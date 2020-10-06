Покупай кировоградское – возрождай Кировоградщину!

«Купуй Кіровоградське» – одна из самых успешных инициатив Сергея ЛАРИНА в рамках стратегической программы развития Кировоградской области «Центральный регион-2015». Стартовав в 2010 году, программа смогла объединить в патриотическом порыве производителей, потребителей и торговые сети региона. При этом объемы реализации продукции пищевой промышленности в период с 2010-го по 2013-й выросли в 2 раза, а поддержка программы среди населения, согласно социологии, составляла 70%. До сих пор в магазинах и торговых точках в городах и селах можно встретить символику «Купуй Кіровоградське», а кое-где даже остались открытые в рамках программы социальные магазины.

В чем секрет такого грандиозного успеха, поистине уникальной программы? Мы решили разобраться и задать несколько вопросов её главному вдохновителю, председателю Кировоградской облгосадминистрации в 2010-2013 годах, самому рейтинговому политику региона – Сергею ЛАРИНУ.

– Сергей Николаевич, какие цели ставились перед программой «Купуй Кіровоградське» на начальном этапе?

– Под лозунгом «Купуй Кіровоградське» мы объединили сразу несколько очень важных проектов. Во-первых, мы ставили перед собой цель стимулировать производство кировоградской продукции, более качественной и дешевой, чем товары из других регионов, и, конечно, заполонивший полки магазинов импорт.

Во-вторых, областная власть никак не может повысить людям пенсии, а вот помочь человеку сэкономить и дать доступ к дешевым и качественным продуктам местного производства – это мы смогли. Мы создали целую сеть социальных магазинов и открыли десятки социальных отделов в действующих магазинах по всей области благодаря нашей местной продукции. Люди просто не догадывались, что область производит столько товаров, причем по нормальным, доступным ценам! Покупатели стали раскупать продукцию местного производства, а производители даже не успевали затоваривать склады. Это была не только поддержка местных производителей и социально незащищенных слоев населения, но и реальные поступления в местные бюджеты.

– Какие механизмы позволили вам добиться реализации такой, прямо скажем, амбициозной программы?

– Нам пришлось решать сразу несколько проблем. Первое – плохое взаимодействие между производителями и магазинами, отсутствие централизованной системы логистики для доставки товаров в торговые сети, отсутствие информации о товарах, которые производятся на Кировоградщине.

Второе – мы предложили местным предпринимателям подписать меморандум о сотрудничестве и вырабатывали комплексное решение, в результате чего был создан самый узнаваемый региональный бренд – «Купуй Кіровоградське». В итоге к нему присоединилось более 60 производителей. Их продукция продавалась в магазинах с уменьшенной наценкой и обозначалась логотипом программы.

Третье: с этой же целью было открыто 11 социальных магазинов и 76 социальных отделов. Первый такой магазин открыли в Кировограде, на площади Богдана Хмельницкого. Область предоставила помещение с нулевой арендой, подключился социально ответственный бизнес. В итоге цены на продукты питания стали ниже, чем в самых популярных супермаркетах. Была запущена специальная социальная карточка, по которой можно было купить товары первой необходимости еще дешевле. В конце концов крупные торговые сети тоже были вынуждены снижать цены, ориентируясь на «Социальный магазин».

Четвертое: еще больше сблизить производителя и покупателя удалось благодаря ярмаркам. Всего было проведено более 1,5 тысяч ярмарок, на которых реализовано продукции на 56 млн грн по ценам на 15-30% ниже рыночных.

Постоянно действующая ярмарка проходила в «Экспоцентре», помещение которого бесплатно предоставил Павел Штутман. Настоящий фурор произвела «Покровская ярмарка». С тех пор она ежегодно проводится в рамках выставки «АгроЭкспо» и стала для производителей Кировоградщины событием международного масштаба. Все это, при снижении цен для потребителя, позволило повысить обороты реализуемой продукции. Таким образом, за счет повышения покупательной способности улучшалось благосостояние простых людей.

И пятое – конечно же, мой личный жесточайший контроль за выполнением программы, в том числе и благодаря «Горячей линии» и моим личным посещениям магазинов. А также стимулирование местного бизнеса в производстве продукции и помощь ему.

– Каких результатов удалось добиться благодаря внедрению программы?

– Инициатива «Купуй Кіровоградське» стала катализатором развития внутреннего рынка региона. Круглые столы, консультации, форумы и масштабная информационная кампания позволили местным предпринимателям эффективнее сотрудничать между собой. Ведь экономика Кировоградщины – это и агропромышленный комплекс, и машиностроение, горнодобывающие и обогатительные заводы, предприятия легкой и пищевой промышленности, производство инновационного электрооборудования и стройматериалов. Предприятия тяжелой промышленности начали заказывать форму для рабочих на кировоградских швейных фабриках, осветительные приборы завода «Радий» сыграли ключевую роль в развитии системы наружного освещения городов, для строительства новых предприятий использовались железобетонные изделия местного производства. При этом деньги оставались в области, создавались новые рабочие места, а бюджетная состоятельность городов и районов повышалась за счет возросшего поступления налогов от местных товаропроизводителей.

– В условиях экономического кризиса последних лет бизнес в Кировоградской области оказался в тяжелых условиях, предприятия закрываются, а простые люди с каждым годом становятся беднее. Каким, по вашему мнению, должен быть выход из сложившейся ситуации?

– К сожалению, «политическая целесообразность» возобладала над здравым смыслом. После смены власти в 2014 году новое руководство отказалось от выполнения ключевых и эффективных программ «Центральный регион» и «Купуй Кіровоградське», а также многих других. Сегодня наша команда идет на местные выборы с целью вернуть Кировоградщине развитие. Мы готовы предложить жителям региона не пустые обещания, а ряд программ, цель которых – возродить экономику региона, в том числе – «Купуй Кіровоградське».

Александр Рыхлицкий.

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