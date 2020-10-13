Планета в короне. Вторая волна

Пандемия продолжает свое движение по планете и даже не думает сворачиваться. Еще в середине лета все поняли, что аномально жаркая погода не спасает от распространения коронавирусной заразы. Тогда же для многих стало очевидным, что осень будет очень тяжелой для здоровья человечества.

«УЦ» продолжает публикацию небольших отчетов наших коррес­пондентов из разных стран. Сегодня они вновь отвечают на вопрос о том, как за последнее время изменилась ситуация с пандемией коронавируса в их стране. А мы читаем, сравниваем с Украиной и делаем выводы.

Елена Савранова-Уолкер, Миддлтаун, Огайо, США:

– К сожалению, в штате Огайо, где я проживаю, ситуация с коронавирусом снова ухудшается. С наступлением похолодания люди больше времени проводят в закрытых помещениях, что значительно увеличивает риск заражения.

Власти в Америке, в частности в Огайо, проводят, прежде всего, широкую информационную кампанию. Они ежесуточно предоставляют информацию о циркуляции вируса в штате. Телевидение все время крутит социальные ролики о необходимости ношения маски – это если и не спасёт полностью от заражения, то существенно поможет в случае инфицирования получить меньшую дозу возбудителя.

Власти обязали все торговые точки сделать разметку перед кассами. По радио в магазинах постоянно звучит информация о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Стоят преду­преждающие о нужности соблюдения соцдистанции знаки. Во многих маркетах есть на кассах и в помещениях санитайзеры.

Сейчас у нас не работает режим stay at home («оставайся дома»), поэтому открыты общепит и все магазины, а не только продуктовые. Везде соблюдают правила социальной дистанции. В ресторанах и кафе посетителей рассаживают строго через стол, с соблюдением дистанции. От входа и до своего места ты должен идти только в маске, выходить – тоже. Снять маску можно, понятно, во время еды. Разу­меется, весь персонал в масках везде. Предписания департамента здоровья соблюдаются строго, иначе супермаркет или ресторан мгновенно потеряет лицензию. В ресторанах тщательно дезинфицируют поверхности после каждого посетителя.

Я живу в небольшом городе Миддлтауне (50 тысяч населения). «Скорая помощь», врачи имеют чёткие протоколы, как действовать в случае подозрения на COVID-19. Сейчас намного лучше наладили производство тестов, поэтому максимально тестируют пациентов на наличие коронавируса.

Американцы гораздо более законопослушны, чем украинцы. Здесь ни с кем не панькаются, а наказывают долларом. Но некоторые, пардон, «упоротые» граждане и тут позволяют себе ходить по магазинам без масок. Однако это единичные случаи. По большому счету, согласно Конституции США, они имеют на это право. Я не видела, чтобы таких людей выгоняли из продуктовых магазинов. А вот в магазины одежды или в ресторан вас точно вежливо не пустят. Плюс в Америке, в небольших городах, нет системы общественного транспорта, что, разумеется, существенно снижает риск заражения. До карантина я видела много пожилых людей везде. Сейчас их количество намного меньше, они берегут себя. И хотя мы все под Богом ходим, лучше максимально использовать ресурсы, чтобы не заразиться коронавирусом. Особенно в Украине, где уровень медицины оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Будьте здоровы!

Наталия Введенская, Москва, РФ:

– В России, конечно, тоже произошло увеличение количества заболевших. Рост начался ещё в середине сентября. Пандемия, чуть передохнув летом, сейчас набрала полную грудь воздуха и приготовилась дыхнуть на нас всеобъемлюще и всерьез. Думаю, что локдауна нам не избежать. Хотя мы и шутим про «лохдаун».

Чувствуется, что тема защиты населения в Москве актуальна. Ряд ограничений, введенных в последнее время в столице, выполняются москвичами в полном объеме и, я думаю, осознанно, поскольку альтернативы-то нет. Другой вопрос – насколько эти меры действенны? Но благоглупостей типа закрытия парков, скверов, спортплощадок, внедрения графиков прогулок пожилых людей, согласно адресам проживания, пока нет. Хочется надеяться, что и не будет.

Усилился контроль за обязательным ношением масок в метро, магазинах, в наземном транспорте, в поликлиниках, театрах. Однако бассейны сняли ограничения по количеству посетителей в один сеанс – летом были рекомендации не более 7 человек, сейчас сколько угодно…

Медицина в целом пока справляется, я думаю. С весны запустили дополнительные больничные комплексы-модули, типа китайских одноэтажных трансформеров. Их развернули в районе Новой Москвы. Все лето они стояли пустыми, но мэр Собянин сказал: «Пусть стоят наготове. Мало ли что нас ждет осенью».

Помощь на дому – бессимптомникам и легко заболевшим – осуществляется силами районных поликлиник. Лекарства есть в аптеках, льготникам выдают их со скидкой или бесплатно. Качество тестов на наличие COVID-19 и антитела – отвратительное, на мой взгляд. Можно сдать анализ подряд три раза, и результаты будут противоречивыми.

Настроение у людей много спокойнее, чем по весне. Путешествия, спад пандемии летом, окончание весенней самоизоляции, всеобщее оживление очень поддержали оптимизм населения. Маски носят почти все, думаю, не менее 90% в Москве. И пожилые, и молодые, и дети. Я лично думаю, что маска спасает только от штрафа. Но исправно ношу…

К рекламируемой президентом российской вакцине относятся настороженно и, мягко говоря, скептически. Многие твердо решили дождаться израильской вакцины и тогда прививаться за любые деньги. И я в том числе. Как говорит Шендерович: «Репутация, знаете ли…»

Всем здоровья, удачи и счастья!

Александр Крыс, Токио, Япония:

– У нас все нормально. Ограничений особых нет, все более-менее как прежде. Разве что все ходят в масках и везде на входах стоят бутылочки с дезинфекторами. На всю Японию критических больных около 130, это гораздо меньше, чем по многим другим заболеваниям. Гораздо больше людей страдает от падения экономики, малый и средний бизнес рушится тысячами. Государство их поддержало, но ограниченными вливаниями, многие инфодемию не перенесли. (Инфодемия – это массовое распространение информации, что коронавирус – это заговор корпораций, чтобы продавать лекарства на миллиарды, паника, что все пропало, из-за чего в магазинах пропадают продукты, – помните, как это было в начале пандемии во всем мире?) И в этом смысле все ещё впереди, конечно. Надеюсь, что в мире скоро очнутся от всего этого идиотизма, извиняюсь за выражение.

Да, и дети ходят в школу и в садики. В масках, конечно.

Наталия Демьянова, Казань, Татарстан, РФ:

– С июля в Татарстане были отменены все запреты по коронавирусу. Складывалось впечатление, что вирус исчез невероятным образом. В сентябре прошли выборы, и вирус вновь «появился». Что это – вторая волна пандемии? Или идёт сезонный рост случаев ОРВИ и гриппа, между которыми затесался самый модный в этом году коронавирус? Мое мнение медика – высока вероятность получить сразу и ОРВИ, и коронавирус.

К официальной статистике по Татарстану много вопросов. Ежедневные 25 заражённых – уже даже не смешно. Болеют родные, друзья, соседи, знакомые и т.д. Вновь открывают ковидные отделения в клиниках и госпиталях, это с учётом того, что летом в Казани ввели несколько новых корпусов в инфекционной больнице. Однако тесты на COVID в 90% случаев дают отрицательный результат, КТ делают не всем. Вакцины пока нет, да и доверия к ней нет. Никто не знает отдаленных последствий и насколько длителен иммунитет после вакцинации.

Относительно лечения коронавируса, убеждена, что на сегодня никаких препаратов от COVIDа нет. Все выздоровления, которые мы видим, – организм сам победил коронавирус. Все препараты, которые принимают больные, – исключительно, чтобы помочь организму справиться с этим заболеванием. Единственный на сегодня специ­фический метод лечения, действующий непосредственно на вирус, – это переливание плазмы уже выздоровевшего от COVIDа человека, в крови которого есть нейтрализующие антитела.

Настроения у людей разные – кто-то впадает в панику, кто-то называет носящих маски баранами. Но основная масса людей уже привыкли к защите себя и окружающих, стараются соблюдать дистанцию, многие в масках, особенно пожилые и молодежь. Снова подорожали имбирь и лимоны. Дети и студенты пока учатся очно, работают кружки, секции, кинотеатры открыты. Но… в воздухе уже пахнет грозой. Вероятность повторного введения запретительных мер везде и всюду очень высока. Моим землякам пожелания здоровья, берегите себя и близких!

Андрей Кос, Тель-Авив, Израиль:

– Израиль переживает ощущение дежавю. Как и полгода назад, резко начало увеличиваться число больных и носителей коронавируса. Недавно снова ввели карантин – на этот раз еще жестче, чем до этого. Вслед за весенним локдауном пришел осенний – полный локдаун.

Закрыты школы, детсады, спортзалы, бассейны и многие общественные заведения и предприятия. Работают только продуктовые магазины и предприятия, а также службы, которые признаны жизнеобеспечивающими. Перемещения из города в город только по работе, должно быть разрешение, которое проверяют на выездах и въездах. Если при первом карантине правительство разрешило оставить на работающих предприятиях 30% работников, то сейчас требуют сократить и оставшихся настолько, насколько это возможно. Многие так и не успели вернуться на работу после первых карантинных увольнений и сокращений, остальным грозят новые увольнения.

Общественный транспорт, едва начавший работать в прежнем объеме, снова ходит с ограничениями. Людей просят оставаться дома и ехать куда-либо только в случае крайней необходимости. Выходить можно на расстояние не больше одного километра от места проживания. И только по строго разрешенным поводам: за покупками в продуктовый магазин, в аптеку, к врачу и т.д. – полный официальный список причин для выхода из дому можно узнать из прессы или по ТВ. На улицах могут проверить и выписать штраф в случае нарушений. Международное авиасообщение почти закрыто. Раз или два в неделю есть рейсы, доставляющие в страну своих граждан из-за границы или для отлета иностранных.

Если раньше было достаточно просто маски на лице, то сейчас проверяют, чтобы маска не была опущена ниже носа. Если маска надета неправильно, это тоже считается нарушением. И за этим тоже следят.

Больницы работают в напряженном режиме, но в целом с ситуацией справляются. Опять открыли помещения, подготовленные для приема граждан еще во время первого карантина, в том числе и расположенные на подземных паркингах больниц. Больных с COVID много, но сразу в стационар кладут только тяжелых, а больных с легкой формой отправляют лечиться на дому. Из дому они передают отчеты о своем состоянии лечащему врачу по телефону или Интернету. Приходить в больницы просят только в крайних случаях.

Вторая волна коронавируса напоминает первую, но есть и отличия. Здесь, как и раньше, относятся к COVID очень серьезно. Но если раньше граждане в большинстве доверяли правительству в этом вопросе и считали его действия хоть и немного сумбурными, но правильными, то теперь доверия все меньше, а раздражение от происходящего все больше.

Юлия Гур-Бялоглавская, Вена, Австрия:

– Австрия объявила всеобщий карантин с начала марта 2020 года. Он продолжился практически до конца мая, когда количество ежедневных новых выявленных случаев снизилось до менее 100 в сутки.

Примерно с конца июня постепенно стали открываться границы и обновились воздушные сообщения с рядом «зеленых» стран, с нормальным эпидемиологическим положением. Открылись рестораны и летние кафе-террасы, люди стали чаще встречаться, не соблюдая соцдистанции, отменили ношение масок в общественных местах и транспорте. С началом летних каникул многие австрийцы стали ездить за рубеж на отдых… К сожалению, началом «второй волны» стало возвращение отдыхающих.

В сентябре младшая школа и детсады вернулись к обычной учебе, ранее обучение было «капсульным». Введена система обозначения «светофор» по районам, цвет предупреждения об опасности зависит от количества активных и новых зараженных пациентов. Например, оранжевый цвет обязывает школы, находящиеся в данном районе, носить маски, и на протяжении урока тоже. Красный цвет – карантин, изоляция. Студенты продолжают учиться и сдавать экзамены удаленно.

С конца сентября было снова введено обязательное ношение масок для сотрудников, пассажиров и посетителей в общественном транспорте и такси, в магазинах, аптеках, на базарах и ярмарках, во всех общественных местах, на демонстрациях, в общих школьных коридорах и других общих зонах всех учебных и госучреждениях, ресторанах.

В ресторанах и кафе максимальное количество человек за столом в закрытых помещениях – 10 (максимум десять взрослых плюс несовершеннолетние дети или люди, проживающие в одном доме). Недавно закрыли бары, которые не могут предоставить сидячие места, чтобы исключить столпотворения у барных стоек. В каждом кафе и ресторане нужно зарегистрировать свои личные контактные данные через приложение или заполнив формуляр, чтобы в случае выявления заболевшего посетителя можно было отследить людей, контактировавших с ним.

Мероприятия отменяются по мере возможности, только неотложные запланированные встречи проходят в рамках ограничений и соблюдая дистанцию в 1 метр. К сожалению, отменены все спортивные мероприятия и знаменитый Венский бал весной 2021 года.

Общий комендантский час действует с 01:00. В Зальцбурге, Тироле и Форарльберге комендантский час с 22:00.

Период карантина в случае контакта с зараженным длится десять дней, остальные члены семьи, не контактирующие с больным, могут покидать дом.

После того как обнаружен контакт с больным (на личном примере моей дочери, в первом классе был ребенок с COVID-19), школа или частное лицо обязаны сообщить в муниципалитет и пригласить медслужбу провести тест, обязательный при наличии симптомов. Многие делают тесты частным образом, чтобы быстрее получить результат и тем самым сократить карантин. Стоимость такого теста 120 евро. Открыта станция drive in, в порядке живой очереди можно подъехать на собственном автомобиле и добровольно сдать тест.

С марта работники сфер, которые не могут работать из дома/удаленно, не были сокращены, а переведены на укороченный рабочий день с урезкой в зарплате. Государство предложило провести переквалификацию или предоставить профкурсы вместо «домашней изоляции». Крупные компании частично работают из дома по сей день.

Граждане относятся к ограничениям достаточно серьезно, конечно же, все морально устали, боятся потерять рабочие места, надеются, что закрытия школ и детсадов не будет. Переболело много людей из узкого круга знакомых и коллег.

Геннадий Самофалов, Рига, Латвия:

– Количество заболевших сейчас снова начало расти – отдыхающие из Испании привезли. Хотя Латвия и находится в числе лидеров по росту заболеваемости, катастрофической ситуации, с которой бы власти не справлялись, у нас нет пока. Но строгих ограничений, как весной, не будет, заявило наше правительство. У государства нет денег на очередной карантин, а Европа не даёт. Что-то там предлагают, но чисто популистские решения. Экономика скатывается в пропасть, с Россией рассорились, теперь и с Беларусью. Порты и железная дорога потихоньку умирают. Люди правдами и неправдами едут работать в Европу.

Правительство требует соблюдения самых элементарных мер: чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и обязательно носить маски, закрывающие нос и рот, в общественном транспорте. Пассажира без маски имеют право не пустить в транспорт или высадить. У многих, кто не рискнул ехать на отдых за границу, из-за карантина отпуска накрылись. Хорошо, что лето тёплое было, купались три месяца…

Надежда Бачварова, Варна, Болгария:

– Ситуация в Болгарии по-прежнему сложная, но информирование населения стало намного хуже. Если раньше ежедневно по несколько раз по ТВ передавали информацию о заболевших и выздоровевших, то сейчас услышать что-то сложновато. Но сарафанное радио все-таки никто не отменял, и о количестве заболевших знают все, кого этот вопрос волнует. Раньше показывали палатки с бастующими в Софии против правительства, сейчас – перестали. Границы с некоторыми странами по-прежнему закрыты, что просто убивает экономику страны. Ведь у нас почти все завязано на туризме. Закрыты все большие развлекательные заведения, дискотеки, где может собираться большое количество людей. Работают маленькие, и в основном летники. У нас начинается сезон дождей, и сын со своей девушкой, работающие в городе, а не в курортной зоне, переживают, что снова останутся без работы. Никаких компенсаций никто не выплачивает, даже больничные сезонным рабочим. Сын летом бессимптомно переболел коронавирусом (положительный результат теста получили случайно, когда хозяин заведения, где он работал, решил всех обследовать), и за три недели болезни не получил ни копейки. Слава богу, никто от него не заразился!

В городе по-прежнему в общественных местах нужно ходить в масках, соблюдать безопасную дистанцию. Выборочно закрывают детские сады – очевидно, если есть заболевшие. Среди заболевших – в основном люди трудоспособного возраста и молодежь. То есть те, кто работает и ведет активный образ жизни, а вот умирают в основном старики…

Римма Давыдовская, Франкфурт, Германия:

– У нас как раз вводятся ужесточения. Всем казалось, что в Германии ситуация хорошая, но не тут-то было. Я буду говорить о Франкфурте, так как в разных землях правила устанавливает местное правительство, и они отличаются. На данный момент к красным зонам относятся Бремен, четыре района Берлина и еще пять городов, в том числе печально известный Оффенбах – город-спутник Франкфурта.

С 9-го октября и как минимум до конца следующей недели во Франкфурте вводятся следующие ограничения:

– комендантский час для заведений общепита с 23:00 до 6:00. Изначально он должен был начаться в 22:00, но граждане воспротивились, особенно владельцы ресторанов, баров и пивных;

– запрет на употребление алкоголя в различных общественных местах круглосуточно (их по списку 22, преимущественно в районе вокзала);

– обязательное ношение масок на популярных торговых улицах (таких 13) с 8:00 до 22:00. Исключение составляют посетители общепита, когда они сидят за столами, – в маске есть было бы сложновато.

Немецкая медицина с коронавирусом справляется неплохо, нет недостатка в аппаратах ИВЛ и в количестве больничных коек. Я читала, что есть опасение тогo, что если рост количества тяжелых больных будет стремительно увеличиваться, то могут быть проблемы.

Народу это все, конечно, надоело, но что делать? Потихоньку начали ездить по Европе, кто смог (рейсов не так много, нет гарантии, что рейс состоится, если билет куплен даже накануне). В настроениях присутствует некий фатализм, но все уже как-то привыкли. Многие продолжают работать из дому. Да, я обратила внимание, что некоторые магазины сократили часы работы, начинают на час или два позже.

Что касается нашей семьи – я с июня работаю в офисе по облегченному графику, муж работает неполный день, дочка все еще в home-office, и неизвестно, как надолго. Мы время от времени встречаемся с друзьями, но в ресторане за все время были один раз, и то по поводу. В кино, театры и т.п. не ходим. В остальном, если вынести за скобки ношение масок, соблюдение социальной дистанции и сложности с поездками, что для нас самое неприятное, все – как до пандемии.

Будем ждать, когда планета справится с короной.

P.S. Сейчас вечер пятницы, решила посмотреть новости. И – вуаля – мы перешагнули красную черту: во Франкфурте 55,9 случая на сто тысяч.

Ильхама Байрамова, Азербайджан:

– Сейчас в Азербайджане тема коронавируса отошла на второй план. Об этом уже даже перестали говорить. Все думают о войне и происходящих вокруг нее событиях.

Когда в Украине уже открылись кафе, рестораны, парикмахерские и другие общественные заведения, в Азербайджане они ещё долгое время пребывали на карантине, который был достаточно жестким (в день каждому человеку давалась возможность выйти на улицу не дольше, чем на два часа, и только по предварительной смс-согласованности. За превышение лимита времени были высокие штрафы).

Сейчас эти меры ослабили, но в общественных местах по-прежнему нужно быть в масках. Все ученики, кроме первоклассников, насколько мне известно, до сих пор находятся на дистанционном обучении.

Сергей Овечко, Хьюстон, Техас, США:

– Карантина как такового не было. На время закрывали бары и рестораны. Носить маски стали убедительно просить в средине лета. Перчатки никто не использует. Единственное, что было введено, – сначала десятки тысяч людей отправили сидеть по домам, и люди остались без средств к существованию. Театры и массовые собрания запрещены. Уже знаем, что это может длиться до двух лет, пока разрешат потихоньку работать.

Но народ спокоен, гуляет, никто особо не заморачивается. Лишь те, кто с этим столкнулся, понимают весь ужас вируса. Последствия очень тяжёлые. Многие, кто вылечился, умирают через месяц от осложнений. Такие есть среди моих знакомых.

Медицина, к сожалению, справляется плохо – неразбериха в протоколах лечения. Все зависит от конкретного случая и иммунитета. Тут даже невозможно пойти в аптеку и самому приобрести медикаменты, чтобы сразу начать лечение. И множество людей попадают в госпиталь уже с запущенными формами заболевания.

Разрыв между возможностью получить консультацию врача, потом дождаться подтверждения диагноза занимает до недели. А до этого больной человек ждёт и лечится доступным парацетамолом. В случае, если нет страховки, после лечения многие получают счета на десятки тысяч долларов. А сделать томограмму стоит тысячи…

Айсель Гунаева, Стамбул. Турция:

– Лично мы не чувствуем пандемии в стране. Все школы открыты. Рестораны, спортивные залы, детские секции. Несмотря на то, что цифры растут, в больницах при симптомах COVID-19 даже без теста всех отправляют домой на 14 дней. Туристы приезжают. Мы сами ездили на море в большой отель, он был забит, несколько дней не могли купить путевку. В маленьких городах многие маски не носят. В Стамбуле все в масках даже в машине, и даже если ты в ней один. Полиция ходит по базарам и в громкоговоритель напоминает всем, чтобы натянули на нос маски. Каждый должен иметь при себе специальный код, в котором есть информация о том, были ли вы на учёте с коронавирусом. Без этого кода даже не пускают в общественный транспорт.

Я продолжаю активно общаться с друзьями, живущими в ЮАР. Там открыли границы с 1-го октября для туристов из стран, которые в зелёной зоне. Школы, садики – все открыто, но с ограничениями. Родителей в школу не пускают, деток забирают с порога преподаватели. Режим масок продолжается даже на улице, а не только в публичных местах. Хоть и нужно ходить в масках, открыты спортивные залы, ночные заведения, рестораны. Несмотря на то, что страну открыли для туризма и в ЮАР начинается лето, туристы не хотят сейчас путешествовать.

Анна Кузнецова, Стокгольм, Швеция:

– За лето люди расслабились. В метро ездят толпами. В магазинах, хоть и остались липкие наклейки с предупреждением о метровой дистанции, мало кто на них обращает внимание. Продолжают действовать ограничения на собрания более 50 человек. Многие надеются, что скоро и это ограничение снимут.

Спортивные соревнования (дочка занимается фигурным катанием) проводятся первый раз за много десятков лет без публики. Детям тревожно и плохо. Ждём, что в ноябре все вернётся на круги своя.

Многие говорят о второй волне. Она уже накрыла Данию. Неспокойно в Норвегии. У нас, в Швеции, статистика пока не вселяет опасений.

Главный эпидемиолог столицы говорит, что нагрузка на больницы пока небольшая, она связана не только с короной, но и с обычными осенними ОРВИ, число которых сильно увеличилось по сравнению с весной, когда люди соблюдали повышенные меры безопасности и следили за личной гигиеной. По себе сужу: весной в сумке была баночка спирта, ничего руками не трогала и семью гоняла. А сейчас езжу в общественном транспорте, за все хватаюсь руками. Результат – лежу две недели с тяжёлой простудой. Может быть, это научит держать в кармане эту самую баночку дезинфектора.

По словам главного эпидемиолога страны Тегнеля, основной фактор, который позволил Швеции находиться в зелёной зоне, – это иммунитет, выработанный весной. Каждый седьмой житель страны имеет антитела. Швеция была «открыта», мы не знали слова «карантин» с прицелом на будущее. Вторая волна характеризуется, как мягкая, к которой медики готовы.

Наша семья с тревогой смотрит в будущее. Не из страха заболеть, а чтобы не отменилась поездка в Азию, запланированная на декабрь. Пока турагентство ничего не отменяет, сказано только сделать тест за 72 часа перед полётом. Очень надеюсь, что к декабрю и эти правила канут в Лету, и пока неподтвержденная шведская теория под названием «коллективный иммунитет» будет признана во всем мире.

Елена Филлипс, Тусон, Аризона, США:

– В целом ситуация не изменилась. Количество новых случаев заразившихся в Аризоне упало значительно, что, конечно, радует. Маски обязательны во всех заведениях и магазинах, салонах, спортзалах и т.д. даже для детей. Школы открылись с 1 октября, опять появились желтые школьные автобусы на дорогах. Но большинство учатся онлайн. Все, кто может, работают из дому. Кто не может, тот работает в масках. Тесты на вирус бесплатные. Если назначена операция, то тест обязателен. Мест в госпиталях достаточно, и они не переполнены. Настроения у людей разные. Одни за то, чтоб маски носили все, другие против масок – считают, что они не помогают вовсе. Но большинство подчиняются…

Екатерина Шевченко, Вроцлав, Польша:

– В последнее время ситуация изменилась кардинально. Мы уже не говорим о десятках и сотнях – ежедневно заражаются тысячи людей. Выросло и количество смертей. В данной ситуации власть решила не изолировать все общество, только поделить на зоны: красная, желтая, нейтральная. Нейтральная тоже не освобождена от ношения масок.

Власть, в отличие от начала пандемии, старается удержать экономику, поэтому в каждой зоне открыты школы, рестораны, музеи и прочие организации. Естественно, что если где-то у кого-то подтвердили заболевание, то учреждение закрывают и принимают меры.

Мы живём в нейтральной зоне Нижняя Силезия, во Вроцлаве. Я с самого начала на home office и останусь до конца пандемии. Мой парень ходил на работу все время и ходит сейчас. Все привыкли к тому образу жизни, который установил вирус. Люди остыли к страху, для всех коронавирус стал чем-то нормальным, обыденным, маски – обязательными.

У нас появилась собака. Познакомившись с другими владельцами собак в парке, мы узнали, что большинство собачниками стали во время пандемии. Что-то милое в этом вирусе тоже есть…

Общались с друзьями Айнура Алиева, Ольга Березина, Елена Никитина, Геннадий Рыбченков и Ефим Мармер, «УЦ».