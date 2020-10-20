Большое дорожное строительство

Интересная наблюдается особенность нашего народа: когда дороги не строили и не ремонтировали вообще – дорожников перманентно, но не очень зло ругали. Когда работа пошла, когда стали появляться участки, магистрали, трассы высшего качества – люди стали активнее и жестче критиковать дорожные службы. Можно сослаться на менталитет, а можно на незнание настоящего положения дел в дорожном строительстве. Давайте разберемся.

Надо признать, что Служба автомобильных дорог в Кировоградской области в последние годы стала открытой и доступной. Практически ежедневно мы получаем «вести с дорог»: какой километр капитально сделан, кто участвует, за чей счет строится… От дорожников мы из первых уст узнаем о планах, объемах выполненных работ, проблемах и победах. Вот и сегодня наш собеседник, заместитель начальника службы по общим вопросам Жанна Петрович, в канун Дня автомобилиста и дорожника была откровенной и конкретной в ответах на наши вопросы.

– Жанна Александровна, задекларированное «большое строительство» в большой степени коснулось и дорог. Какие у вашей службы на этот счет планы?

– Не побоюсь этого слова – амбициозные. «Укравтодор» на Кировоградщине запланировал отремонтировать больше 160-ти километров дорог. По состоянию на 16 октября в «верхнем слое» сделано уже более 75-ти километров, остальное – в работе на различных этапах.

– Давайте «пройдемся» по направлениям. Начнем с дороги Н-23 «Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье».

– В пределах Кировоградщины дорогу ремонтируют по всей протяженности, а это почти 82 километра. Работы ведутся на 4-х участках одновременно тремя подрядными организациями. К концу года их совместными усилиями будет обеспечено качественное соединение между Кропивницким и Днепропетровщиной. Кстати, по ту сторону границы областей тоже идет ремонт этой дороги, поэтому в этом году будет отремонтировано чуть более 105-ти километров.

Автомобильная дорога Н-23 ремонтируется впервые за более чем 30 лет! По заказу Службы автомобильных дорог в Кировоградской области ее ремонтируют три подрядные организации: «Ростдорстрой» (25 км), «СП Автострада» (26 км), «ОнурКонструкционИнтернешнл» (25 км + 5,8 км).

На первых трех участках, а это 76 км, продолжается текущий средний ремонт. Еще почти 6 километров – реконструкция.

– На каком этапе работы сегодня?

– По состоянию на сегодня конструктивные слои устроены на 76-ти километрах, верхний слой из ЩМА (щебеночно-мастичного асфальта) – почти 75 километров. Кроме того, на одном из участков уже начали наносить разметку. Одновременно продолжаются работы по устройству обочин, установке лотков водоотвода, устройству слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, замене водопропускных труб. Еще ремонтируются мосты, находящиеся на данной дороге. Так, в селе Покровское уже взялись за армирование и готовят покрытие к заливке цементобетона, а в Братолюбовке снимают изношенное покрытие и проводят укрепление непосредственно с внутренней стороны конструкции.

– Дорожников часто упрекают в несвоевременности работ: мол, лето прошло, а они только начали.

– Заявляю ответственно: дорожники тут ни при чем. Мы можем работать круглогодично – только бы погодные условия позволяли. Но замечу, что недобросовестные фирмы длительное время срывали тендерные процедуры на проведение ремонта дороги Н-23, фактически работы начались только в июле. Но, несмотря на это, работы с покрытием будут завершены в ближайшие две недели. Для этого подрядчики работают на полную мощность, без выходных, без праздников, а последние недели и вообще круглосуточно. К концу ноября останутся только меры организации дорожного движения – установка знаков, благоустройство обочин, лотков и тому подобное. Кроме того, затронула нас и проблема со сроками поставки битума в Украину, потому работы шли чуть медленнее, чем мы планировали.

– Переместимся на М-12: Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка. Как там?

– В текущем году завершили ремонтировать 5-километровый участок, реконструкция которого была начата еще 9 лет назад, но из-за недофинансирования проект был заморожен.Кроме того, капитально ремонтируются два километра, которые являются частью объездной дороги Кропивницкого. Работы на них почти завершены, поэтому до конца года участок будет введен в эксплуатацию.

Служба автомобильных дорог в Кировоградской области имеет серьезное намерение отремонтировать всю протяженность дороги в пределах области и сделать это уже в следующем году. Так часть дороги будет в капитальном ремонте, часть – в текущем среднем.

Хочу напомнить, что последние несколько лет политика «Укравтодора» неизменна – ремонтировать маршрутами, соединять области и города качественными дорогами. Кировоградщина следует этой политике. Как пример – уже отремонтированные дороги на Днепр и на Николаев.

– Ваша служба активно ремонтирует мосты и путепроводы. Где сейчас ведутся работы?

– Да, это направление не менее приоритетное, чем дорожное покрытие. Капитальный ремонт первых 5-ти километров южного обхода Кропивницкого уже выполнен более чем на 70%. На данном отрезке находится мост в селе Соколовское, который тоже на данный момент ремонтируют. Его проезжая часть несколько расширится, поскольку расширится и сама дорога.

В следующем году объездная дорога областного центра тоже будет охвачена ремонтом по всей протяженности. На некоторые участки уже в текущем году начнут разрабатывать проектно-сметную документацию.

Что касается мостов и путепроводов, то по заказу Службы продолжаются ремонты мостов по дороге Н-23 и началась реконструкция двух мостов по дороге Н-08. На следующий строительный сезон запланировано отремонтировать все мосты и искусственные сооружения, находящиеся на маршрутах обхода Кропивницкого и по дороге М-12.

– А территориальные дороги? Какова там картина?

– Приятно отметить, что в этом году мы уделили большое внимание этому участку работ. В частности, в рамках эксплуатационного содержания мы на 31,4 километра провели поверхностную обработку. Это дороги Т-12-10 – от Куцовки до Долинской и Т-12-02, которая ведет на Хутор «Надия». Кроме того, верхним слоем асфальтобетона мы покрыли 26 км по дороге Т-12-03 (Павлыш – Онуфриевка – Млынок), по Т-12-16 (Компанеевка – Устиновка) 8,3 км, по дороге Т-12-22 (Новоукраинка – граница Николаевской области) – 9,3 км, по Т-24-01 (Городище – Шпола – Новоукраинка – Бобринец –Устиновка) – 2,5 км, 3 километра по дороге М-13 (Кропивницкий – Платоново) и по дороге М-12 (Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка) – 1,2 км.

На первый взгляд, вроде цифры незначительные, но это действительно большой объем работ. Кроме того, все дороги охвачены аварийным ремонтом. Наносится разметка, меняются знаки, убирается мусор на остановках в уборных. Мы только набираем темпы.

– Важно то, что и вашу работу, и качество ее исполнения невозможно не заметить. За всем этим – ваши сотрудники. Вскоре ваш профессиональный праздник. Есть что сказать коллегам?

– Только слова признательности и благодарности. Не так давно наша область ассоциировалась с плохими дорогами. А сейчас то и дело слышишь от автомобилистов, с какой бы стороны они не заезжали к нам: «Главное – доехать до границы с Кировоградщиной, а там – отличные дороги». И это ваша заслуга, дорогие мои коллеги. С праздником! Добра и благополучия вам и вашим семьям! И мира нам всем!