Минус 45 миллионов гривен

Именно столько потерял бюджет города из-за карантинных льгот для предприятий малого и среднего бизнеса, и это только в первом полугодии. Об этом заявил во время аппаратного совещания мэр города Кропивницкий.

При этом Андрей Райкович никоим образом не собирается прекращать реализацию программ социально-экономического развитиия, хотя финансовая составляющая и внесла свои коррективы: «Балашівська промзона й вулиця Металургів на селищі Новому є надзвичайно важливими стратегічними завданнями. Проєкт має бути якісно виконаним і через інвестиційні державні програми, на будь-яких умовах, капітальний ремонт вулиці Металургів має бути виконаний в наступному році – з тротуарами, освітленням, новим асфальтовим покриттям і зупинками громадського транспорту».

Кроме этих направлений, мэр распорядился активизировать работы на Полтавской. Андрей Райкович отметил, что город не имеет деления на партийные округа, поэтому каждая улица и дом одинаково важны для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Коммунальщики должны взять на себя отвественность за освещение подъездов и приведение в порядок придомовых территорий, а не ждать, пока начнутся выборы и лампочки будут, условно говоря, вкручивать кандидаты.

Кстати, за последнюю каденцию освещенность города стала одной из самих ярких программ. Начиная с 2016 года количество светоточек внешнего освещения почти утроилось и было доведено до 14 тысяч штук, которые уже осветили 81 улицу. В следующем году планируется смонтировать еще 3 тысячи энергосберегающих ламп от НПО «Радий», с которым город установил взаимовыгодное сотрудничество.

Во время совещания мэр несколько раз обращал внимание работников ЖЭО на необходимости быть внимательнее к проблемам людей, в том числе и в плане обслуживания посетителей, ухода за детскими площадками, подъездами и благоустройства.

Андрей Райкович с тревогой отметил возрастающее напряжение на инфекционном направлении, поскольку COVID-19 никуда не делся, а в зоне риска находятся как управления горсовета, так и рынки, особенно стихийные. Пока не созданы лекарства от болезни и не ликвидированы причины ее возникновения, нам остается строго выполнять карантинные мероприятия.