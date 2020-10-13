Известные кропивничане поддержали Стратегию Стрижакова «Місто перспектив для кожного»

Кандидат на должность городского головы, лидер «Перспективи міста» Артем Стрижаков представил кропивничанам Стратегию развития города. Она называется «Місто перспектив для кожного» и состоит из трех конкретных частей. Это современная реконструкция города, модернизация коммунальных служб и справедливый бюджет для каждого микрорайона. Стратегию Стрижакова высоко оценили ведущие специалисты соответствующих отраслей и выразили свою поддержку. Мнения сходятся в том, что реализация этой стратегии нужна Кропивницкому, чтобы вырваться вперед в развитии и поднять город к достойному уровню современных развитых городов. Публикуем несколько комментариев известных специалистов.

Леонид Шмаевич, заслуженный работник транспорта Украины

«Я за Артемом Стрижаковым наблюдаю довольно много лет, еще с прошлых выборов. Это уже опытный человек, который постоянно прогрессирует. Во-первых, он постоянно учится. Мне приятно, что он имеет три образования, он защитил кандидатскую за это время. В то же время он вполне зрелый человек, который характеризуется и как успешный предприниматель, и как человек, который занимается городом. Мне импонирует, что у него сильная команда, он и сам учит, и, возможно, и сам учится у них. И то, что они не ограничили себя Кировоградом, а учатся в других городах. Они были, например, в Тернополе, об этом городе я много знаю и удивлен, как он буквально за последние годы очень изменил свое лицо и при меньшем бюджете, чем Кировоград сейчас, гораздо более успешен в создании городского пространства. А это очень важно для каждого жителя города или для гостей.

Что мне еще нравится в команде Стрижакова – эти люди абсолютно точно понимают, в чем будущее Кировограда. В создании тех же рабочих мест, а значит – создании условий для инвесторов. Важно, чтобы в Кировограде были рабочие места и студенты знали, что по окончании вузов они смогут устроиться и иметь престижные заработные платы. Для меня это тоже очень болезненный вопрос, что Кропивницкий занимает первое место по внутренней миграции трудовых сил по стране. Наибольшее количество автобусов, которые каждый день десятками едут на Киев, – именно из Кропивницкого. В основном едет молодежь, потому что здесь нет работы.

Я поддерживаю и другие пункты Стратегии Стрижакова. Например, по модернизации теплосетей. Я много раз был в Соединенных Штатах и ​​задавал вопрос, кто обогревает дома. Так там каждый дом имеет свою тепловую станцию. Каждый отдельно, нет никаких теплоцентралей, это то, что забирает средства из бюджета, и толку от этого никакого нет. Я помню, что мы оказывали помощь сотрудникам нашей компании, чтобы они устанавливали собственное газовое отопление, мы давали средства на окна, приобретение документации. Помогали нашим работникам переходить на индивидуальное отопление. И потом я спрашивал у них, увеличились ли платежи. Они говорят: нет, в 2 раза меньше платим, а в квартире в 2 раза теплее. Сегодняшняя система – устаревшая и неразумная, от нее нужно давно уже отойти и перейти на современную.

Понравился мне пункт Стратегии Стрижакова и о справедливом распределении средств для всех микрорайонов города. Не должно быть главных и второстепенных районов в городе. Сейчас у нас есть забытые Богом районы, где дороги делают грейдером и висит одна лампочка на полкилометра пути, которой и сегодня нет. В Кропивницком вообще очень слабое освещение даже в центре, что уж говорить о районах за пределами центральной части. Так вот, в стратегии Стрижакова говорится, что не должно быть привилегированных районов и второстепенных, городская власть должна работать на весь город пропорционально.

Очень важно, что команда Стрижакова понимает: если они создадут условия для инвесторов и те получат возможность вкладывать деньги и работать, то в город придут инвесторы и внутренние, и иностранные. Кировоград – это город, в котором я прожил более 40 лет. Он для меня родной, и я искренне хочу, чтобы он процветал».

Григорий Чапкис, народный артист Украины, легендарный украинский хореограф

«Артем Олегович – это трудолюбивый человек, который уже много лет делает добро и получает от этого большое удовольствие. Его офис открыт для людей каждый день, и любой житель города может обратиться и получить от него помощь. Меня это зацепило. Например, людям моего возраста надо знать, что кто-то и о них помнит и оказывает необходимую помощь. Это и делает команда Артема. С поддержкой горожан он дойдет до победы, а у него все для этого есть – цель, задачи, формы и методы исполнения этих задач. У Артема Стрижакова сильная команда, среди которой и представители нашего опытного поколения, и молодые специалисты. Они энергичны, они знают, чего хотят, и я верю – они добьются этого. Я лично убедился в том, что это хорошая команда с мощной Стратегией развития города, на нее можно положиться».

Анатолий Рацул, профессор, заслуженный работник образования Украины

«Артем Олегович – мой студент, аспирант, и я верю в него, так как в нем аккумулируются опыт и молодость. Он – успешный предприниматель, хороший ученый и эффективный общественный деятель. Сегодня в нашем городе многое приходит в упадок, но я уверен, что именно вместе с Артемом Олеговичем город имеет перспективы, потому что у него не расходится слово с делом».

Галина Кузьменко, заслуженный экономист Украины

«Артем Олегович – молодой, мудрый и талантливый человек. У него есть мечта жить в комфортном городе с достойным уровнем жизни. И это прекрасно, когда человек выкладывается на полную и воплощает амбициозные планы в жизнь. Наверное, именно это и привлекло мое внимание к нему, как к профессионалу, политику, активному человеку. Свою мечту он уже реализует, потому что не менее 10 лет делает для города все, что в его силах. Но Артему Олеговичу нужно больше полномочий, чтобы реализовать свою Стратегию развития города. А их может дать доверие общественности. Именно поддержка людей даст ему и его команде возможность сделать город действительно безопасным, защищенным, развитым, комфортным, с рабочими местами, инвестиционной привлекательностью, хорошей транспортной инфраструктурой и прекрасными людьми. Это все будет обязательно, потому что Стрижаков – порядочный человек с лидерскими качествами, о котором говорят реальные дела. Это городские проекты, помощь АТО, малообеспеченным. Мне приятно, что он работает и удовлетворяет все те потребности, которые возникают у общества на определенных этапах: у детей, молодежи, людей уважаемого возраста. Проекты Стрижакова характеризуют его как лидера, креативного и способного человека. А когда я начала знакомиться с его командой, то тоже увидела, что это опытные, волевые, толковые люди. Когда я знакомилась со Стратегией «Перспективи міста», мне понравилась эта программа, и поэтому, конечно, эта команда от меня и других людей имеет симпатии и поддержку.

Во время общения с Артемом Стрижаковым я увидела, что он понимает, как развивать город на основе современного системного менеджмента. Его команда не будет решать только один или два вопроса. Например, сделать улицы или сделать канализацию. Эта команда будет делать все для того, чтобы люди, проживающие в Кропивницком, хотели здесь жить и имели перспективы. Мне это по душе.

Сейчас все погрязли в том, что мы радуемся одной отремонтированной дороге. А должны быть все дороги хорошие! Очень хочется, чтобы мы брали пример с передовых городов Украины, с передовых стран мира, чтобы в нашем городе жили люди, которые улыбаются, которые успешны. А успешный человек – когда во всех сферах его жизнь безупречна».

Василий Босый, заслуженный работник культуры Украины

«Европейский опыт говорит о том, что для того, чтобы город был процветающим, он должен иметь три фактора: реку или озеро, работающую индустрию и хорошего мэра. Я думаю, что если мы с вами поддержим Артема Олеговича, то получим такого мэра. Он вместе со своей командой вкладывает большие усилия, ум и энергию на развитие города, развитие его культуры. Я желаю успехов и победы на выборах, чтобы наш город возродился и стал процветающим. Мэра надо выбирать лучшего».

Отец Евгений Назаренко, настоятель Благовещенского собора

«Сегодня нам следует строить достойную жизнь и стремиться сделать в наше время то, что потом станет достойным для следующих поколений. Сейчас именно наше время, другого у нас не будет. Его нам дал Господь – чтобы мы выполнили свое предназначение, чтобы мы строили, благоустраивали и любили землю, на которой родились, живем и оставим нашим детям. Мне хочется пожелать Божьего благословения создателям добра для нашего города».

София Матвиенко.

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