Экс-судья Верховного суда: Ситуация, которая сложи-лась на выборах-2015 в Кропивницком, может повториться

Кандидат на должность городского головы Кропивницкого Артем Стрижаков встретился с украинским государственным деятелем, судьей Конституционного суда Украины в отставке Виктором Шишкиным, чтобы обсудить предотвращение повторения ситуации, которая произошла в 2015 году, во время местных выборов в мэры Кропивницкого.

К участию во встрече присоединились известные специалисты, которые ранее выразили поддержку Стратегии Стрижакова – заслуженный экономист Украины, доцент Галина Кузьменко и заслуженный работник транспорта Украины Леонид Шмаевич. Артем Стрижаков акцентировал внимание на том, как несправедливо поступили со свободным выбором горожан, когда у него украли победу на выборах мэра Кировограда в 2015 году. Теперь же «Перспектива міста» всеми законными способами будет бороться за максимально прозрачные выборы.

Первый генеральный прокурор Украины, судья Конституционного суда в отставке Виктор Шишкин, который был избран нардепом первого парламента Украины в 1998 году, отметил: ситуация, которая произошла в 2015 году на выборах мэра, для Украины, к сожалению, не является исключением.

«Таких случаев в нашей стране происходит слишком много. И это в то время, когда органы власти, имея административный, судебный, правоохранительный ресурсы, фактически прибегают или к запугиванию, или к фальсификации выборов на первом этапе, а потом даже через суды эту фальсификацию защищают. И это преступление. К большому сожалению, наша власть не хочет рассматривать подобные ситуации как преступления. И как по мне, трусость в этом вопросе проявляют и судебные и прокурорские органы», – отметил Виктор Шишкин, экс-судья Конституционного суда.

По его словам, ситуация 2015 года может повториться и на нынешних выборах в горсовет Кропивницкого.

«Я не исключаю, что подобная ситуация, связанная с переписыванием результатов выборов, переработка протоколов по результатам выборов может повториться, и административный ресурс будет защищать свои позиции любыми путями. Я этого не исключаю», – говорит Шишкин, в то же время отмечая, что украинское законодательство обладает достаточными механизмами, чтобы защитить избирателей и кандидатов от подобных преступлений.