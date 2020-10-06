Что строит Григорий Урсол?

В нынешнем Кропивницком все уже привыкли к масштабным строительным проектам, но люди не могли не обратить внимание и на разворачивающееся строительство возле Больницы Святого Луки, или Ацинуса. Журналист «УЦ» обратился к генеральному директору с просьбой просветить население относительно нового объекта.

Григорий Урсол не стал держать интригу и раскрыл подробности этого, без преувеличения, грандиозного проекта.

– Хотя у нас, как вы говорите, и сейчас все нормально с точки зрения комфорта и даже дизайна, и этим мы отличаемся от традиционных лечебных заведений, но нам сегодня катастрофически не хватает места. Поэтому мы идем дальше и хотим создать, как говорится, образец лечебного заведения, расширить перечень услуг, чтобы человек пришел и решил все свои проблемы в самое короткое время.

Хочу отметить, что советская система здравоохранения была признана одной из лучших в мире, но эта модель прекратила свое существование с развалом СССР. Мы же знаем, как медицина выживала все последующие годы, когда население само приобретало расходные материалы для лечения, вплоть до бинтов, ваты и всего другого.

Сейчас ситуация изменилась к лучшему, поэтому я поддерживаю реформу Ульяны Супрун, в результате которой деньги пошли за пациентом. Мы, то есть наша больница, тоже работаем с Национальной службой здравоохранения Украины, поэтому хочу подчеркнуть, что в нашей частной клинике мы лечим больных бесплатно. Как и в любой другой больнице, люди у нас лечатся за счет средств национальной службы, с которой у нас подписан договор. Согласно этому договору, государство оплачивает определенный пакет медицинских услуг, например, общее лечение пациента финансируется на уровне 4 тысяч гривен. Вот на эти деньги человек у нас лечится совершенно бесплатно, для чего необходимо направление семейного врача и электронная запись. У нас есть и свой семейный врач, который выдает направление. Повторюсь, мы работаем с Национальной службой здоровья, как и любое другое бюджетное лечебное заведение, в том числе и для лечения онкобольных, для прохождения на месте всевозможных исследований, и пациент ничего не платит. Считаю, это прекрасно.

Но загруженность нашей клиники требует значительного расширения, тем более что около трети пациентов для сложной диагностики и операций приезжают к нам из других регионов, техническое оснащение нам это позволяет. Мы вообще единственная клиника в Украине с таким оснащением, подобная аппаратура есть в некоторых столичных центрах, но туда трудно добираться, дорого, да и очереди. Правда, у нас тоже есть очереди, в некоторых случаях запись ведется на 2-3 недели вперед или аж до мая. Как видите, мы работаем с полной загруженностью, и, чтобы не наращивать очереди, которые никому не нужны, мы и решили достроить новый корпус больницы. Сейчас наша площадь 3,5 тысячи квадратных метров, к ним мы достраиваем новый корпус площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Сюда входит территория бывшего учреждения пенитенциарной системы, поэтому мы занимаем весь квартал, вплоть до гостиницы «Турист».

Скажу, что необходимые разрешения и согласования от городских властей получить было не сложно, нам шли навстречу, я вообще очень позитивно отношусь к деятельности нашего мэра Андрея Райковича, видно, что город развивается, и наше строительство – тому подтверждение. Для этого мы оформили банковский кредит, собственно, как и для строительства нынешнего корпуса. Строительство – дорогое удовольствие, но со специалистами и материалами нет никаких проблем, главное – вовремя плати. Мы идем в графике и планируем, что новый корпус будет введен в эксплуатацию через два года.

Это будет четырехэтажное здание, в котором разместится полный комплекс поликлинических услуг. Сейчас к семейному врачу надо ехать в один конец города, кардиолог находится в другом, сделать кардиограмму и МРТ можно в третьем, а чтобы сделать УЗИ, надо ехать куда-то еще. Я хочу построить такую больницу, чтобы человек переступил порог и получил все услуги в одном месте за минимальное время. Это моя главная цель и одновременно необходимость, потому что я все время мечтал делать добро для людей, и так построена вся моя жизнь.

Скажу, что подобного комплекса в Украине нет, поэтому и сравнивать не с чем, – поверьте, это серьезное и ответственное заявление. Кроме поликлинического отделения, здесь будет больница на 170 коек, сейчас – 50, и все они загружены. Здесь будет гостиница для приезжих, которые помогают выхаживать больных, хотя мы сейчас разрешаем находиться в одной двухместной палате вместе с больным и родственникам, и гостиница вроде не нужна, но ситуации бывают разные.

Здесь будет самое современное оборудование для хосписа и оказания паллиативной помощи. У нас будет и реабилитационный комплекс постинфарктных и инсультных пациентов. Кроме того, будет огромная стоматологическая поликлиника по всем направлениям, и все специалисты будут работать здесь.

Если кратко, мы предусмотрели здесь наличие почти всех направлений, но здесь точно не будет психиатрии, не будет туберкулезного и родильного отделений, но все остальное, в том числе и отделение онкологии, – будет, оно и сейчас есть, как и многое другое, просто мы усиливаем позиции. Ну и не надо забывать, что строительство такого большого комплекса потребует и новых специалистов: как медицинских работников, так и обслуживающего персонала…