за это время сталкивалась с несколькими эпидемиями вирусной инфекции, дифтерии, лептоспироза и даже холеры. Хотя сейчас я не работаю в больнице, слышу, насколько серьезна данная ситуация, и знаю людей, у которых умерли родственники от этой инфекции. Я думаю, что это очень серьезная проблема для всех людей. И не только потому, что её освещают СМИ. Понятно, что если бы освещали так же и сердечно-сосудистые заболевания и онкологию, то люди обращали бы гораздо больше внимания на свое здоровье. В отличие от диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний, даже если человек занимается своим здоровьем, вирус может всё равно его настигнуть, потому что условия жизни у нас у всех практически одинаковые: стрессовые ситуации, дефицит питательных веществ в еде, перегрев в летний период и многое другое. Таким образом, мы всё равно подвержены вирусам. А поскольку Covid-19 набирает силу, продолжает мутировать и живет уже не первый день, наш иммунитет должен приспосабливаться и понимать, что борьба ещё не закончена.

С точки зрения инфекциониста, считаю, что меры, предпринимаемые государством по борьбе с пандемией, могли бы быть значительно жёстче. Значительно. И тогда можно было бы остановить и предотвратить многие случаи заболевания и даже смерти. Если ещё месяца два назад масочный режим строго соблюдался, на входах в магазины это контролировала охрана, то сейчас такое можно увидеть гораздо реже. Поэтому я считаю, что со стороны государства принимаются недостаточные меры регулирования карантина. Из-за этого из строя выходят врачи, а это – наша первая линия обороны. Если пандемия и дальше будет набирать силу, то вообще непонятно, кто будет ею заниматься.

– Вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу, если человек однажды им переболел?

– Конечно, вырабатывается на данный штамм вируса, если у человека хорошая иммунная система или вирус уже потерял свою силу к тому моменту. Но вирус мутирует и, как и всё живое, приспосабливается к условиям жизни. Немаловажную роль здесь также играют с одной стороны страх, который подтачивает иммунитет, а с другой – неосторожность, потому что люди теряют бдительность. Чем более человек уязвлен, например, хроническими болезнями и лекарственными нагрузками, тем в большей группе риска он находится.

– Есть ли вероятность, что, даже когда изобретут вакцину, вирус приспособится и обретет новые, более серьезные формы?

– Я думаю, что вирусу абсолютно всё равно, будем ли мы делать вакцину против него или нет. Никакой вирус не хочет убить хозяина, потому что он живет за счет него, но приспосабливаться к средствам защиты от него он, конечно, будет. Что такое вакцина? Вакцина – это средство защиты от известного штамма вируса. И мало того, что берут лишь известный штамм вируса, так нужно же ещё время, пока эту вакцину изобретут. А пока это сделают, уже будет частичный коллективный иммунитет, то есть смысла в этой вакцине будет не так уж и много, а во-вторых, к тому моменту вирус может быть видоизменен настолько, что станет устойчивым к этой вакцине. Смысл в вакцинах, конечно, есть. С их помощью человечество пережило большинство пандемий и эпидемий. Но в данной ситуации, когда уже наблюдают изменения вируса, я не знаю, насколько это будет эффективно. К бактериям – да, можно применять вакцины, а вот как на них будет реагировать вирус, понять пока сложно. Поэтому я думаю, что большее внимание нужно уделять всё же иммунитету.

К тому же я не думаю, что вакцинация будет касаться абсолютно всех, да и не все захотят её проходить. Это процедура, больше направленная на людей, которые соприкасаются с вирусом каждый день, в частности педагогов, чтобы они не представляли опасности для детей, медработников, людей, работающих в больших коллективах… Сегодня это уже не то время, когда можно всех вакцинировать поголовно просто потому, что вот так сказали.

– То есть нужно искать какие-то другие методы защиты и профилактики?

– Да, конечно. Методы всегда есть. Мы созданы самой природой как очень умная система, которая может защищаться, регенерировать, восстанавливаться. Может, не все, но многие когда-то ломали руки, ноги, болели с температурой и даже если не принимали лекарства, то всё заживало, срасталось, через какое-то время иммунитет срабатывал, и мы выздоравливали. Поэтому, если мы понимаем, что система, которая может работать, работает только на определенных условиях, нам просто необходимо эти условия соблюдать. Не злоупотреблять алкоголем, не курить, не пить вредные напитки, есть качественную еду.

На протяжении 20 лет я сторонник того, что без дополнительных пищевых комплексов сегодня невозможно обойтись, потому что современная еда не несет в себе такой смысловой нагрузки, как раньше: количество витаминов, минералов, полезных веществ, живых ферментов, фитонутриентов значительно снизилось, а количество химических компонентов, наоборот, очень выросло. Поэтому, чтобы съесть достаточную дозу питательных веществ, нужно увеличивать количество еды, а мы понимаем, что это новая доза калорий, которая никому не нужна, особенно сейчас, в период эпидемии и карантина, когда двигательная активность снизилась.

Таким образом, очень важно поддержание своей иммунной системы, питание всех её отдельных компонентов, восстановление кишечника, потому что 80 процентов иммунитета формируется на его слизистых, и если мы едим несбалансированную еду, богатую вредными пищевыми добавками, то, конечно, это не дает возможности питательным веществам всасываться, пища часто гниет и бродит, начиная с детского возраста.

На мой взгляд, если бы в самом начале карантина шла такая же пропаганда здорового образа жизни, правильных компонентов пищи и дополнительных источников питания, то наша нация и вообще весь мир были бы значительно здоровее и вирусная инфекция так бы широко не распространилась. Все, кого я знаю, кто занимается здоровым образом жизни и использует дополнительное питание, не болеют, а даже если такое и случается, болезнь проходит очень быстро и легко в течение 2-3 дней. Понятно, что мы под колпаком не сидим. Мы тоже общаемся, путешествуем, находимся в общественных местах, но при этом почему-то один человек заболевает и умирает, а другой остается здоров. Значит, всё же есть какая-то разница внутри каждого из нас… Поэтому я думаю, что упор надо делать на своё оздоровление в целом, учитывая индивидуальные особенности, возраст и так далее.

– На ваш взгляд, тенденция заболеваемости сейчас будет увеличиваться или, наоборот, пойдет на спад? И от чего это зависит?

– Честно скажу: с самого начала эпидемии я не думала, что она может так разрастись. Я была склонна к тому, что это средства массовой информации нагнетают и кому-то это выгодно. Так или иначе, прогнозы строить сложно. Я бы сказала, что цифры – вещь неумолимая и статистика – это дама жесткая. Но вопрос в том, правдива ли эта статистика? Кто попал в статистику? Тот, кто обратился в поликлинику. И то, я знаю от своих коллег, что, к сожалению, не все сотрудники стационара желают «портить» статистику. Если человек обратился, но он может лечиться амбулаторно, его отправляют лечиться амбулаторно. Попал ли он в статистику – этого я гарантировать не могу.

Я недавно вернулась из крупного областного центра, где много отдыхающих, так там я видела маску только, пожалуй, на одном человеке из сотни. Поэтому о каких можно прогнозах говорить? Мы живем в мире, где миллиарды бактерий и вирусов, и каждый день мы с ними соприкасаемся, и от того, какая у нас защита, как мы можем выводить токсины, как у нас справляются кишечник, почки и печень, зависит, по большому счету, весь исход ситуации.

– Вторая ваша деятельность – это интегральная медицина. Расскажите, в чем она заключается и почему предпочли её обычной медицине?

– Хороший вопрос по поводу обычной медицины, потому что, как правило, говорят «традиционной». А тут как раз наоборот: традиционная медицина – это та, которая следует традициям, а традиции, как мы знаем, передаются из века в век, из поколения в поколение. И традиционная медицина основана на традициях, наработанных тремя, а то и пятью тысячами лет. В большей части это восточная медицина: Китай, Япония, Индия. Это знания Аюрведы, понятие о том, что человек – это часть природы и потому именно природа может нас и лечить. В наших славянских традициях тоже применялись сборы целебных трав и кореньев, в селеньях всегда были ведуньи и знахари, к которым обращались все. Традиционная медицина испытана веками, она неоднократно доказала себя и имеет множество последователей.

Западная медицина, которой буквально несколько сотен лет, также сделала огромный прорыв и спасла немало жизней, но лично я, работая долгое время в такой медицине, болела и не могла найти эффективных способов лечения, каждый из которых добавлял мне новые побочные симптомы. Таким образом, я начала искать традиционные способы, альтернативные нашей медицине. Их я нашла 20 лет назад в дополнительных пищевых добавках, которые помогли мне восстановиться. Обычная медицина хорошо лечит симптомы, кризисные состояния, оперирует, замещает, но полностью восстановить организм до нормального тонуса сосудов и давления без использования химических препаратов, к сожалению, она ещё не научилась. Точно так же, как бороться с сахарным диабетом, избыточным весом с помощью лекарств нереально. И вот как раз традиционная, или интегральная, медицина делает упор на самого человека и его ресурсы, которые регулярно изнашиваются. Все питательные и строительные материалы наши клетки отрабатывают и ежедневно расходуют, да и сами клетки погибают и уступают свое место новым. То, как будут каждый день работать 70 триллионов клеток в нашем организме и какого качества поколение новых клеток они дадут, зависит, по большому счету, от того, что мы едим. Всё, что мы съедим, усвоим и что дойдет до наших клеток, то и определит их качество работы. В том числе и иммунных клеток, которые, как армия, которую в период агрессии нужно ещё больше усиливать.

Сейчас у нас агрессия коронавируса. Поэтому разные роды «войск» нашей иммунной системы требуют витаминов, минералов, ферментов. Всё это ещё 30-40 лет назад можно было получить из еды, но сейчас свои позиции очень прочно закрепила система пищевых добавок. Поэтому, если человек хочет сохранить здоровье, он должен выбрать себе источник компенсации этих дефицитов. То ли это будут аптечные БАДы, то ли это будет какая-то фирма, то ли на кухне будут перерабатываться семена, перемалываться, вывариваться, делаться экстракты, проращиваться зерна. Если у человека на это есть время – пожалуйста. Но, опять же, где найти зерна без обработки химикатами? В любом случае, это очень тяжелый труд, и кроме него, возможно, вы больше ничем и не будете заниматься. Поэтому надо найти ту фирму, компанию или производство, которому ты будешь доверять, которое будет предлагать проверенное сырье, технологии, будет иметь опыт, клинические исследования, сертификации, выданные серьезными международными организациями, независимыми от производителя, репутация которых вырабатывалась столетиями и которым доверяет весь мир.

Для меня важны все эти составляющие, поэтому спустя 20 лет работы в индустрии Wellness я для себя определилась и уже 5 лет использую немецкие комплексы, которые к нам в Украину официально пришли буквально полгода назад. Для меня большой показатель, что это немецкое качество, научные разработки, инвестируемые исследовательскими центрами Европы, более 350 ученых в научном совете, использование этих комплексов клеточного питания спортсменами мирового класса, элитой политической жизни, шейхами и императорским домом Японии. На своем опыте могу сказать, что это то, что я искала много лет, то, к чему наконец-то пришла, и очень рада помочь своим близким и клиентам. Это те ресурсы, которых нам не хватает, концентраты натуральных витаминов, водорастворимых мицеллированных жиров, клетчатки, минералов, ферментов, антиоксидантов, то есть всего того, что нам нужно для здоровья.

– Кто сейчас ваши пациенты/клиенты? Как вы им помогаете?

– Это те, кто прошел через какие-то проблемы со здоровьем и не восстановился, люди, которым медикаменты уже не помогают и они понимают, что ходят по замкнутому кругу, добавляя всё новые лекарства, которые влекут новые отрицательные симптомы, и не могут из этого выбраться.

Повторюсь, что медицина прекрасно решает острые состояния, но вот хронические болезни или дефициты лекарствами перекрыть невозможно. Подтверждением этому являюсь я и моя семья. Спустя 20 лет после тяжелых болезней я могу сказать, что стала практически полностью здоровым человеком, выносливым, прекрасно переносящим длинные перелеты и различные нагрузки. Есть много личных результатов, к которым подтягиваются и родственники, и друзья друзей, потому что у друзей тоже есть свои результаты по выходу из многолетних аллергических состояний, нормализации веса, беременности, которую, например, ждали 10 лет, и многое другое из всего того, что вы можете назвать хроническими болезнями.

Регулярно я провожу бесплатные консультации, на которых как врач отвечаю на различные вопросы по проблемам здоровья и, исходя из индивидуальных показаний человека, даю рекомендации о том, как их можно исправить с помощью простой коррекции питания и заполнения дефицитов полезных веществ в организме. Записаться на индивидуальную консультацию можно по номеру: +380 50 907 72 57.