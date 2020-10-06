Не все, що робиться в місті, робиться мером

Думаєте, відремонтована дорога по вашій вулиці – справа рук міського голови?! І за освітлення забутих провулків у віддалених мікрорайонах маєте подякувати міській раді? А от і ні. Здавалось би, зробили – і добре, яка різниця хто… Але напередодні виборів надважливо знати, хто насправді стоїть за більшістю інфраструктурних змін у Кропивницькому. Щоб не помилитися з вибором і надалі бути свідками оновлення та осучаснення нашого міста.

Протягом останніх шести років, мабуть, кожен мешканець обласного центру помітив, як активно ремонтуються дороги, заклади освіти та медицини, освітлюються вулиці, масово з’являються нові спортивні майданчики… А все чому? Просто п’ять років тому місту пощастило отримати в парламенті «свою» людину – фахівця з глибоким розумінням бюджетних питань і патріотичною позицією у захисті інтересів свого міста. У засобах масової інформації області Олександра Горбунова неодноразово називали найефективнішим нардепом часів незалежності України. Він зумів завоювати авторитет серед колег у Верховній Раді, і всі ці роки Кропивницький отримував сотні мільйонів гривень з державного бюджету України. Саме за ці кошти й було відремонтовано майже тридцять доріг обласного центру, ще на тридцять одній вулиці встановлено сучасне освітлення й відремонтовано два з половиною десятки дворів багатоповерхівок. Роль міської ради в цьому процесі стандартна – прийняти кошти, найти підрядника для виконання робіт і проконтролювати їх якість та терміни. Частка співфінансування в таких випадках становила всього від 3 до 10%, що дало змогу місту зекономити та витратити кошти міського бюджету на інші важливі проєкти: придбання тролейбусів та обладнання в лікарні, будівництво арки та ЦНАПу.

Олександр Горбунов довів, що в командній роботі місто може розвиватися динамічно, а його мешканці – відчувати на собі комфортні зміни й щодня насолоджуватись його красою.

Можна тільки уявити, скільки б ще вдалося зробити корисних справ, аби на заваді не ставали політичні амбіції. Адже 10 мільйонів гривень, які у 2016 році завдяки Олександру Горбунову було направлено на реконструкцію двох парків міста – Ковалівського та парку Перемоги, міська рада не погодилась прийняти, шукаючи примарні виправдання й незрозумілі аргументи. Хоча й відчула, що таке мати професійне плече підтримки на рівні Кабміну та Верховної Ради.

Зважуйте свій вибір і шукайте у списку свою оновлену вулицю…

Відремонтовані дороги:

Вул. Миколи Смоленчука (колишня Пролетарська)

вул. Верхня Биківська

вул. Андріївська (від вул. Габдрахманова до річки Інгул)

вул. Сугокліївська (колишня Кіровоградська) (від вул. Бобринецький шлях до вул. Цілинної)

вул. Тараса Карпи (колишня Тимірязєва) (від вул. Пашутинської до вул. Кропивницького)

вул. Віктора Чміленка (від вул. Тарковського до вул. Кропивницького)

вул. Преображенська (від вул. В.Перспективної до площі Б.Хмельницького)

дорога на площі Богдана Хмельницького

вул. Андрія Матвієнка (колишня Башкірська)

по вул. Прирічній до пров. Кар’єрного

від вул. Кар’єрної до вул. Прирічної

вул. Садова (від вул. В.Пермської до вул. Паризької комуни)

по пров. Кар’єрному до р. Сугоклеї

по вул. Барболіна від вул. Суворова до вул. Паркової

вул. Велика Пермська

вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська

пров. Середній (від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської)

вул. Приміська (від пров. Кар’єрного до греблі р. Сугоклея)

вул. Рівненська (від вул. Соборної до пров. Плетеного)

пров. Сухумський (від пров. Плетеного до пров. Миргородського)

пров. Миргородський (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська)

пров. Плетений (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська)

по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана Хмельницького)

пров. Середній (від вул. Генерала Родімцева до вул. Кримської)

вул. Шкільна (від вул. Микитенка, вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі)

вул. Кропивницька (від вул. Полтавської до вул. Шевченка)

пров. Об’їзний

вул. Полтавська.

Освітлені вулиці:

вул. Балтійська

вул. Олега Паршутіна

вул. Амурська

туп. Мінський

пров. Ламаний

пров. Глінки

вул. Суворова

вул. Дунайська

пров. Кар’єрний

вул. Українська

пров. Ольги Кобилянської

вул. Чернігівська

вул. Панаса Михалевича

вул. Олімпійська

вул. Петра Тодоровського

вул. Якуба Коласа

пров. Шаховий

вул. Верхня Прирічна

пров. Микитенка

вул. Криворізька

пров. Кільцевий

вул. Нікопольська

вул. Полтавська, 81

туп. Рибацький

вул. Паркова

вул. Новосибірська

пров. Ринковий

туп. Верхній

вул. Саратовська

пров. Новгородський 1-й та пров. Новгородський 2-й

вул. Кропивницького, 8.

Неля Желамська.

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