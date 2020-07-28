Райская Хургада, или «Нам бы ваш дождь!..»

Спортивный журналист газеты «Украина-Центр» Юрий Илючек вместе со своей женой Светланой буквально несколько дней назад вернулись из путешествия в солнечный Египет. Отдыхала чета на западном побережье Красного моря, в небольшом городе под названием Хургада. Каким выдалось путешествие в период карантина, супруги рассказали читателям нашей газеты.

– Как решились поехать в путешествие, учитывая такую нестабильную ситуацию в мире?

– Решились очень быстро и без всяких опасений. Мой хороший друг – олимпийский журналист Лёня Веселков – подбросил интересную идею: они с женой встречают каждую годовщину своей свадьбы в новой стране. Мы решили тоже взять себе эту мысль на вооружение, и вот уже несколько лет подряд так и делаем. Встречали годовщину бракосочетания в Хорватии, Италии, Чехии и в этом году в Египте. Правда, планировали немного по-другому. Изначально мы с женой собирались поехать на Евро-2020 в Амстердам и Бухарест. Также в этом году должны были состояться Олимпийские игры-2020. И в данный момент, когда мы общаемся, я должен был бы находиться в Токио на их открытии. Но ситуация поменялась. Всё это сорвалось, и мы начали думать, что делать дальше. Друзья и знакомые посоветовали съездить в Турцию или Египет. Нам предложили хороший вариант по выгодной цене, и, особо не раздумывая, даже зная, что нам нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию (на тот момент Египет находился ещё в красной зоне), мы согласились, потому что очень не хотелось сидеть дома всё это время.

Летели через туристическое агентство Happy Travel. Нам предложили великолепный вариант, который в нормальных условиях стоил бы гораздо дороже, чем заплатили мы. Поскольку мы – люди быстрые на подъём, то оперативно собрались, подгадали даты и отправились в путь. Кстати, мы были второй группой украинских туристов, которые поехали в Египет.

– Как брали билеты, бронировали отель?

– Все эти заботы на себя взяло турагентство. Елена Тодоренко, представитель этого агентства в Кропивницком, сделала нам всё вплоть до заполнения деклараций, миграционных карт и страховок, заказала билеты на самолет туда-обратно, забронировала отель и так далее. Пожалуй, впервые в жизни я ездил именно так, потому что до этого летом я был в основном на каких-то соревнованиях.

– Во сколько всё обошлось?

– В 723 доллара. В эту сумму входит и перелёт, и трансфер, и отель, и питание. Гостиница – 5 звезд. Первая линия. Всё включено. Во столько нам обошелся прекрасный отдых длительностью в 7 дней.

– Проходили ли какие-то «вирусные» процедуры перед вылетом?

– Никаких. Египет на данный момент не выдвигает украинским туристам никаких требований. Разве что только на каждом шагу измеряют температуру. И всё.

– В самолете были всё время в масках?

– Можно сказать, что да. Иногда опускали на подбородок, но, когда делали замечание, надевали нормально. Персонал настоятельно просил, чтобы все были в масках. Даже, например, когда вы едите или пьете что-то, то человек, сидящий рядом с вами, обязательно должен быть в маске, и наоборот.

Самолет был полон туристов: белорусов, украинцев и египтян. Причем было много людей с маленькими детьми – что на борту, что в отеле.

– Как встретил Египет?

– Чудесно. Отношение – фантастическое. Очень доброжелательное, видно, что они дорожат каждым туристом. Хотя, вопреки сложившемуся мнению, туризм – это не основной источник дохода для египтян. На первом месте в этой стране стоят доходы от Суэцкого канала, на втором – от нефти, на третьем – от продукции сельского хозяйства, и лишь на четвертом месте находится туризм.

Я был поражен, насколько доброе и внимательное было к нам отношение. Большинство персонала знает русский язык. С первого дня нам дали русскоговорящего гида. В общем, это, наверное, первый раз, когда я отдыхал так, что вообще ни о чем не думал. Проснулся – море, бассейн… Еда очень вкусная и разнообразная. Большинство блюд готовят прямо при тебе. Соки у них там обалденные! Супы очень интересные, обычно в них всё перетертое и, конечно, острое. Единственное, что если раньше ты сам подходил и накладывал себе еду, то теперь это происходит за стекляшкой, и ты показываешь персоналу, чего и сколько ты хочешь. Можно хоть 15 раз подходить и брать еду. Они просят только не выносить ничего из столовой и не набирать в бутылки.

Отель очень компактный, уютный и семейный. Весь персонал обязательно поинтересуется, как ты себя чувствуешь, как тебе отдыхается, как номер. Всё очень по-домашнему, мы почувствовали себя как в раю. Хочешь на море – иди на море. Единственное, они предупреждают, что с 12 до 16 на пляж лучше не ходить и желательно вообще максимально ограничить общение с солнцем в эти часы, потому что сгорите буквально за несколько минут. Ночью тоже купаться настоятельно не рекомендуют, потому что близко к берегу подплывают морские ежи, которые очень больно колются.

Что интересно, женщин в обслуживающем персонале у них нет. Всем занимаются исключительно мужчины. Мы видели только одну женщину, но она украинка, которая помогала нам в экскурсионной программе, и ещё одну татарку, которая проводила экскурсию. Существует очень широкое заблуждение о том, что там распространено многоженство. На самом деле там такие требования, что попробуй даже одну жену содержать! Если мужчина женится, он обязан сразу обеспечить своей супруге квартиру или дом, золото, калым в минимум 1000 долларов и трехдневный свадебный пир.

Египет – страна с сухим климатом. В Хургаде дождь – это не просто праздник, а огромный праздник. Как говорят местные жители, «нам бы ваш дождь, так мы бы вообще процветали». Наш гид египтянин, который был в Украине, сказал нам: «Вы живете в раю и не понимаете этого. У вас столько богатств. Я в восторге от вашей страны! И не понимаю, почему у вас столько проблем». Дождей в Хургаде практически нет. Всё, что там есть, выращено на искусственном орошении. Пресная вода считается там огромной ценностью. В отелях воду берут из моря и специально опресняют её, а людям, которые живут в самой Хургаде, её привозят, и над каждым домом стоит бак. Сколько квартир – столько бочек, и люди эту воду покупают.

Пресная питьевая вода – это самая главная их проблема. Нам даже рассказали, как с помощью верблюдов местное население ищет воду. В течение двух недель верблюду не дают пить, а потом кормят его ещё солью! И вот он начинает метаться по пустыне, и там, где он ляжет, местные роют колодец. Так бедуины ищут воду.

Город очень молодой, и он постоянно строится. Строители работают с 5 до 9 утра и с 6 вечера до захода солнца. В Хургаде уже есть более 250 отелей и регулярно открываются новые. Фактически именно за этот счет город и живет, потому что ничего выращивать там невозможно, это пустыня. Но, что примечательно, песчаных бурь там нет, потому что с одной стороны город окружен морем, а с другой – горами. Высокие здания там не строят, поскольку часто бывают небольшие землетрясения в 1-2 балла. Море чудесное, теплое, прозрачное, но очень соленое. Египтяне говорят, что это самое соленое море в мире. На вопрос, а как же Мертвое море, отвечают, что это не море, а озеро. В некоторых отелях есть выход к лагунам, как это было у нас.

– Чем занимались во время отдыха?

– Мы посетили три бесплатных экскурсии, которые входили в тур, и за две мы заплатили – на королевской яхте и батискафе. Оно того стоило! На экскурсии на яхте мы почувствовали себя дайверами, можно было нырять с аквалангом в Красное море на глубину 6 метров, рассматривать рифы и кораллы. Все напитки, сладости и фрукты были включены в стоимость экскурсии. Также там делали просто шикарный массаж! Потом мы плавали на батискафе. Это такой корабль с двумя палубами, нижняя из которых находится под водой. Плюс был выезд в пустыню, чтобы покататься на квадроциклах, и в океанариум. В самом отеле есть небольшой аквапарк, который мы тоже посетили, я – впервые за 50 лет. Вечерних программ, к сожалению, не было. Видимо, из-за коронавируса и небольшого количества туристов.

Ещё на досуге я пересмотрел, какие в нашем отеле транслировались телеканалы. Что интересно: все основные русские каналы работают. Наши же центральные каналы тоже все есть, но они не показывают. Вещали только «Рабинович ТВ», «Прямий» и «КРТ».

– Юрий, а что интересного вы для себя отметили как спортивный журналист?

– Меня сразу удивило, что там проходил полноценный учебно-тренировочный 10-дневный сбор египетской национальной сборной. Причем со всем комплексом: плавание, фитнес, тренировки с оружием, темпоаэробика. Мы немного пообщались со спортсменами. Члены сборной очень тяжело переживают отмену олимпиады.

Помимо этого, меня поразило, что в отеле есть стандартный 50-метровый бассейн олимпийского формата с четырьмя дополнительными дорожками, есть условия для фитнеса, большого, малого и настольного тенниса, футбола, есть прокат детских машин, велосипедов. Инструкторы, кстати, очень квалифицированные. С египетской сборной занимался не тренер по физподготовке, а местный парень, который делал это очень квалифицированно и здорово. Условия для спортивных сборов там прекрасные. Есть всё, что нужно, чтобы спортсмены нормально готовились. Несмотря на жару, инфраструктура для занятий спортом там есть – как для любителей, так и для профессионалов.

– Как смотрели украинский футбол? Может, кого-то из коллег встретили?

– Нет, из коллег не встретил никого. Футбол смотрел в холле, потому что в номерах Интернета не было вообще. Переживал, готовился к написанию итогового материала для «Украины-Центр».

– А какая ситуация там с пандемией?

– Вспышки заболеваний в основном сосредоточены в крупных городах: в Каире, Александрии и других. В Хургаде же вспышек особых не было, численность населения там небольшая, поэтому ситуация вполне спокойная. Раньше до Шарм-эль-Шейха ходил паром, сейчас же, чтобы туда попасть, нужно пересечь чуть ли не все море. Экскурсии ограничены, пирамиды и другие культовые места пока даже не предлагают посещать.

– Как возвращались домой? Проходили ли тесты на COVID-19 и 14-дневную обсервацию?

– Когда мы туда ехали, то были готовы к тому, что всё это придется делать по возвращении, но, когда мы уже были в Хургаде, нам с радостью сообщили, что Египет исключен из красной зоны, и ничего теперь проходить не нужно. Поэтому дорога домой была совершенно нормальная. Нам, опять же, проверили температуру, мы прошли регистрацию, сели в самолет, там снова медицинская бригада измерила всем температуру, и мы вылетели. В Киеве в аэропорту тоже прошли только термометрию и благополучно добрались домой.