Дмитрий Борисенко: «Мы заботимся о военных ради безопасности нашей страны

Уже несколько лет 14 октября украинцы празднуют День защитника Украины. Праздник совпадает с днем ​​Покрова Пресвятой Богородицы, которую издавна считают защитницей военных. Но есть и те, кто заботится о воинах и на земле, – это волонтеры и неравнодушные люди. По случаю праздника мы пообщались с кропивницким военным Дмитрием Борисенко, который является основателем стрелкового клуба Arms Club.

Сразу после начала вооруженного конфликта на Донбассе стал вопрос создания полигона, говорит Дмитрий. В первую очередь для того, чтобы осуществлять подготовку военных. Полигон создали недалеко от Кропивницкого – в селе Новоандреевка.

«Заниматься помощью военным я активно начал с 2014 года. Надо оперативно было что-то решать – много людей были мобилизованы, они были неподготовленными и не имели представления о настоящей войне. Надо было срочно заняться их подготовкой к выполнению этой сложной задачи – воевать за родную державу. Я начинал готовить бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады, далее – других военных. Для этого и был создан полигон – для подготовки наших ребят», – говорит Борисенко.

«Сила подразделения – в людях, многие могут просить дать лучшее оружие и так далее, но если человек не имеет достаточной подготовки, то даже космический корабль не поможет. Это большая работа. Для того, чтобы сохранить и улучшить личный состав подразделения, должны быть профессионалы. Для этого и нужны постоянные тренировки», – отмечает основатель стрелкового клуба.

Борисенко говорит: готовить военных – достойное и нужное дело, которое, однако, требует серьезного внимания неравнодушных людей. Да и вообще военным всегда нужна поддержка. В этом помогают его товарищи, среди которых – общественный деятель Артем Стрижаков.

«Подготовка военных – дело ответственное и требует значительных средств. Это и мишени, и площадки, и многое другое. Среди тех, кто помогает военным, – Артем Стрижаков. Мы с ним давно сотрудничаем в этом направлении, и он постоянно помогает, хотя и никогда не пиарится на этом. А помогает еще с 2014 года. Это и холодильные камеры для полка спецназначения, и защищенные телефоны и тепловизоры ребятам, и рации для 57-й бригады, я уже не говорю о личной помощи конкретным людям – каски, бронежилеты и т.д. Мало кто знает, но Стрижаков сам, надев шлем и бронежилет, отвозил гуманитарку на передовую в 2014-м. И он об этом никогда не скажет, а вот я горжусь тем, что он человек дела, а не слова. И военные хорошо знают о его помощи. Уже на следующей неделе мы вручим Артему благодарность за вклад в нашу нелегкую работу», – говорит Борисенко.

Основатель стрелкового клуба в День защитника Украины желает всем военным легких побед и возвращения домой.

«Первое, что я хотел бы пожелать, – мирного неба. Люди военные тренируются и готовятся к войне. Поэтому желаю им только легких побед, чтобы сколько их уходило, столько и возвращалось. Во-вторых – благополучия. Мы на самом деле очень сильная нация. Сила любого государства и города – это люди, патриоты. Желаю удачи и успехов в важной миссии военных! Благодарны тем, кто всегда помнит о нас», – отметил Дмитрий Борисенко.

Н.Поддубный.

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