Что происходит в Карабахе?

Или это коронавирус так агрессивно действует на всё вокруг, или просто мир сошел с ума. В первую очередь мир постсоветский, страны, образовавшиеся после распада СССР. В Киргизии народ после парламентских выборов не стал жечь покрышки или ходить по улицам, как в Белоруссии, а захватил парламент и администрацию президента. Президент вроде бы согласился провести перевыборы. А в Белоруссии всё ходят с цветочками. Но страшнее всего сейчас в Нагорном Карабахе. Там война, по масштабам даже в чем-то превосходящая нашу войну на Донбассе. Как минимум, по уровню применяемой авиации.

Конфликт в этой автономной области тлеет много-много лет. Армяне считают эту землю своей, азербайджанцы – своей. В советское время он длительный период был придавлен (хотя и бывали беспорядки в 1960-х), но с началом перестройки ожил. Всё началось с того, что в 1987-м году в одном селе уволили председателя совхоза – армянина и назначили вместо него азербайджанца. Армяне собрались на сходку с протестом, их избили азербайджанцы. В Ереване собрался митинг протеста, не без драки. И понеслось. Из конфликта по увольнению директора микроскопического совхоза выросла война! А армянские жители того села, где находился совхоз, Чардахлы называется, стали первыми беженцами войны, переселившись в Армению.

Гласно и негласно участником конфликта на азербайджанской стороне была и есть Турция. Если кто не знает, трехсоткилометровая граница между Турцией и Арменией наглухо закрыта, и это вам не стена Яценюка на Донбассе. Трехметровый бетонный забор выстроен. Плюс дзоты, доты и прочие огневые точки.

Почему эти люди воюют? Много сотен лет назад Турция, точнее Османская империя, правила на территории Армении. Источники говорят, что армян тогда считали людьми второго сорта. Армяне бунтовали, было несколько турецко-армянских войн. Азербайджанцы выступали на стороне Турции. Ну а в Нагорном Карабахе, который на территории Азербайджана расположен, всегда исторически преобладало армянское население. Сейчас уже не преобладает…

Немаловажным фактором является и то, что армяне в массе своей – православные христиане, а азербайджанцы – мусульмане. Этого уже хватает, чтобы искрить между собой (вспомните войну между боснийцами – мусульманами и сербами и хорватами – христианами).

Мы обратились с просьбой прокомментировать ужас, творящийся на Кавказе, к знающим людям.

Юрий Рогало, который сейчас живет в Великой Виске, служил в Советской армии во времена, когда разгорался конфликт в той части Кавказа. Служил не в самом Карабахе, а в Нахичевани, столице Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики. Почти как Карабах, эта территория является спорной между Арменией и Азербайджаном многие сотни лет. Точнее, между армянами и азербайджанцами при участии турок. При Российской империи Нахичеванское ханство стало территорией Эриванской губернии, подконтрольной армянам, хотя большинство жителей было азербайджанцами. В 1921 году был проведен референдум, на котором большинство проголосовало за Азербайджан, и как автономная республика АССР вошла в его состав. Но конфликт между национальностями тлел все годы советской власти.

Юрий насмотрелся на противостояние между армянами и азербайджанцами, хотя армия тогда, в конце восьмидесятых, почти не вмешивалась в эти дела. Служили на той территории почти сплошь славяне. На субъективный взгляд нашего земляка, армяне были более агрессивными в то время на той территории. Потом их часть перебросили в Спитак на ликвидацию последствий известного землетрясения, где он видел тысячи погибших… А под конец службы Юрия перевели на Шамхорский перевал между Грузией и Азербайджаном, тоже не самое спокойное место, вошедшее в историю еще и так называемой шамхорской резней – азербайджанцы в 1918-м году сожгли там несколько эшелонов с российскими солдатами, до двух тысяч человек убили.

За территорию части никого не выпускали, ни о каких увольнениях не могло быть и речи, караулы были усилены. Но все равно советские военнослужащие родом из Украины, России, Белоруссии гибли там. Пошел солдат в самоволку и не вернулся…

Бабкен Казарян хорошо известен в Кропивницком как искусный садовод. У себя в селе Покровском выращивает всё на свете. Вот что он говорит о происходящем:

– Все в Армении в большом страхе. Моя мама, сестра, племянники живут в Аштараке, это город недалеко от Еревана в области Арагацотн. Это глубинная Армения, но и там сейчас началось беспокойство. Дело в том, что всего в 40-50 километрах от Аштарака, в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана, находится турецкая военная база. Это постоянная угроза для Армении. Они уже железную дорогу прямую провели из Турции, чтобы перебрасывать войска. Говорят, что у них есть оружие, чтобы оттуда обстреливать Ереван.

Цель Турции – не захват армянской земли, им не нужна наша территория. Их цель – просто уничтожить армянский народ как нацию. Как начали в 1915 году уничтожать, так и продолжают.

– Может, перевезете родных сюда, в Украину?

– Ну как так? Это родная земля, земля предков, три тысячи лет армяне живут на этой земле. Почему люди должны бросать могилы предков? Так не должно быть…

А то, что происходит в Нагорном Карабахе… Эту проблему в свое время создал Сталин. Он сначала приказал Карабаху быть в составе Армении, но потом земля перешла к Азербайджану. Он специально создал этот анклав, чтобы держать в подвешенном состоянии и армян, и азербайджанцев. Тогда, в начале двадцатых годов прошлого века, там специально раздавали оружие обоим сторонам, чтобы воевали друг с другом, а он потом пришел и как бы навел порядок.

Бомбят уже десятки городов, особенно Степанакерт, Мардакерт, не азербайджанцы, а турки. Родственники рассказывают, что появились наемники, спецназовцы из Пакистана, Сирии, Афганистана. Все полезли на нашу землю.

Очень больно об этом говорить. Я каждую минуту думаю о том, как там наши, сердце постоянно не на месте…

И, увы, миром там и не пахнет пока.

По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, придя к власти, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян «уничтожил то, что было до него». «Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и на его правительстве».

В то же время, как утверждает армянский премьер, армия Азербайджана «не смогла решить ни одно из поставленных перед ними заданий» и потеряла «несколько тысяч военнослужащих».

«Агрессор пришел не только за территорией, их цель – уничтожить народ, продолжить геноцид армян». С такой риторикой не до мира. И обе страны мобилизуют в армии всех мужчин…