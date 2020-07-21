Бурный финиш уникального сезона

Многострадальный чемпионат украинской Премьер-лиги определил тройку призеров и четырех из пяти участников еврокубков. Причем развязка сезона, летнее продолжение которого было под огромным вопросом, получилась супердраматичной.

Впрочем, ответы на все вопросы сезона мы получим только после окончания матчей плей-офф за последнюю путевку в квалификацию Лиги Европы. А значит, для болельщиков Кировоградщины все волнения еще впереди.

Страсти накаляются

Вначале о петровском «Ингульце», который ведет отчаянную борьбу за путевку в элиту, возглавляя турнирную таблицу первой лиги. После рестарта сезона команда Сергея Лавриненко одержала пять побед и лишь раз сыграла вничью. Это позволило оторваться от ближайших преследователей на три пункта. Правда, много разговоров вызвала победа в предпоследнем, 24-м туре над ивано-франковским «Прикарпатьем» благодаря пенальти-фантому в компенсированное время. И хотя президент петровского клуба Александр Поворознюк утверждает, что с судьями принципиально не работает, но осадочек у нейтральных болельщиков и особенно конкурентов остался. Тем более, что ошибки арбитра матча Ивана Бондаря, который удалил игрока и главного тренера гостей, были вопиющими, и ему угрожает вообще отлучение от судейства, если не отыщут криминальной составляющей.

Тут еще нужно упомянуть про избиение арбитра матча «Агробизнес» – «Минай» этого же скандального тура. Это грозит пожизненной дисквалификацией президенту «Агробизнеса» и по совместительству вице-президенту УАФ Олегу Собуцкому. Так что вы представляете, какой сейчас градус эмоций в поединках соискателей трех заветных путевок в УПЛ.

Ну а «Ингульцу» в оставшихся пяти турах нужно сыграть так, чтобы ни у кого вообще не осталось сомнений в закономерности повышения в классе команды Сергея Лавриненко.

Из огня да в полымя

Когда мы говорили о главных волнениях любителей футбола Кировоградщины, то в первую очередь думали о матчах плей-офф ФК «Александрия». Конечно, после прошлогоднего бронзового успеха команды Владимира Шарана и последовавшей за этим уверенной игры александрийцев в групповом турнире Лиги Европы мы рассчитывали в новом сезоне на большее, нежели итоговое пятое место. И еще в начале рестарта УПЛ наши земляки были в числе соискателей бронзовых медалей. Тем более, что в стартовом туре удалось одолеть не кого-нибудь, а луганскую «Зарю», которую специалисты справедливо считали чуть ли не главным претендентом на серебро. Но потом в, казалось бы, отлаженном александрийском игровом механизме что-то забарахлило. Тут и травмы ведущих исполнителей сказались, и дисквалификации. Как следствие, сбой стала давать еще недавно самая надежная линия – оборона. Ну а крупные поражения от киевского «Динамо» и крайне неудобной черниговской «Десны» с одинаковым счетом 1:5 на определенный отрезок лишили футболистов той уверенности в собственных силах, которой они всегда славились. И перед неудачным по результату (1:2), а не по игре выездным противостоянием с ковалевским «Колосом» появились никем не подтвержденные слухи об отставке Владимира Шарана.

Помнится, такая ситуация уже была, когда два сезона назад «Александрия» финишировала седьмой. Но что было затем – тоже все помнят. Команда воспряла духом, блестяще провела следующий сезон и финишировала третьей в Украине. А потом «волчары» заставили уважать себя в Европе после матчей с «Вольфсбургом», «Сент-Этьеном» и «Гентом».

Возможно, чрезмерный европейский эмоциональный накал отнял у ведущих игроков александрийской команды слишком много моральных и физических сил. Да и коронавирусная пауза точно сбила набравшую неплохой ход на сборах александрийскую дружину с намеченного курса. Вот и получилось, что выше пятого места прыгнуть не удалось. Но уже в драматичном противоборстве с донецким «Шахтером», несмотря на поражение – 2:3, парни Владимира Шарана смотрелись очень достойно. А уж ничьи с одинаковым счетом 2:2 с луганской «Зарей» и особенно с киевским «Динамо», когда александрийцев заранее списали со счетов, показали, что характер и умение сражаться изо всех сил у парней Шарана никуда не делись. И футболисты бились не только за престиж, но и за своего наставника, который в них поверил и дал возможность проявить себя. А уверенная победа (3:1) в гостях над черниговской «Десной», у которой до этого вообще не выигрывали, наглядно продемонстрировала очевидность вышесказанного.

Дальше был заключительный матч основной части чемпионата против практически дублирующего состава донецкого «Шахтера». И здесь опять благодаря настойчивости и характеру представители Кировоградщины сотворили настоящее чудо. Ведь мало кому удается, уступая «горнякам» до 90-й минуты 0:2, отыграться и свести поединок к почетной ничьей.

В концовке сезона мы снова увидели привычного Ковальца, которому активно помогал творить на поле оправившийся от тяжелой травмы Василий Грицук. Вернул голевое чутье Евгений Банада, чудеса хладнокровия при исполнении важнейших пенальти и неутомимость проявлял Максим Третьяков. На своем привычно высоком уровне действовал Валерий Лучкевич. После потери из-за тяжелейшей травмы капитана команды Андрея Запорожана и повреждения Дмитрия Гречишкина свой профессионализм и лидерские качества продемонстрировал Алексей Довгий. В большинстве случаев, выходя на замену, усиливал игру Максим Задерака. Ну и на последнем рубеже неизменно уверенного Юрия Панькива всегда готов был подменить Олег Билык.

Конечно, от защитников хотелось бы видеть больше надежности, а от форвардов – большей результативности. Ну а из новичков можно выделить Богдана Мышенко, который успел отметиться двумя важными голами. Остальным парням, наверное, нужно больше времени для адаптации, если тренеры решат, что они важны для команды.

Но сейчас игроки и тренеры ФК «Александрия» настраиваются на игру с ФК «Мариуполь». И именно от этой принципиальной полуфинальной плей-офф дуэли за путевку в Лигу Европы, которая пройдет 25 июля на стадионе «Ника», сейчас зависит очень многое. Надеемся, что мариупольский рубеж будет покорен. И уже 28 июля, опять-таки на КСК «Ника», парни Владимира Шарана выиграют заветную путевку у победителя пары «Колос» (Ковалевка) – СК «Днепр-1».

А потом мы с волнением будем следить за жеребьевкой второго квалификационного раунда Лиги Европы и уже 17 сентября – болеть за «Александрию» и верить в ее победу.

Вне конкуренции

Если вернуться к тройке лидеров нашего чемпионата, то здесь путь к очередному золоту донецкого «Шахтера» получился просто триумфальным. Честно признаюсь, не ожидал, что у Луиша Каштру в его первом сезоне у руля «горняков» все так блестяще получится. Нет, конечно, можно говорить, что соперники, особенно киевское «Динамо», существенно сдали свои позиции. Но это, как говорится, их проблемы. Донетчане не позволили себе расслабиться и четко шли к намеченной цели. При этом Каштру умело использовал мастерство не только своих лидеров, но и молодежи. Этого за его предшественником Паулу Фонсекой не замечалось. Предыдущий наставник рассчитывал только на основной костяк и рисковать не любил. А вот Каштру смело бросал в бой неопытных ребят, и те полностью оправдывали доверие. Вспомните заработанный Пятовым и реализованный Тете пенальти в Лиге чемпионов, а также отличную игру в чемпионате Украины и еврокубках Додо, Манора Соломона, Майкона, Фернандо, Маркоса Антонио. Жаль, конечно, что юные украинцы, за исключением, может, голкипера Анатолия Трубина (его сильно перехвалили, и парень дрогнул в поединке с киевским «Динамо»), таких шансов не получали. Но это уже клубная политика, где результат во главе угла. И его дают по большей части бразильские исполнители. Хотя нужно признать, что победы по-прежнему добывают больше возрастные футболисты. И пока представить «Шахтер» без Тайсона, Марлоса, Алана Патрика, Исмаили, Степаненко, Кривцова и Пятова – крайне сложно. И потому потеря из-за травмы Исмаили стала серьезнейшей проблемой перед ответным матчем Лиги Европы с «Вольфсбургом», ибо равноценной замены левому латералю сейчас просто нет. Опыта для таких встреч талантливым дублерам явно не хватает, и Луишу Каштру в этом вопросе все же придется поломать голову.

Непонятной выглядела покупка Евгения Коноплянки, который так и не смог стать твердым игроком основы. И надеяться на то, что наш земляк сможет вернуться на свой былой дозаграничный уровень, не приходится. Сам же Женя сказал, что он вернулся, чтобы выиграть чемпионат Украины. Впрочем, ведь есть еще шанс Лигу Европы выиграть, и вот тогда возвращение Конопы в Украину будет полностью оправданным. Пока фарт на стороне «Шахтера». Ведь если «горняки» пройдут «Вольфсбург» после гостевой победы – 2:1, то дальше жребий выбрал им наиболее легкий из всех возможных вариант в виде, скорее всего, швейцарского «Базеля». Ну а далее посмотрим.

Будущее же «Шахтера» в чемпионате Украины будет зависеть от умения Каштру и футболистов пережить «головокружение от успехов» и дальнейшего пути развития основных конкурентов, в первую очередь, конечно, киевского «Динамо».

Больше вопросов…

Для киевских динамовцев по игре этот чемпионат получился неудачным. Кубок Украины, добытый только в серии пенальти с полтавской «Ворсклой», не может компенсировать провалы в чемпионате. Одно отставание от «Шахтера» в 23 очка чего стоит! А при таком количестве поражений (целых девять) и пропущенных мячей (35 – это больше не только чем у «Шахтера» (26), но и «Зари» (29) с «Десной» (33)) только удивительно счастливое стечение обстоятельств позволило команде Алексея Михайличенко завоевать серебряные медали. И тут прав президент клуба Игорь Суркис, который сказал, что оправданий поражению (0:2) в решающем последнем матче от ковалевского «Колоса» просто быть не может. Но ведь это не случайность. Мы видели такие неудачи киевлян, когда нужно было добиться необходимого результата, в Лиге Европы. Да и в чемпионате УПЛ трудно объяснить фиаско в поединках с «Десной» и СК «Днепр-1».

По большому счету, выделить во всем сезоне у «Динамо» можно кубковый матч с «Шахтером» и два победных противоборства с луганской «Зарей». Да и то в битвах с луганчанами в обоих случаях приходилось отыгрываться.

Цельности игровой картины, умения провести два тайма на стабильно высоком уровне и присущего ранее класса у нынешнего «Динамо» не наблюдалось. Из игроков заслуживают похвалы только Вербич, де Пена, который неожиданно для многих стал настоящим лидером, ну и временами Цыганков и Миколенко. У остальных не было стабильности, и с большинством, похоже, будут разбираться.

На следующий день после провальной игры с «Колосом» руководство клуба уволило Алексея Михайличенко вместе со всем штабом. В заявлении, опубликованном на сайте «Динамо», клуб поблагодарил за работу как Михайличенко, так и его ассистентов Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова.

Что будет дальше – зависит от руководства динамовского клуба. Есть информация о том, что Григорий Суркис, который, понятно, советует родному брату, провел встречу с Виктором Скрипником на предмет возможного сотрудничества.

Согласитесь, что это неплохой вариант с учетом того, как Скрипник со своим европейским менталитетом преобразил «Зарю». Команда из бьющейся за результат при Вернидубе превратилась в играющую, прессингующую, контрпрессингующую и мыслящую. Другое дело, что глубины состава и элементарных сил на концовку сезона луганчанам просто не хватило. Отсюда потери важнейших очков в играх с «Александрией» и «Десной» и два поражения от «Динамо», стоившие команде Скрипника серебра. Да и арбитры к луганчанам не благоволили. И здесь можно понять игроков и тренеров, которые в последнем матче с «Десной» радовались ничьей и первой в истории луганского клуба бронзе. Ведь можно было побежать вперед добывать серебро и остаться ни с чем. Так что, отыгравшись, футболисты «Зари» не стали рисковать, хотя наверняка знали о поражении «Динамо» от «Колоса».

Даже при таком несомненном успехе будущее «Зари» туманно. Поговаривают о финансовых проблемах в клубе. И, может, потому началась распродажа лидеров. Богдан Михайличенко, скорее всего, отправится в бельгийский «Андерлехт», Евгений Чеберко уже продан в австрийский ЛАСК, а Богдан Леднев и Александр Тымчик, вероятно, вернутся из аренды в киевское «Динамо». Так что в новом сезоне «Заря» может быть уже другой.

А Виктору Скрипнику, если интерес со стороны «Динамо» действительно присутствует, придется очень серьезно задуматься. Но Скрипник – тренер самостоятельный и ни под чью дудку плясать не будет. Так что остается немного подождать и услышать официальную информацию из стана «Динамо» о своем наставнике.

А вот Александру Рябоконю и его «Десне» можно только поаплодировать. Наставник черниговцев «слепил» хорошую, уверенную в себе, самобытную команду. Это действительно тренерская дружина, где раскрылись игроки, которых в других клубах списали со счетов. Учтите, что парни Рябоконя дебютировали в элите и сразу взлетели столь высоко. И здесь для того, чтобы подняться выше, черниговцам не хватило сил и опыта. Но само участие в квалификации Лиги Европы уже дорогого стоит. Хотя с учетом низкого клубного рейтинга легких соперников ждать не приходится. Но «Десна» показала, что умеет биться за результат. Хочется верить, что лучший бомбардир команды Александр Филиппов (16 голов), уступивший в бомбардирской гонке лишь «горняку» Жуниору Мораесу (20 голов), вместе с партнерами еще «выстрелят» в квалификации Лиги Европы.

Что касается второй шестерки, то порадовал «Днепр-1», который даже называют фаворитом в плей-офф с сенсационным ковалевским «Колосом». От «Мариуполя» не знаешь, чего ждать. Но просто с подопечными Александра Бабича александрийцам в полуфинале не будет. «Ворсклу» реанимировал Юрий Максимов и чуть не повторил кубковый триумф 2009 года Николая Павлова. Что касается ФК «Львов», то существование этого клуба еще на сезон в элите стало возможным потому, что «похоронили» другой львовский клуб – «Карпаты». Рискну предположить, что «Львов» вместе с донецким «Олимпиком» будут главными аутсайдерами и в следующем чемпионате и, скорее всего, не выдержат конкуренции даже с новичками, поднявшимися из первой лиги. Но это – в будущем.

А пока давайте поблагодарим футболистов и тренеров за то, что доиграли этот чемпионат в сложнейших непривычных условиях и подарили нам такую серебряную интригу.