Легенда о Пенсияме

Пришел счет за свет в конце тоннеля.

Не знаю, как у вас, а у меня сложилось стойкое подозрение, что украинских премьер-министров к нам забрасывают инопланетяне. Или, как вариант, их готовят в специнтернате имени Христофора Колумба. Один открыл путь из греков в варяги. Для арбузов. Другой неприступную стену из палок и проволоки придумал. А третий, по примеру японцев, в целях экономии бюджетных средств предложил стариков доставлять на Говерлу.

Вполне возможно, Денис Шмыгаль в детстве посмотрел фильм «Легенда о Нараяме», и он запал ему в душу. Для тех, кто уже забыл или еще не видел, коротко напомню сюжет популярого в 80-е фильма. В глухой и нищей японской деревушке, живущей в ХІХ веке по варварским законам, каждого старика или старуху, едва им исполняется 70 лет, старший сын должен на своих плечах отнести на вершину горы Нараяма умирать от голода и холода. Такая вот экономия пенсионного фонда…

На днях, выступая с лекцией в университете «Львовская политехника», премьер-министр заявил, что уже через 15 лет страна не сможет выплачивать пенсии украинцам.

«Нация стареет… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население… Это обычная математика и экономическая демография», – заявил Шмыгаль.

Не воссоздаем – это правда. Точнее, это только часть правды. Потому что в старой Европе деньги на пенсии, которые на порядок больше украинских, правительства находят. А в нашей стране в последние годы с этим хроническая проблема.

На сегодняшний день в Украине проживает более 11 млн пенсионеров. Из них 8,5 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет около 3200 грн. А завтра (лет через пять) армия «пенсов» приблизится к половине населения страны.

Премьер прав – оставшаяся нам в наследство советская солидарная система в условиях перманентного экономического кризиса «не вытягивает». Но выход «по Шмыгалю» один: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

«Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии, наверное, уже с молодого возраста. Мы будем создавать накопительную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас может накапливать себе пенсию и будет иметь какую-то небольшую социальную пенсию, как в развитых странах, которую дает государство, и свои средства – такие, какие создадите», – сказал он студентам.

Но опять-таки это полуправда! Ответьте себе (мне не надо): вы верите в то, что наше государство через 25 лет отдаст вам то, что вы отложите сейчас? Что оторванные вами от более чем скромной нынешней жизни гривни не превратятся в копейки, которые даже банки не станут принимать? Помните, что случилось с вашими накоплениями в Сбербанке? Или – сколько вам начисляли дивидендов по впаренным акциям предприятий? Да любая очередная война или пандемия превратит самых экономных и бережливых из нас в таких же нищих, как и те, кто жил сегодняшним днем и не думал о завтрашнем!

В мире есть разные пенсионные системы, есть страны, в которых вообще нет пенсий по старости – впрочем, даже там стариков не относят умирать в местные горы. Речь вообще не об этом. Я совершенно не против накопительной пенсионной системы и самых различных пенсионных и страховых фондов. Я против узколобой политики украинской власти.

Если нация стареет, и это факт, то нужно не выжимать последние соки из работающих, а создавать экономику под пожилых. Да, именно так! Перво-наперво, отменить все ограничения на работу для людей старше 65. Мы уже насмотрелись на результаты трудов молодых и зеленых. Хотя, на самом деле, вылезать из этой пенсионной ямы нужно не столько ради сегодняшних пожилых, сколько ради завтрашних.

Во всем мире поняли, что дорожки надо прокладывать там, где ходят люди. Я смотрю на своих сверстников-«шестидесятников» – они все работают. Все! Работы валом – чаще неквалифицированной и низкооплачиваемой, но люди и этому рады. Иначе не прожить. Так развивайте рынок труда для людей старшего возраста сегодня, а не когда их будет более половины населения. Похоже, в старом советском лозунге «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет» нужно срочно менять приоритеты.