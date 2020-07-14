Узнай свой ВИЧ-статус на рабочем месте

Такая услуга доступна в рамках акции «Протестируй своих» от проекта HealthLink «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні». Организаторами инициативы выступили Благотворительный фонд «Возвращение к жизни» и Кировоградское областное отделение ВБО «ВМ ЛЖВ».

Подробнее об идее акции и её воплощении в жизнь журналистке «УЦ» рассказали координатор проекта HealthLink Алёна Мумыга и его PR-менеджер Елена Трифонова.

– Как возникла инициатива провести такую акцию?

– Это уже наша вторая акция совместно с «ЛЖВ». Первая называлась «Я знаю свой статус. А ты?», ее мы запустили в «Фейсбуке». Это был успешный челлендж, после которого к нам стало много людей обращаться и тестироваться, были даже заказы для организаций. Поэтому мы решили продолжить в таком формате и сделать полноценную акцию «Протестируй своих». Она заключается в том, что любая организация и фирма могут обратиться к нам и заказать тестирование на ВИЧ у себя в офисе. После оформления заявки наши социальные работники выезжают прямо на место, там мы проводим небольшую профилактическую работу, рассказываем о распространенных мифах по поводу ВИЧ-инфекции, как, где и как часто нужно проходить тестирование. Затем все желающие могут с помощью социального работника и быстрых тестов проверить свой ВИЧ-статус и получить результаты буквально в течение 15 минут. Мы делаем это с целью максимального выявления ВИЧ-инфекции на ранних стадиях.

– Как соблюдается конфиденциальность?

– Во время тестирования в кабинете находятся тестируемый человек и социальный работник. Мы не спрашиваем и не фиксируем имя, фамилию и другие данные человека. Лишь консультируем и тестируем. Результаты показываются также только ему и никому публично не оглашаются.

– Это бесплатная услуга?

– Да, в рамках проекта HealthLink тестирование населения в Кропивницком и Кировоградской области (в частности, Знаменке и Александрии) проводится абсолютно бесплатно и финансируется нашим международным донором – Агентством США по международному развитию (USAID). Помимо этого, у нас есть ещё одна услуга – оральные тесты, которые делаются по слюне. Их можно взять с собой или заказать у нас в офисе и протестировать себя или партнера дома без присутствия специалиста. Для мужчин чаще всего заказывают именно такие тесты, – объясняет PR-менеджер проекта Елена Трифонова.

– Как часто выявляют ВИЧ?

– До карантина и после него статистика, соответственно, была разной. Чаще всего в летний период случаи инфицирования выявлялись в кожвендиспансере (около 5-6 человек в месяц), а также в областной больнице. Таким образом, в прошлом году в летний период мы выявляли примерно 13-15 позитивных случаев в месяц. На сегодняшний день за июнь-июль мы набрали уже 10 случаев инфицирования. С октября 2018 года, то есть от начала реализации проекта HealthLink, на социальном сопровождении в нашем фонде находятся 140 человек. Каждый из этих людей с нашей помощью получает в СПИД-центре необходимые препараты. Даже во время карантина ни один человек у нас не оказался без терапии.

– Почему решили делать тестирование именно в офисах и организациях?

– По всей Украине в рамках проекта HealthLink проводилcя опрос среди мужчин, в результате которого выяснилось, что мужчины в возрасте от 32 до 47 лет очень редко посещают медучреждения и проходят обследования. Они заняты работой, выездами за границу и какими-то другими вещами, но только не тем, чтобы обращаться к врачу по вопросам своего здоровья. Таким образом, они и их «вторые половинки» находятся в группе риска, поэтому именно на эту категорию населения нас попросили обратить особое внимание. А как это можно сделать? Только протестировав их, не отходя от рабочего места. Поэтому в ближайшее время мы планируем проводить тестирования на ВИЧ и гепатит С на больших заводах, фабриках, в Нацгвардии, знаменской «Укрзализныце» и других крупных организациях, где работает много мужчин.

Акция только началась, и пока не так много фирм изъявило желание принять в ней участие. Многие сомневаются и переживают о том, чтобы не заразиться коронавирусом. Но полагаю, что благодаря официальным письмам и организациям, которые в числе первых пройдут тестирование, остальные поймут, что ничего в этом страшного нет, и также проявят инициативу, – отмечает координатор проекта Алёна Мумыга.

Заказать тестирование на ВИЧ в свой офис можно по номерам:

+380 66 319 72 61

+380 99 490 22 09