Перспективы украинских футбольных команд в еврокубках: все про спорт в одном месте

В начале октября прошла жеребьевка еврокубковых групповых турниров, в которых Украину представят три клуба.

Ни Колос, ни Десна не смогли пройти отборочные раунды, поэтому от УПЛ в ЛЕ будет выступать только Заря, а в ЛЧ – Шахтер и Динамо. На портале ЮА Футбол, где можно найти практически все про спорт, можно посмотреть календарь группового этапа ЛЧ и ЛЕ, но мы напомним соперников украинских клубов в этих турнирах.

Жребий оказался непростым, поэтому вызвал у болельщиков смешанные чувства. С одной стороны, в Украину приедут топовые европейские клубы, с другой – зацепиться за очки во встречах с ними будет крайне нелегко. Однозначно радует только то, что УЕФА разрешил проводить игры с болельщиками, заполняя стадионы на 30%, если это разрешено местными властями. Так что те, кто думает больше всего про спорт и всеми силами стремятся попасть на стадион, получат такой шанс. Главное, чтобы во время проведения матчей Киев не оказался в красной зоне карантина.

Лига Европы и Лига чемпионов 2020: соперники украинских клубов

Жеребьевка Лиги Европы сезона 2020/2021, в ходе которой Заря оказалась в четвертой корзине, не обещала попадания в проходную группу. Конечно, шансы на выпадение относительно простых соперников были, но в итоге бронзовому призеру УПЛ попались:

Лестер;

Брага;

АЕК.

Еще больше мощных соперников украинским клубам преподнесла Лига чемпионов 2020. Шахтер, попавший во вторую корзину, получил в соперники:

Реал Мадрид;

Интер;

Боруссию М.

Не менее топовыми оказались и противники Динамо. Этой осенью Киев должен увидеть:

Ювентус;

Барселону;

Ференцварош.

На общем фоне среди всех противников выделяется разве что Ференцварош, не игравший в группе ЛЧ уже четверть века. Для украинцев он интересен еще и тем, что в Лигу чемпионов 2020 клуб вывел экс-тренер Динамо Сергей Ребров. Противостояние обещает стать горячим.

Перспективы украинских команд в ЛЧ и ЛЕ

Наиболее благосклонным кажется жребий Зари, но ее кондиции сейчас непонятны. Команда не очень ровно начала сезон и хотя теоретически может дать бой Браге и АЕК, что будет на практике – непонятно. К сожалению, проход луганчан в плей-офф кажется маловероятным. Максимум, на что стоит рассчитывать, – это третье место.

К сожалению, шансы на выход в евровесну невелики не только у Зари. Шахтеру попались сильные соперники, встречи с которыми не внушают оптимизма. Интеру горняки уже проигрывали в 5 мячей минувшим летом, а обыгрывать Реал и Боруссию точно не будет проще. С учетом того, что нынешний старт сезона в УПЛ стал для донецкой команды худшим за 12 лет, даже проход Шахтера в ЛЕ маловероятен.

Жребий для Динамо стал более благоприятным за счет Ференцвароша, но его тренирует Ребров, который хорошо знает игроков из Киева. Если Луческу сможет его переиграть, бело-голубые имеют шансы на третье место и 1/16 ЛЕ, а если нет – тоже останутся весной без еврокубков.