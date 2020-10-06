Стратегия Стрижакова: три шага к городу перспектив для каждого

Первый и единственный из всех кандидатов на должность городского головы – Артем Стрижаков – не предлагает людям абстрактных предвыборных программ, от которых уже устали все избиратели. Во время съезда партии, который состоялся в европейском формате под открытым небом на стадионе «Зирка», лидер «Перспективи міста» презентовал кропивничанам свою Стратегию развития города – современную, профессиональную, основанную на успешном опыте украинских городов. Она называется «Місто перспектив для кожного» и состоит из трех конкретных частей.

Первый блок стратегии – реконструкция города для каждого. От социального жилья, строительства парков до реконструкции главных визитных карточек города. Это многострадальные и заброшенные набережная, площадь Героев Майдана, Ковалевский парк, Центральный сквер. Отдельный пункт – благоустройство от двора до микрорайона. Команда Стрижакова считает, что все районы города должны развиваться равноценно, а двор – быть продолжением квартир жителей, где повседневная жизнь комфортная как для детей, так и для взрослых.

Второй блок стратегии – коммунальные службы для каждого. «Теплый дом за меньшие деньги» – так простыми словами можно охарактеризовать пункт по модернизации системы отопления города. Ведь она предполагает принципиально важные шаги, которые уже сделали все развитые города. Это установка в объектах социальной и бюджетной сферы систем автономного отопления. Это предоставление разрешений всем горожанам на установку индивидуального отопления, а малообеспеченным – за счет городского бюджета с сохранением субсидий. Это и современное утепление домов.

Также команда Стрижакова введет очень важную вещь для всех простых горожан – систему реагирования на коммунальные проблемы жителей «Оперативний виклик». Каждый сможет обратиться за помощью, как ему удобно: или по бесплатной открытой линии, или по приложению в мобильном телефоне. Далее для человека весь процесс будет очень простым и быстрым: «Вызвал – приехали – отремонтировали».

Третий блок стратегии – справедливый бюджет для каждого микрорайона. «Бедный город там, где воруют», поэтому, прежде всего, распределение денег громады должно быть честным и идти не на одну большую стройку, а на все микрорайоны областного центра. Будет внедрена система антикоррупционного контроля «Справедливе місто». А она преду­сматривает много важных вещей: и контроль открытости тендеров и выполнения работ подрядчиками, и честную конкуренцию в предоставлении коммунального имущества и земли, и приоритет в финансировании школ, детских садов, учреждений социальной инфраструктуры.

Естественно, что, когда бюджет не будет разворовываться, а договора будут заключаться прозрачно с выгодными для города условиями, в каждом микрорайоне будут строиться дороги по современным технологиям с гарантией 10 лет. Это и безопасность людей, и экономия для городского бюджета. А для покрытия дворов и тротуаров команда Стрижакова будет использовать качественную плитку вместо асфальтового покрытия. Это не только красиво и современно, но и выгодно, что доказано рядом успешных городов Украины.

«От чистого Ингула – до окраин без аллергенов». Стратегия Стрижакова предусматривает и решение острых экологических проблем Кропивницкого. Это восстановление экосистемы главной водной артерии города и приведение в порядок общественных пляжей. Это системный уход за существующими деревьями и высадка 10000 новых. Это новая система сбора, переработки и утилизации мусора. И, безусловно, это реализация готовых программ Стрижакова: по борьбе с аллергенными растениями, по гуманному регулированию численности бездомных животных и тому подобное.

«Мы знаем, что в городе надо многое менять, – говорит Артем Стрижаков, представляя свою Стратегию. – Все проблемы мы собрали своими руками и ногами – в прямом смысле этого слова. Заходили в каждый двор и говорили с людьми. Кроме того, мы объездили всю Украину, чтобы принять у каждого города лучший опыт и привезти его нам. Мы посещали европейские конференции и форумы, чтобы владеть концепциями современного развития городов. И мы готовы и полностью уверены в своих силах сделать Кропивницкий городом перспектив для каждого».

Стратегию Стрижакова высоко оценили ведущие специалисты соответствующих отраслей и выразили свою поддержку. Комментарии известных специалистов будут опубликованы в следующих материалах.

София Матвеенко.

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