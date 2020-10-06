Повторение пройденного

Депутаты Городского совета города Кропивницкий и на третьем заседании 22-й сессии 7-го созыва, которое состоялось 6 октября, не смогли до обеда пройтись хотя бы по основным пунктам повестки дня по одной простой причине – пришлось снова возвращаться к повестке дня предыдущего заседания. Если кто не знает, то после обеда, когда приходит время рассматривать так называемые земельные вопросы, часть депутатов просто не возвращается в сессионный зал, и проекты решений остаются «на потом».

Удивительно, но и на свое едва ли не последнее заседание явка была не очень высокой – всего 29 депутатов, но и они не спешили наброситься на работу. Сначала, как водится, трибуну отдали представителям общественности, которые говорили те вещи, которые можно и необходимо вносить в зал в виде проектов решений, а не говорильни. Тогда эта информация, эмоции и рабочее время будут потрачены не впустую. Взять хотя бы вопрос о выделении участков земли участникам АТО под индивидуальное жилищное строительство. Отметим, что количество желающих строиться явно превышает размеры города, поэтому уже давно ставится вопрос о денежной компенсации, но дискуссия развернулась вокруг понятий «строительство» и «компенсация», ведь это юридически различные вещи, тем более, что имеем предостаточно случаев спекуляций уже выданными участками.

После выступлений активной общественности, уже ближе к 11 часам, депутаты начали разбираться в хитросплетениях повестки дня, которая буквально на глазах стала разбухать от предложений «с голоса» внести тот или иной земельный вопрос, и все потому, что несколько десятков вопросов были не поддержаны на прошлом заседании из-за низкой послеобеденной явки. Причем много времени ушло на согласование порядка рассмотрения «прогулянных» вопросов, так что едва не забыли о темах наиболее значительных. Только после напоминания заместителя мэра Александра Мосина депутаты включили в повестку вопросы продажи и выделения земли для предприятий коммунальной собственности.

В итоге повестку дня начали рассматривать за 20 минут до перерыва. Зато цейтнот заставил даже важные проекты решений принимать практически без обсуждения, но такая скоростная работа начала давать сбои, поэтому Андрею Райковичу пришлось давать пояснения. Депутаты внесли изменения в бюджет города на текущий год и утвердили перераспределение средств внутри программ развития. Поскольку Минфин не дал разрешения на получение кредита, пришлось делать «переброску» с программ благоустройства и безопасности движения на КП «Теплоэнергетик» для погашения долгов за распределение газа и своевременное начало отопительного сезона. Суммы немаленькие – больше 20 миллионов гривен, поэтому перед бюджетом остро стоит вопрос его наполнения.

Одним из путей получения средств является продажа за два миллиона гривен участка под строительство больницы «Ацинус», которая обещает стать лучшей лечебницей Украины. Также в повестке дня стоит вопрос о выделении КП «Управление домами» участка земли по улице Большая Перспективная – это гостиница «Киев», – что позволит сформировать конкретное инвестиционное предложение. Можно будет ожидать и начала строительства еще одного жилого дома для «очередников», поскольку в повестку дня включен вопрос о выделении в постоянное пользование участка земли ЖЭО № 4 по улице Генерала Жадова.

Но все эти вопросы были оставлены опять «на потом», то есть будут рассматриваться после обеда, который, как говорят военные, должен быть по расписанию…