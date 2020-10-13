Память не под выборы

Во вторник в Великой Северинке близ Кропивницкого на улице Василя Быкова открыли памятную доску Василю Быкову. Самый известный в мире белорусский писатель считал это село своей второй родиной, в годы войны он тут чуть не погиб, его выходила местная женщина. Однополчане посчитали его погибшим, на братской могиле в Северинке среди многих прочих имен было выгравировано и его имя. Сейчас этой могилы нет и следа, но это другая история. Родителям лейтенанта Быкова ушла похоронка…

О Великой Северинке в его жизни Василь Владимирович писал в книгах «Мертвым не больно», «Долгая дорога домой и в отдельных очерках «Обелиск в Северинке» и «Под Кировоградом». Кстати, мало кто знает, что Быков воевал еще и под Знаменкой и Александрией.

Не поверите, но эта памятная доска не под выборы. Ее давно хотели сделать, но звезды сошлись только сейчас. Приложили усилия несколько людей, но они просили о них не говорить, а упомянуть Елизавету Дмитриевну Сергиенко, которая создала в селе музей с первой экспозицией, посвященной Быкову.

На открытие приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол. Блестящим белорусским языком поблагодарил жителей Северинки за память, подарил местной библиотеке много книг, наградил грамотами Беларуси причастных к хорошему делу.

Прихвастнем – журналист «Украины-Центр» был приглашен на мероприятие как один из немногих, кто лично общался с Василем Владимировичем, был у него дома в Минске, интервью было во второй половине девяностых.

«В январских боях под Кировоградом остался почти весь наш батальон, а может, и весь полк даже. Хоронили погибших не скоро, когда фронт откатился к Бугу и степь освободилась от снега. Жители окрестных сел собрали там пролежавшие зиму тела наших бойцов и свезли в братскую могилу в Северинке. Наверное, там же подобрали и мою полевую сумку с бумагами. Это дало основание предположить, что ее хозяин тоже остался поблизости», – писал Быков.

Василь Владимирович, мы помним. И читаем.