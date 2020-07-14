О нем звонит колокол…

Ушел навсегда Владимир Савченко. Он всю жизнь был не просто увлеченным человеком, а по-хорошему одержимым. Что бы ни делал, за что бы ни брался – все с упорством, удовольствием, даже азартом, глубоко, профессионально и обязательно до достижения результата.

Так он лечил в детской областной больнице, так создавал невероятные картины, так занимался и учил карате, создав свою школу и возглавив Всемирную федерацию традиционного карате-до.

Лишь один свой проект он не увидел завершенным – Колокол Мира. В феврале этого года (будто вчера) Володя пришел в редакцию «УЦ» и рассказал об идее установить колокол в Кропивницком. О том, как его поддержали коллеги из разных стран, чиновники высочайшего уровня, городская и областная власти, меценаты. У Владимира, как всегда, горели глаза, его невозможно было остановить, он рассказывал и верил.

Теперь его нет. Скорбят не только семья, но и тысячи, да, тысячи людей, знавших его, учившихся у него, веривших ему.

Кажется, Колокол Мира теперь тем более должен быть установлен в Кропивницком. Вспомним слова Владимира Савченко из нашей февральской беседы:

«Я мало чего боюсь в жизни, но теперь стал опасаться, что наш проект подхватит любой другой город Украины и реализует его очень быстро. Колокол Мира для меня – своеобразный итог моей жизни. Карате, которым я занимаюсь, было до меня, есть при мне и останется после. А колокол устанавливается один раз в истории государства. Очень хочу, чтобы для всех кропивничан это тоже стало делом жизни. Пусть мир в нашей стране начнется с Кропивницкого».

Прощай, Сенсей.