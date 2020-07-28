Наказание до наказания, или Кропивницкий СИЗО-2020

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению прав человека в местах несвободы (не мы в газете придумали такую должность) Виктор Жученя осуществил мониторинговый визит в Кропивницкий СИЗО. Результаты проверки крайне неутешительные.

Когда-то, 12 лет назад, Государственная служба по исполнению наказаний (потом называлась Пенитенциарная служба, на сегодня ликвидирована, курирует эти места Минюст) организовала для журналистов Кировограда экскурсию в СИЗО. Почти всех сидельцев перевели в несколько камер, а нам показали всего парочку. Просторные, с большими окнами, с телевизором и холодильником, коврики на полу – двухзвездочный отель прямо, а не «предвариловка». Кондиционера не хватало разве что. Но город у нас небольшой, есть знакомые, которые поневоле провели некоторое время в СИЗО в совсем других камерах. Там теснота, духота и спят по очереди – там нары, а не кровати, которые демонстрировали в показушных камерах. В ряде камер забита канализция, сидящих раз в день водят в соседние камеры, где параши еще работают.

Правда, в самом известном в стране Лукьяновском СИЗО еще хуже, говорят. СИЗО в Кропивницком примерно 110 лет, а Лукьяновке – почти 170. И лучше умолчим, какие там условия с канализацией, скажем.

Но вернемся к итогам проверки, мониторинга. Всё плохо. Просто процитируем строки из отчета: «Результаты визита в учреждение свидетельствуют о многочисленных нарушениях прав заключенных, могут быть расценены, как жестокое, ненадлежащее и унижающее человеческое достоинство обращение.

Большинство камер сборного отделения, в которые помещаются новоприбывшие в учреждение лица, напоминают “каменные мешки”. Они не имеют окон, вследствие чего у заключенных отсутствует доступ к естественному освещению и свежему воздуху. Не оборудованы санузлами и бачками питьевой воды, в связи с чем заключенные не имеют доступа к питьевой воде и возможности справлять естественные надобности. Участниками визита было зафиксировано, что заключенные содержатся в указанных помещениях более двух часов в нарушение действующего законодательства.

Большинство камер учреждения требуют текущего ремонта, не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, санузлы находятся в ужасном состоянии. В некоторых камерах стены влажные и покрытые грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, в связи с чем заключенные вынуждены делать запасы воды и снимать оконные рамы для проветривания помещения.

В учреждении не соблюдаются нормы жилой площади, в соответствии с национальным законодательством она должна быть не менее 2,5 кв. м на заключенного. В большинстве камер общая площадь составляет 6,4 кв.м, где содержится по 4 заключенных.

Кроме того, работники учреждения во время открытия дверей камер предписывают заключенным поднимать руки вверх. Указанные требования противоречат действующему законодательству и унижают достоинство заключенных.

Оказание медицинской помощи в учреждении осуществляется на ненадлежащем уровне. Медицинская часть не укомплектована врачом-терапевтом, врачом-фтизиатром, в связи с чем первичное медицинское обследование вновь прибывших лиц осуществляется не в полном объеме. Из-за отсутствия обеспечения стоматологическими материалами и материалами для проведения пломбирования, осужденным и заключенным не проводится лечение зубов, а только их удаление. Лекарства, которые родственники передают заключенным, хранятся у них в камерах, и их прием не контролируется, что может привести к тяжелым последствиям.

Назначенные врачом акушером-гинекологом обследования и лечение не выполняются из-за отсутствия в заведении необходимого медицинского оборудования и необеспеченности необходимыми медицинскими препаратами. Установлено, что в учреждении в день визита 6 заключенных женщин не получают надлежащего лечения.

Из-за отсутствия в медицинской части врачей-специалистов и введения карантина, учреждения здравоохранения МЗ Украины отказываются предоставлять вторичную медицинскую помощь заключенным. Так, пациенты, которым необходимы плановые обследования и оперативные вмешательства, не получают надлежащей медицинской помощи.

Кроме того, из-за отсутствия условий предоставления стационарной психиатрической помощи в медицинской части, больные заключенные с психическими расстройствами содержатся с больными с соматическими заболеваниями и не получают необходимую медицинскую помощь.

Также в учреждении выявлены нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ДКВС Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

По результатам мониторингового визита в указанное учреждение Министерству юстиции Украины будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению».

Нет слов. Понятно, что СИЗО – не курорт. Но не стоит забывать, что СИЗО и не колония, в СИЗО находятся люди под подозрением, не обвиненные, их вполне еще суд может оправдать. Только неизвестно, с каким состоянием здоровья они выйдут на волю.