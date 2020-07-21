Одесса, не болей!

Не хочется быть дешевым пророком, но есть все основания думать, что скоро громыхнет в Одессе. Со всех концов страны, из всех самых инфицированных областей съехались десятки, сотни тысяч человек туда, где над карантином смеются, где носить маску – потешно, маршрутки забиты под завязку и в ночные клубы набивается людей как в лучшие зажиточные годы. Есть первые звоночки, что так просто это все не пройдет.

Для автора этих строк это даже личное. 11 предыдущих лет все три летних месяца мой младший сын проводил в Одессе, у бабушки с дедушкой. Каждый день на море, персики-дыни (местные прекрасно знают, где все можно купить «буквально ни за шо», а для приезжих есть «Привоз»). И вот в этом году, когда коронавирус, карантин и прочее, на семейном совете мы все решили – не будем рисковать. Пусть лучше хлопец пересидит в Кропивницком. В Одессе сегодня – опаснее всего. Кстати, его друзья, такие же приезжие на лето к бабушкам-дедушкам – Дима, Злата, – тоже остались дома, в Киеве, родители такое же решение приняли.

Новости первой половины июля: «За неделю количество заболевших в Одессе выросло в четыре раза. На минувшей неделе в Одессе существенно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко. По ее данным, за минувшую неделю в Одессе заболело 117 человек, в то время как неделей ранее – всего 30. Растет и количество случаев госпитализации – было 29, а стало 78. Это привело к необходимости развернуть в инфекционной больнице дополнительное отделение», – отметила чиновник.

А полиция по итогам рейда враз взяла и закрыла сразу 44 клуба, ресторана и кафе в Аркадии. «Сорвали дискотеку» – такой заголовок у новости в Сети. Правда, люди говорят, что уже через день каким-то чудом все эти заведения открылись…

Как относятся одесситы ко всяким «карантинам», «УЦ» рассказала Валентина Гуцалюк. Она родом из нашей Новоукраинки, но уже давно живет в Одессе, в районе, называемом «Таирова». Кстати, не все там живущие даже знают, кто такой был знаменитый винодел Таиров…

– Судя по тому, что я вижу вокруг, Одесса находится в космосе. У нас коронавирус как бы отсутствует абсолютно. Если еще весной на улицах было 2-3 процента людей в масках, то сейчас – 0 процентов! Единственные места, где надевают маски, – это аптеки. Перед входом надели, выходя сняли.

Все, что я слышу от соседей, людей на рынке – это в лучшем случае «профанация». «Это все выдумки, где вы видите вокруг больных? Сколько умирает от рака, какой там коронавирус?!»

– Рядом с вами Киевский рынок, я знаю, что вы каждый день ходите «делать базар», как говорят в Одессе, как там ситуация?

– У единичных продавцов где-то на шее болтаются маски, на случай проверки, а так никто их не держит на лице. Люди, которые стоят десятками в очереди за молоком к своим продавцам, – ну, может быть, один из двадцати в маске.

На входе в рынок барышни, которые якобы должны мерить температуру всем приходящим, сидят себе на стульях, уткнувшись в смартфоны, и ничего не замечают.

На меня, которая на рынок заходит только в маске, смотрят чуть ли не как на инопланетянина.

– А как в магазинах? У вас напротив дома «Сильпо», неподалеку «Таврия В» и «АТБ».

– В «Сильпо» прямо на входе стоит охранник, без маски не пускает. В «АТБ» там внутри охрана тоже следит. А в «Таврии» (это местная локальная одесская сеть супермаркетов, мощная) никто не контролирует – в маске или без маски.

– А что на пляжах?

– Мы почти не ходим, опасаемся. Но там что-то невероятное происходит. На наш пляж (в районе 13-й станции Фонтана) навалило столько людей! Соседи, знакомые, которые каждый день ходят, говорят, что топчанами заставили большую часть еще в прошлом году свободного песка! На расстоянии десять сантиметров один от другого стоят лежаки!

Местные в шоке – такого наплыва и в более благополучные времена не было! Как будто вся Украина ринулась в Одессу.

И это притом, что местная власть категорически призывает всех – по телевидению, в газетах, на щитах рекламных – не купаться вообще, потому что кроме коронавируса в Одессе еще и кишечная палочка в прибрежных водах. Никто не обращает внимания.

Работают все прибрежные кафешки и рестораны. (На пляжах много круглосуточных, без перерывов работающих заведений, не раз наблюдал часов в 9 утра отсыпающихся на креслах-подушках загулявших со вчера. – Авт.) В новостях сказали, что закрыли вроде бы много таких общепитов, но внешне это совсем не заметно.

– А в транспорте?

– Знакомые из Кропивницкого пару дней назад приехали, час не могли сесть в маршрутку, хотя от ж/д вокзала на Таирова их едет много, плюс троллейбус и трамвай. Все забито. И практически все внутри без масок.

Тем временем городская власть запретила работать после 23 часов всем общепитовским и развлекательным учреждениям. Моментально, в день опубликования запрета, на Приморском бульваре собралась акция протестующих, с полтысячи, работников общепита. Был там и легендарный Савелий Либкин, чуть не половина ресторанов на Дерибасовской ему принадлежит. «Как будто вирус в 22:59 “спит”, а в 23:00 просыпается», – сказал ресторатор.

А тем временем вспышки коронавируса, массовые заражения в Одессе отмечены в Доме престарелых, в психоневрологическом центре в Лиманском районе под Одессой, на фабрике по производству крабовых палочек, в управлении миграционной службы, на сухогрузах на рейде. Что будет дальше?

Никто не запрещает отдыхать в великом городе, купаться в лучшем в мире Черном море. Но хоть чуточку надо беречься. Дай Бог, чтобы наш прогноз об одесском развитии пандемии оказался ошибкой. Но пока все грустные предпосылки есть. Люди привозят, люди увозят вирус…