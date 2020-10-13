Возродили Театр корифеев – возродим Кировоградщину!

Сегодня Театр корифеев – Кировоградский академический музыкально-драматический театр им. М.Л. Кропивницкого – это главный символ и гордость нашего областного центра. В современном виде он был реконструирован и открыт в 2012 году, к 130-летию первого украинского профессионального театра. К восьмой годовщине возрождения театра мы решили задать несколько вопросов председателю Кировоградской облгосадминистрации в 2010-2013 годах и лидеру ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ на Кировоградщине Сергею ЛАРИНУ. Во многом именно благодаря ему наша область обрела один из лучших театров в Украине.

– Сергей Николаевич, когда вы решили реконструировать театр, с какими трудностями пришлось столкнуться?

– Осенью 2010 года я впервые побывал на театральном фестивале «Вересневі самоцвіти». Именно тогда на Хуторе «Надія» я проникся идеей возродить Театр корифеев. Поначалу многие относились к этому проекту скептически, ведь долгие годы здание театра стояло наполовину разрушенным, в зрительном зале обвалилась крыша, провалились и многолетние попытки ремонта. Деньги, которые выделялись на реконструкцию, были неэффективно израсходованы, проще говоря, украдены. Нам предстояло, с одной стороны, полностью переделать проект. С другой – найти необходимые ресурсы. И, наконец, отстроить театр до его 130-летнего юбилея, по сути, всего за год. Тогда мало кто вообще верил, что это возможно. Но нам, всей моей команде, очень хотелось подарить Кировограду обновленный театр и новый импульс к развитию его культурной жизни.

– Насколько удалось сохранить первозданный вид театра? Каким он подвергся изменениям?

– По сути, нам пришлось строить новое здание, ведь изначально театр был почти в 2 раза меньше! Проектировщики пытались максимально приблизить новый театр к проекту Трамбицкого, в том стиле, в котором он был открыт 130 лет назад. Но в первозданном виде его отстроить было уже невозможно. В рамках реконструкции были достроены еще 2 крыла. Холл стал гораздо больше. Обустроили гардероб, увеличили зал, подняли сцену на 7 метров. Строители использовали новейшие технологии, установили современную систему кондиционирования и отопления, использовали энергосберегающие технологии, чтобы греть не улицу, а актеров и зрителей. Отдельного упоминания заслуживает внутренняя отделка. Мы с восторгом наблюдали работу мастеров, расписывавших зал сусальным золотом. Благодаря этим тоненьким листикам золота зал выглядит настолько шикарно, что просто перехватывает дух. А если развернуть всю лепку, которой украшен зал театра, на одну площадь, то ее размер составит более 5 тысяч квадратных метров. Узоры не повторяются – каждый ярус исключительный и рукотворный, ведь лепкой занимались лучшие мастера Украины. Красивые алые кресла делались по немецкому проекту, они принимают форму тела, когда садишься. Дерево в интерьере в основном кировоградское, а гранит и мрамор свозили со всего мира. А изготовленный в Санкт-Петербурге занавес, по заявлению специалистов, красивее, чем в Мариинском театре, кроме того, он пропитан специальной противопожарной огнестойкой смесью.

– Что вы чувствовали, когда работы были завершены и театр вновь принял зрителей?

– Эмоции, конечно, переполняли. Театр получился просто красавцем! Помню, как в день открытия первое представление артисты показали прямо на ступеньках театра, они говорили, что наконец-то вернулись в свой родной дом. Это мне запомнилось больше всего. Я благодарен проектировщикам и строителям, особенно компании «Интерресурсы». Вообще для возрождения театра привлекались лучшие специалисты со всей страны и даже зарубежья. И если изначально работали только строители, то ближе к завершению реконструкции подключился весь город, подключились МЧС, военные. Сотни людей работали на уборке территории после стройки, для того чтобы привести ее в надлежащий вид.

– В последние годы по всей стране, в том числе и на Кировоградщине, закрываются дома культуры, разрушаются памятники. Чиновники говорят, что у них нет денег на культуру…

– 10 лет назад, когда я возглавил Кировоградскую обладминистрацию, в регионе тоже были упаднические настроения. В кратчайшие сроки нам удалось преодолеть этот упадок не только в экономической сфере, но и приложить максимум усилий для возрождения культурной инфраструктуры на Кировоградщине. Венцом нашей командной работы стал возрожденный театр Кропивницкого. К сожалению, нынешняя власть свернула наши инициативы в угоду политической целесообразности. Сегодня наша команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ идет на местные выборы. Только профессиональные управленцы в условиях административной реформы смогут сохранить инфраструктуру. Наша команда смогла возродить Театр корифеев – сможет и вернуть Кировоградщине развитие, вновь сделать ее Центральным регионом Украины.

Александр Рыхлицкий.

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