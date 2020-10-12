Бундеслига & Serie A: сравнение, прогнозы и текущие события

У итальянцев и немцев великая история футбольных противостояний. Сборные этих стран являются четырехкратными чемпионами мира, их клубы много раз выигрывали европейские кубки.

Несмотря на недавний успех «Баварии» в ЛЧ и длительное отсутствие побед у итальянцев, Бундеслига пока явно уступает по количеству международных трофеев:

КЕЧ/ЛЧ – 7 против 12;

КУЕФА/ЛЕ – 6 против 9;

КОК – 4 против 7;

Суперкубок – 1 против 9.

В текущем рейтинге коэффициентов УЕФА Италия и Германия располагаются практически плечом к плечу. Они существенно отстают от АПЛ и испанской Примеры, но при этом уверенно опережают французскую Лигу 1, идущей пятой. Такова ситуация в начале сезона 2020/21, окончательные итоги которого будут подведены в конце весны.

Если сравнивать Бундеслигу с Serie A, сразу видны очевидные стилевые различия. Немецкие клубы стараются больше играть в атаку, используя атлетизм своих футболистов, их умение поддерживать высокий темп. Итальянцы уделяют основное внимание защите, предпочитая переигрывать соперника тактически. Конечно, это весьма условное определение стилей, но общее направление просматривается отчетливо.

Итальянская Серия А и чемпионат Германии: чего ждать в новом сезоне

Первое, что приходит на ум, когда спрашивают о схожести двух чемпионатов, – наличие безоговорочных лидеров. «Бавария» доминирует в Германии с сезона 2012/13, «Ювентус» в последний раз проигрывал скудетто в 2011 году. Кроме того, за это время мюнхенцы дважды поднимали над головой ЛЧ. Туринцы хоть и довольствовались парой финалов, но это тоже подтверждение очень высокого уровня.

А что же конкуренты? По узнаваемости клубных брендов итальянская Серия А выглядит более солидно. Даже люди, мало интересующиеся футболом, наверняка слышали о «Милане», «Интере», «Роме» и «Лацио». За пределами Германии более-менее известна разве что дортмундская «Боруссия». Повторимся, что мы говорим об узнаваемости имен среди широкой аудитории, а не реальной силе клубов на сегодняшний день.

Серьезную конкуренцию «Баварии» в новом сезоне могут составить «Лейпциг» и та же «Боруссия». Конечно, на этот счет есть сомнения: очень уж мощно выглядели мюнхенцы в 2020 году. Куда более вероятна упорная борьба за чемпионство в итальянской Серии А. Здесь серьезно укрепился «Интер», продолжает демонстрировать мощный футбол «Аталанта», потихоньку оживает «Милан». Явно не сказали своего последнего слова «Лацио», «Наполи» и «Рома».

Независимо от того, какой чемпионат кажется интереснее, оба они заслуживают внимания. И там и там в каждом туре случаются игры, просмотр которых приносит эстетическое удовольствие. Просто читайте программу, выбирайте матч – и весело проводите время в компании с футболом.