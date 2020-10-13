Андрій Райкович: «Зрада» вщухне, як розмови про другий пологовий

П’ять років тому ніхто не міг уявити, що зовсім скоро вірусна інфекція зможе настільки сильно змінити наше повсякденне життя.

Однак саме зміни, що відбулися в міській медицині за цей час, дозволили Кропивницькому впоратись із першим ударом пандемії та підготуватися до нових випробувань.

– Ще на початку 2020-го ми не знали, що таке COVID-19, що навесні ми отримаємо такий виклик, – констатує міський голова Андрій Райкович. – Але інфекційне відділення в лікарні на Валах, яке було зроблено раніше, дало нам можливість пройти цей складний період.

До «корони»

За п’ять років місто отримало фактично новий пологовий будинок – після реконструкції та переобладнання він став одним з лідерів національного проєкту «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Створено інсультний центр у лікарні швидкої допомоги (колишня четверта лікарня). Реконструйовано три амбулаторії загальної практики – сімейної медицини у густонаселеному масиві на Жадова, на Миколаївці та Лелеківці…

Проведені капітальні ремонти закладів медицини на 56 мільйонів гривень, місто долучилося до реконструкції дитячої обласної співфінансуванням у 10 мільйонів. Придбано медичне обладнання майже на 65 мільйонів, два реанімобілі, дві «швидкі», п’ять санітарних автомобілів, майже 9 мільйонів інвестовано у комп’ютеризацію медичної мережі. У віддалених мікрорайонах міста – Балашівці та Великій Балці, з’явилися аптеки, яких давно чекали їхні мешканці.

Останні події

Розбудова міської медицини триває – у вересні закінчена реконструкція травмпункту в лікарні швидкої допомоги, встановлено новий сучасний рентген, в Центральній міській лікарні (ЦМЛ) створено діагностичний центр з першим у місті комунальним комп’ютерним томографом. Досі були лише приватні, наголошує Райкович.

– Цілих 50 років у травмпункті не було ремонтів, нового обладнання. Діагностичний центр – життєва необхідність, особливо під час пандемії, складних запалень легенів, і не тільки. Можливість встановлення максимально точного діагнозу важлива при лікуванні будь-якої хвороби.

Окрім центру та вже згаданої дитячої «інфекції», лікарня на Валах отримала й інші оновлення, зокрема паліативне та сучасне приймальне відділення. На черзі – найбільш злободенне.

– Боротьба з ковідом обійшлася місту в 51 мільйон. У першому кварталі міністерство охорони здоров’я не розрахувалося по зарплаті, ми змушені були заплатити людям з міського бюджету. Виплатили коронавірусні доплати, взяли на себе засоби індивідуального захисту, купили три апарати ШВЛ. Плюс 25 мільйонів на будівництво легеневої терапії, яке триває зараз, і 10-15 мільйонів – на обладнання експертного класу, яке там має бути. Це сувора необхідність, зараз уся спеціалізована допомога в Кропивницькому надається єдиним відділенням обласної лікарні на 30 ліжок…

У нормальні умови

Кращі умови роботи та лікування чекають на медперсонал і пацієнтів другого стаціонару ЦМЛ, розташованого сьогодні в частково аварійних сторічних будівлях на Архітектора Паученка (колишня третя лікарня).

Лікарі кажуть: приміщення, де розташовані ендокринологія, кардіологія, терапія та реанімація, неприйнятні для надання якісної допомоги в стаціонарі. Нема ліфту, в палатах до 12(!) людей, один санвузол на поверсі. Через особливості проєктування у ХІХ столітті, у ХХІ лежачих пацієнтів носять сходами буквально на руках…

Тим часом сучасна добротна будівля колишньої Медсанчастини №19 на Салганних пісках (МСЧ-19, в народі «рудівська» лікарня) з ліфтами, максимум 4-місними палатами та іншими зручностями, стоїть порожня. Її готують до переїзду відділень ЦМЛ, зазначає міський голова.

– Там виконуються роботи більше ніж на 20 мільйонів – утеплення фасадів, модернізація систем опалення, встановлення індивідуального теплопункту, заміна вікон і дверей на енергозберігаючі… Все це робиться не за кошти міського бюджету.

Приватне інвестування в енергосервіс бюджетних будівель в останні роки реалізують у 36 міських закладах освіти та охорони здоров’я. За інвестиційні кошти німецької фірми Fresenius створене відділення гемодіалізу у комунальній лікарні Святої Анни (колишній пологовий будинок №2). Тепер там рятують життя містян з хронічною нирковою недостатністю. Під час об’єднання пологових будинків навколо цієї нерухомості був такий самий нездоровий ажіотаж, як зараз навколо «трійки» на Паученка, нагадує Райкович.

– Теж писали, кричали, що лікарню продадуть, заберуть, збирали підписи. Зараз ще й вибори… Колишня водолікарня Гольденберга, якою так переймаються небайдужі кандидати, знаходиться на балансі Центральної міської лікарні, нікуди звідти не подінеться. Буде розроблено проєкт, проведена реставрація. І вся «зрада» вщухне, як вщухли розмови про другий пологовий, коли побачили, що все в порядку, і нагнітати далі немає сенсу…

Далі

У подальших планах – не лише нові корпуси та обладнання. Без людей це просто стіни та дуже дорогий «декор», чи не найскладніше завдання – залучити та втримати фахівців. Тому 10 квартир у новій багатоповерхівці на Жадова віддали медикам. Таку ж мають звести на майданчику поряд, частину помешкань також віддадуть лікарям, каже міський голова.

– Потрібні інфекціоністи, анестезіологи, реаніматологи – розбудовуємо медицину, це вкрай необхідно для міста. Ми самодостатня громада, можемо з бюджету вишукати мільйон євро, щоб збудувати 54-квартирний будинок. Плануємо звернутись до депутатів, отримати підтримку, і в 2021 році збудувати.

Акцентом розвитку медицини Кропивницького у наступні п’ять років має стати дитинство, вважає Райкович. Тому окрім створення багатопрофільної лікарні на базі МСЧ-19, капітальних ремонтів, зокрема хірургічного блоку у «четвірці», амбулаторіях на Балашівці та 101-му, міській стоматполіклініці на Шевченка, запланована реконструкція клінічної дитячої поліклініки з переводом дитячої стоматології, та оновлення неонатального відділення пологового будинку… За словами міського голови, в недалекому майбутньому планується створити ще один новий центр «Соціальний корпус», де комплексно надаватимуться реабілітаційні, психологічні і соціальні послуги.

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