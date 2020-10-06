5 партій – за Кузьменка!

П’ять партій публічно висловилися на підтримку Сергія Кузьменка на виборах міського голови Олександрії. Про це повідомляє кореспондент CBN.

На Facebook-сторінці олександрійського осередку «Слуги народу», зокрема, сказано: «Олександрійський осередок політичної партії “Слуга народу” провів зустріч кандидатів у депутати на місцевих виборах до міської та районної рад. Зустріч відвідав кандидат на посаду міського голови Сергій Анатолійович Кузьменко, якого представники “Слуги народу” одностайно підтримали у прагненні стати лідером містян».

Керівник олександрійського осередку партії «Сила і честь» Олександр Приходько в інтерв’ю «Політичній Олександрії» заявив: «Наша команда в Олександрії мала амбітні наміри щодо посади міського голови, проте ми відмовилися від цієї ідеї на користь одного з кандидатів. Ми підтримуємо Сергія Кузьменка, і не тому, що нам не імпонує діючий мер. Степан Цапюк багато зробив корисного для міста, але система управління, на жаль, не змінювалася вже два десятки років. Ми, як прогресивна політична сила, прагнемо оновлення, у тому числі в управлінській сфері. Ми покладаємо надії на Сергія Анатолійовича, який вже проявив себе, обіймаючи посаду голови Кіровоградської обл­держадміністрації».

На підтримку Кузьменка висловилася і «Батьківщина»: «Голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко звернувся до однопартійців, всіх безпартійних прихильників ВО “Батьківщина” в Олександрії та інших населених пунктах нової громади про підтримку кандидатури Сергія Кузьменка на посаду олександрійського міського голови».

Крім того, раніше кандидатуру Сергія Кузьменка на виборах міського голови Олександрії закликали підтримати партії «Європейська Солідарність» та «Пропозиція».

За інформацією CBN.

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