Юбилейные «Самоцвіти»: ждите сюрпризов!

В этом году Всеукраинскому фестивалю театрального искусства «Вересневі самоцвіти» исполняется 50 лет. К такому крупному юбилею режиссер и организаторы фестиваля готовятся полным ходом. О том, что ожидает зрителей и всех участников масштабного театрального действа, для «УЦ» приоткрыл завесу главный режиссер проекта Сергей Компаниец.

– С 23 по 27 сентября должен состояться наш юбилейный 50-й фестиваль театрального искусства «Вересневі самоцвіти». Очень надеемся, что к тому времени ситуация с пандемией стабилизируется, и мы сможем провести фестиваль в полном объеме, в первую очередь с максимальной загруженностью театра по зрительским местам, в отличие от тех ограничений, которые действуют сейчас. Это будет не только театральный праздник, а, можно сказать, целый венок фестивалей. В этот период у нас будут представлены практически все виды искусств: помимо театральных представлений состоится ещё и книжная ярмарка, фестиваль вокально-хорового искусства, пленэры художников, выступления коллективов областной филармонии, а также масса других интересных событий.

Будут задействованы многие локации города: улицы, парки, площади, где будут происходить различные мероприятия в рамках фестиваля. И, безусловно, в один из дней, в воскресенье, фестиваль будет традиционно проходить на Хуторе «Надия». Правда, в этот раз в несколько новом и необычном формате, но подробности пока оставим в секрете.

Всего в фестивале примут участие более двух десятков театральных коллективов из разных регионов и уголков страны, начиная с аматорских и заканчивая ведущими национальными театрами страны. Среди них – национальный театр имени Ивана Франко, который представит один из наиболее масштабных в Украине театральных спектаклей – «Кориолан» по пьесе В. Шекспира; зрители увидят также один из самых крупных проектов в жанре мюзикл, который презентует ивано-франковский театр, – «Гуцулка Ксеня». Также на фестивале состоится ряд премьер. К примеру, совместная работа киевского театра на Подоле и талантливого режиссера Ивана Урывского по пьесе Леси Украинки «Камінний господар», а также очень любопытный проект театра русской драмы имени Леси Украинки и режиссера Кирилла Кашликова по пьесе, пожалуй, самого талантливого современного драматурга Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман». Свою премьеру для фестиваля готовит и кировоградский академический театр имени М.Л. Кропивнницкого.

У нас в городе всегда был большой интерес к театру, поэтому я думаю, что та программа, которая будет представлена на фестивале «Вересневі самоцвіти» в этом году, вызовет большой ажиотаж среди поклонников театра, – делится Сергей Компаниец.

Редакция «Украины-Центр» также надеется, что ситуация с пандемией утихнет, и «Вересневі самоцвіти-2020» пройдут так, как их планируют, ведь это замечательное действо за столько лет полюбилось сотням, а то и тысячам жителей нашего города и области, и пропустить его в юбилейный год никак нельзя.