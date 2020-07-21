Где и на кого учиться: помощь абитуриенту

70% абитуриентов Кировоградщины уезжают учиться в другие области, по этому показателю мы в тройке лидеров. Кто виноват – вопрос отдельный, накануне вступительной кампании для будущих студентов важнее другой классический – что делать, считает промышленник Павел Штутман.

Будучи собственником ряда предприятий, которые трудоустраивают тысячи людей, и членом президиума Федерации работодателей Украины, Штутман всерьез озабочен вопросом подготовки кадров для экономики. А потому вынужденно стал экспертом в «не своих» сферах систем организации, качества и трендов высшего образования.

– Мы попали в сложную ситуацию, когда нам критически необходим приток квалифицированных кадров – как инженеров, так и экономистов, чтобы обеспечить конкурентоспособность высокотехнологичных предприятий, – констатирует он.

«Корочка» VS Квалификация

– Мы постоянно проводим фокус-группы с выпускниками школ, чтобы понимать, куда и почему они хотят поступать, как выбирают профессию. Эти молодые люди мыслят очень здраво, могут с точки зрения логики объяснить свои предполагаемые поступки. Никто ни разу не сказал: «Мне образование не нужно, меня папа устроит, лишь бы диплом был». Это не говорит о том, что таких людей нет, – возможно, кто-то до сих пор считает, что «корочка» сама по себе открывает куда-то путь.

Сегодня в ряде стран, в том числе и в Украине, создаются механизмы, такие, как независимая оценка квалификации, которые практически обнулят смысл «корочки» без образования, отмечает Штутман.

– В ближайшем будущем, чтобы устроиться на серьезную работу, многие будут просто обязаны подтвердить свою квалификацию. Хотя у молодых людей не всегда есть понимание четкой связи между образованием и дальнейшими планами, уровнем жизни, они не всегда знают, ввиду многолетней «турбулентности» в Украине, где будут жить, я глубоко убежден, что большинство понимает, зачем нужно образование, и стремится получить лучшее.

Платят за уникальность

Важный момент – мир меняется все стремительнее, и масса профессий «отмирает» или все меньше нуждается в большом количестве специалистов.

Любой труд – такой же товар, как и все остальное, его рынок, как и любой другой, подчиняется законам спроса и предложения, напоминает Штутман.

– Вот, говорят, у айтишника заработная плата выше, чем у инженера на заводе или экономиста. Потому что спрос на айтишников сегодня превышает предложение. Их меньше, чем нужно, в связи с чем уже сегодня в одном и том же крупном вузе подготовка по разным специальностям этой сферы предлагается на нескольких факультетах. Рано или поздно это может привести к переизбытку айтишников на рынке труда. Опять же, постоянно появляются новые технологии. Конструкторы сайтов настолько упростились, что для решения не требующих «суперуникальности» задач незачем обращаться к специалистам. Я на спор сам сконструировал сайт, пускай мои мозги уже не такие гибкие, как у молодежи, но я смог это сделать совершенно без проблем. Когда-то программисты писали электронные таблицы для бухгалтерии – их давно заменил Excel. С учетом всего, через несколько лет на рынке труда может возникнуть избыток айтишников. Никто не спрогнозирует сегодня, каким станет уровень зарплат, на котором сойдутся предложение и спрос. С другой стороны, в начале-середине 1990-х, когда были большие сокращения на предприятиях, предложение инженеров было большое, а спрос – нет. Зарплаты инженеров упали. Сейчас ситуация меняется – из-за изменений спроса и предложения. Меня, конечно, можно назвать «лоббистом» инженерного образования, это вся моя жизнь, начиная с момента, когда я начал сам себе собирать велосипеды из частей, потому что на новый денег не было. Но интерес к инженерным специальностям в мире растет объективно, они востребованы. Не обязательно быть конструктором или технологом на заводе. Там, где работают краны, рубильники, где есть электроэнергия, вода, автотранспорт и далее по списку, всегда нужен инженер…

Эксперт подчеркивает: как у нас, так и на Западе действительно высокие зарплаты в любой сфере – у тех, кто выполняет особые функции. Кто знает и может то, чего не знает и не может большинство.

– Среди тех же IT-специалистов – это те, кто может обеспечить планирование, составлять алгоритмы, управлять коллективами. Одно дело – получить финансовое образование и работать в филиале банка, другое – управлять головным офисом. Разница между зарплатами этих людей – десятки, если не сотни раз. Потому что человек, который получил образование и в течение жизни сумел проявить себя как руководитель, – он редкий. То же касается юристов – считается, что они получают много. Нет. Хорошие юристы, адвокаты, которые «творят чудеса», выигрывают суды, в которых решаются, например, споры между компаниями на десятки миллионов долларов, – вот они получают много. Людям платят за уникальность.

На кого и как учиться?

– На нелюбимой работе никто не преуспеет. Можно сдать ЗНО, поступить, выучиться, а потом всю жизнь мучиться, каждый день по восемь часов смотреть на часы. То есть, во-первых, нужно выбирать ту профессию, которая близка. И, во-вторых, к которой есть природные наклонности. Грубо говоря, если у человека неидеальная координация движений, он не станет хирургом. Но может стать терапевтом – если склонен быть врачом.

С учетом меняющегося спроса на специалистов и вытеснения людей технологиями, по мнению Штутмана, получать стоит базовое образование. То, что меняется не так стремительно.

– Украинские специалисты с базовым техническим образованием доучиваются на программирование, «добивают» специализацией и запросто проходят собеседования в американских и европейских компаниях. Для управленческой карьеры где-либо идеально получение сначала базового узкопрофессионального образования, потом учеба в магистратуре по менеджменту или получение магистра делового администрирования MBA. Например, бакалавр прикладной механики не имеет достаточно знаний, чтобы стать замдиректора завода, – ему нужно «подтянуться» в экономике.

При этом важно точно понимать, что представляет собой та или иная профессия, чем реально нужно будет заниматься.

– Как правило, на сайте университета, куда думаете поступать, можно найти учебный план по специальности, которая интересует. Там перечислены предметы, указано, в каком объеме они изучаются. Это даст представление о знаниях и умениях, которые вы получите.

Чтобы ответить на вопрос «где?», в каком именно вузе молодой человек не потратит эти несколько лет впустую, сначала нужно ответить на вопрос «как?». Прежде всего, учиться нужно напряженно, считает Штутман.

– Надо, чтобы загрузка была достаточно большая. Если учеба будет в стиле «ля-ля-ля-траля-ля», то именно «ля-ля-ля-траля-ля» будет и на выходе. Подход молодых людей на Западе, достаточно целеустремленных в большинстве, – искать интенсивную учебу. Это очень важно.

Интенсивно учиться непросто, важна мотивация. А значит, и среда, в которой студент находится во время учебы и отдыха.

– Помочь может среда состязательности, социальное одобрение, – решил задачу, получил хорошие отметки, получил одобрение окружающих, – это мотивирует решать задачи в дальнейшем. Важно находиться в составе группы, которая позитивно относится к образованию. Важна в целом и репутация вуза, как к нему относятся «снаружи». Идите учиться в университет, который пользуется уважением. Вам не только будет потом легче устроиться, вы будете дополнительно мотивированы, если будете гордиться заведением, в котором учитесь, компетентностью преподавателей и самого университета. Когда хочется сказать: «Я часть этой команды».

Где конкретно?

Одним из объективных критериев выбора вуза можно считать его присутствие в специализированных рейтингах. Причем, по мнению Штутмана, ориентироваться стоит на международные.

– Для меня очень важен мировой рейтинг QS (QS World University Rankings считается одним из трех наиболее актуальных наряду с Times Higher Education World University Rankings и ARWU World University Rankings. – Авт.). Я бы не ориентировался на украинские рейтинги. Они необъективны, подают непроверенные либо манипулятивно подобранные данные. Впрочем, даже рейтинг QS не говорит, что образование, полученное в одном вузе, будет лучше, чем в другом. Только о том, что университет стремится к получению хорошей позиции, и его менеджмент ориентирован правильно.

Машиностроительные холдинги, которые представляет наш собеседник, группы предприятий «Гидросила» и «Эльворти», сотрудничают в том числе с двумя участниками рейтинга QS 2020 года. Это НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и НТУ «Харьковский политехнический институт», который присутствует и в рейтинге Times.

– Также сотрудничаем с Национальным университетом кораблестроения имени Адмирала Макарова и Экономико-технологическим институтом (ЭТИ) имени Роберта Эльворти. С последним у нас есть ряд совместных проектов по дуальному образованию и образованию в течение жизни (lifelong learning), которое предусматривает подготовку наших работников по программе MBA (Магистр бизнес-администрирования), подготовку по маркетингу, финансам, проектированию технологических процессов и так далее.

Перспектива?

Поговорим о перспективах трудоустройства сегодняшних абитуриентов, которые через несколько лет станут выпускниками и придут устраиваться. Без опыта работы.

– Чаще всего люди, которые заканчивают университеты, не приходят работать в компании, они приходят туда учиться. Его берут, например, инженером без категории, но он не может проектировать, обслуживать и так далее. Какое-то время, часто несколько лет, уходит на обучение на рабочем месте и адаптацию. Траты лишнего времени избежать довольно просто – для этого используется обучение по немецкой модели дуального образования.

В Украине пока нет четко спозиционированного разделения, как на Западе, где есть вузы, которые дают «расширенное», академическое образование, и те, которые дают прикладное, с которым можно прийти в компанию и сразу работать, поясняет эксперт.

Итак, исходя из всего вышеупомянутого, чем нужно руководствоваться абитуриентам, которые все еще сомневаются в своем выборе?

В первую очередь, как считает эксперт, профессию нужно выбирать только ту, к которой лежит душа, иначе ни о какой самореализации не может идти и речи. А из тех профессий, к которым расположен человек, предпочтение стоит отдавать, учитывая перспективы, а не ориентироваться на сегодняшнюю «моду».

– Стоит поинтересоваться, где именно и кем конкретно с таким образованием можно работать. Все это важно понимать до того, как на учебу будет потрачено несколько лет жизни. Стремиться нужно к учебе в лучших авторитетных университетах, где преподают увлеченные образовательным процессом специалисты, а студенты учатся с удовольствием и желанием стать лучше.

Игорь Мазур, специально для «УЦ».