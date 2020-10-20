Не было бы футбольного счастья…

В прошлом году футбольная сборная Украины вызывала у болельщиков только восхищение. Но все изменилось, когда украинцы столкнулись с действительно серьезной конкуренцией.

После коронавирусной паузы была непростая, даже в чем-то незаслуженная, победа над Швейцарией – 2:1, обнажившая массу проблем. И на эти проблемы жестко указали сборная Испании, разгромившая украинцев – 4:0, и французы, которые деклассировали по игре и по счету украинскую сборную – 7:1. Это поражение стало самым крупным в истории сборной Украины. Но мне кажется, что, не случись этого фиаско и не получи молодые резервисты, которые с ходу стали основными, такой урок мастерства, не было бы и последующей победы над Испанией.

Мне выпала возможность отправиться в Киев и воочию увидеть встречу команды Андрея Шевченко в противостояниях с двумя экс-чемпионами мира – сборными Германии и Испании. Именно от этих поединков зависело будущее нашей главной команды в элитном дивизионе Лиги Наций. Любопытно было воочию увидеть, как умеют честолюбивые украинские дублеры, да и тренеры, держать удар и подниматься после нокаута.

Лучшие – детям

Программа пребывания в Киеве была насыщенной. Сначала удалось побывать на стадионе имени Банникова, где проходил благотворительный матч звезд украинского футбола и сборной журналистов Украины. Эта игра проводилась для детей-переселенцев из зоны боевых действий на востоке Украины. Понятно, что победила дружба. А дети не только смогли насладиться мастерством звездных ветеранов, но и получили памятные подарки и массу положительных впечатлений от общения с Виктором Леоненко, Виктором Хлусом, Иваном Яремчуком, Александром Алиевым, Олегом Саленко, Сергеем Мизиным, Алексеем Беликом и другими участниками этого праздника.

В ожидании бундестим

Признаюсь, что раньше мог без проблем по фото назвать игроков сборной Германии, да и Испании. Сейчас же для меня это весьма проблематично, за исключением трех-четырех звездных исполнителей. Вот и на открытой тренировке немецкой команды узнаваемых лиц было не много. Ну понятно, что внимание привлекали Нойер, Кроос, Киммих, Горецка и Дракслер. Хотя в этот раз из-за антикоронавирусных требований наблюдали мы за происходящим на поле НСК «Олимпийский» с трибун, а не, как ранее, с беговых дорожек.

Перед тренировкой наставник бундестим Йохим Лев сам выполнил несколько упражнений на растяжку, а затем долго что-то говорил своим подопечным. Потом игроки разбились на три группы и выполняли разные задания больше разминочного характера. Когда же дело дошло до работы с мячами, то отведенные для представителей масс-медиа пятнадцать минут закончились.

Пресс-конференция Йохима Лева и вовсе проходила онлайн. Здесь главный тренер немецкой сборной больше хвалил соперников и подчеркивал, что у его команды нет особых кадровых проблем и пришла пора добыть первую победу в Лиге Наций.

Андрей Шевченко пришел на пресс-конференцию вместе с Русланом Малиновским. И тут речь шла о серьезном разговоре с игроками и выводах после французского поражения, о том, что выход на поле Александра Шовковского, включенного в заявку из-за экстремальной ситуации, в концовке матча с французами был бы неуважением к легендарному голкиперу и футболу вообще. Ну а к игре с Германием, которая практически не имеет слабых мест, нужно подойти с правильным настроем, несмотря на серьезные кадровые потери, а долгожданное возвращение болельщиков на трибуны – это позитивный, положительный момент. Ну и о том, что сознательно рискует, выпуская дебютантов с прицелом на перспективу, и о задаче сохранить место в дивизионе А Лиги Наций, Андрей Шевченко говорил. Я же поинтересовался у Руслана Малиновского обстановкой внутри коллектива, а также сильными и слабыми сторонами сборной Германии, которая еще не побеждала в Лиге Наций.

«То, что они не выиграли ни одной игры, ни о чем не говорит. У них будет двойная мотивация выиграть. Игра предстоит тяжелая. Что касается Франции, то это неприятно. Но для футболиста очень важно уметь переключаться и делать правильные выводы. Лучшей реакцией будет показать хороший результат и хорошую игру. Тогда игра с Францией забудется. Предстоящий матч более важен для нас», – ответил Руслан Малиновский.

Еще один урок

Частично реабилитироваться нашей команде удалось. И хотя мы снова уступили – 1:2, но уже не выглядели так неуверенно и обреченно, как в двух предыдущих встречах. Андрей Шевченко сделал ставку преимущественно на игроков киевского «Динамо» – Бущана, который неожиданно даже для себя превратился в основного голкипера сборной, вчерашнего ноунейма Забарного и более опытных Миколенко, Караваева, Сидорчука и Цыганкова. Несколько неожиданным было появление в старте бельгийца Соболя и «горняка» Коваленко. Ну а повести партнеров за собой должны были старожилы сборной Ярмоленко, Малиновский и выдвинутый на острие форвард Яремчук. Наш наставник решил сыграть вторым номером и отказался от выхода из обороны за счет короткого и среднего паса. Именно о тактических изменениях, отказе от высокого прессинга, а также об игре Георгия Бущана, который, несмотря на досадную оплошность, был одним из лучших в составе нашей команды, я спросил Андрея Николаевича уже на послематчевой пресс-конференции.

– Мы всегда поддерживаем игроков, которые ошибаются. Никто от ошибок не застрахован. Мы его поддержали. И он очень хорошо справился после этой ошибки, добавил уверенности и великолепные сейвы делал.

А план на игру у нас сегодня был совершенно другой. Мы готовили его один день, и ребята просто молодцы. У нас было всего-то две тренировки, если взять эти две игры. Это непросто, и в этом есть сложность тренеров национальных команд. Я доволен тем, что ребята поняли наши тактические требования на эту игру.

Сборная Германии может делать все: высоко прессинговать, «садиться» на свою половину, у нее очень качественные футболисты, играющие в топ-клубах. Если эта команда хочет ускориться, то у нее есть быстрые футболисты впереди, а в середине – феноменальный Тони Кроос, играющий практически без потерь. Поэтому нам надо было чем-то компенсировать превосходство конкурентов. И ребята очень много перемещались, создавали определенный прессинг в тех зонах, где мы просили, показали хорошую взаимозаменяемость в обороне. Объяснить это за один день непросто. И ребята были просто молодцы, – подытожил Андрей Шевченко.

И действительно, такую лестную оценку украинцы заслужили не только от своего тренера, но и от специалистов и болельщиков. Да, в атаке у хозяев поля получалось немногое. Хотя и опытным конкурентам мы особо разгуляться не позволили. Да, голы подопечных Лева стали следствием наших коллективных и индивидуальных ошибок. Но в этот раз ребята Андрея Шевченко не дрогнули, не расклеились, а продолжали выполнять тренерский план. И ошибиться и нарушить правила в собственной штрафной «сине-желтые» немцев вынудили. И пенальти Малиновский реализовал четко.

А в концовке и вовсе украинцы даже устроили небольшой штурм ворот Мануэля Нойера. Но немцы отстояли в целом заслуженную минимальную победу. А такое поражение команды Андрея Шевченко было более оптимистичным. С учетом всех наших проблем и потерь, игра не выглядела хаотичной, соперники не доминировали подавляюще, и несколько перспективных выпадов мы сотворили. Коваленко провел очень качественный матч. Огромный объем продуктивной работы проделали Сидорчук с Яремчуком. Очень неплохо вошли в игру со скамейки и добавили динамики Марлос, Зубков и Шапаренко. Если бы еще не выпал из игры Ярмоленко, был более настойчивым и быстрым в принятии правильных решений Малиновский, активнее работали фланги, не терял позицию Соболь, не ошиблись центрбеки и Бущан, то…

Но все же легкой и беспроблемной победа сборной Германии не выглядела. И 17 с половиной тысяч болельщиков, которые впервые после годичного перерыва получили возможность поддержать свою команду на трибунах, уж очень разочарованными не выглядели.

Вопреки всему

В то, что украинцы способны таким составом обыграть сборную Испании, наверное, верили единицы. В предвкушении успеха своей команды в Киев приехало много испанских журналистов. Любопытно, что предматчевую активность гости демонстрировали утром. Обстановка на тренировке «красной фурии» царила раскрепощенная и даже веселая. После напутственного слова Луиса Энрике футболисты поиграли всей командой в центре поля в большой квадрат в два и одно касание, «наградили» легкими тумаками тех, кто проиграл, и стали работать с мячами.

На предматчевой пресс-конференции Луиса Энрике испанские журналисты подробно расспрашивали своего коуча об игре каждой линии, проблемных моментах в атаке и об отношении к соперникам. Наставник испанцев отвечал так же детально и украинцев похвалил, отметив, что добиться такой же простой победы, как в Испании, в этот раз не получится. Правда, удивил тем, что из всех наших футболистов назвал только Степаненко, который подхватил коронавирус и сыграть не мог.

Присутствие болельщиков Луис Энрике назвал положительным моментом, поскольку все уже соскучились за поддержкой поклонников футбола.

На мой вопрос о том, что важнее – победа в Лиге Наций или возможность посмотреть ближайший резерв на перспективу, – Луис Энрике ответил, что всего понемногу. Есть желание выиграть, но и другие задачи также решают. Для победы надо не позволить соперникам показать свои лучшие качества. Об этом говорил и Серхио Бускетс, заверивший испанских коллег, что силы еще есть и о завершении карьеры он не думает. Правда, на поле НСК «Олимпийский» опытнейший опорный хавбек «Барселоны» так и не вышел.

А вот Виталий Миколенко, получивший нагоняй от Андрея Шевченко на предматчевом занятии за веселое настроение, в основу попал и вместе с партнерами провел едва ли не лучший матч в составе сборной.

Не зря Андрей Шевченко призывал своих ребят не улыбаться, а с предельной концентрацией и собранностью отнестись к игре. Только с таким подходом, с учетом выводов из разгромного поражения в гостях, можно было добиться успеха. Об этом говорили на предматчевой пресс-конференции сам Андрей Шевченко и Сергей Сидорчук, который отметил, что Испания и будущий соперник «Динамо» в Лиге чемпионов «Барселона» играют немного в разный футбол. А на мой вопрос, откуда берутся силы играть в таком ритме, Сергей Сидорчук заметил: «Я еще не настолько стар, чтобы где-то дополнительно черпать силы. Как можно не выходить на такие матчи, когда у тебя такие соперники? Силы прибавляются сами по себе».

Испанские журналисты в пресс-центре тщательно выясняли фамилии наших футболистов. Но на следующий день коллеги из газеты MARCA рассмешили украинскими футболистами Цыниковым, Караве, Шарапенко, Кабаленко, Микайличенхо и Мараменко. В число запасных включили травмированного Евгения Коноплянку, наверное, вместо Ефима Конопли, который, кстати, даже понравился в провальном матче с французами.

А вот в игре с испанцами восторженные отклики заслужили все, кто выходил на поле. В старте дисквалифицированного за необязательный «горчичник» в предыдущей встрече Малиновского заменил Макаренко, а вместо Коваленко и Цыганкова вышли Зубков и Шапаренко. Снова мы отдали соперникам инициативу, снова не рисковали без надобности, не бежали без оглядки вперед, слаженно и грамотно защищались, подстраховывали друг друга и ждали своего шанса. Там, где не успевали в обороне полевые игроки, выручал Георгий Бущан, который был в этот вечер непробиваем.

В таких матчах важно не пропустить в дебюте и заставить фаворитов спешить, нервничать и ошибаться. Все это ребятам Шевченко удалось сделать до перерыва. А во втором тайме хозяева поля, подбадриваемые 11 тысячами болельщиков, количество которых решили ограничить за два часа до матча, заиграли решительнее в атаке, что еще больше удивило испанцев.

И в конце концов подопечные Луиса Энрике дрогнули и допустили роковую ошибку. Бущан выбил на Караваева, тот головой переадресовал мяч на проведшего великолепный матч и показавшего себя настоящим лидером Ярмоленко, который разрезной передачей вывел к воротам Цыганкова. Виктор, незадолго до этого вышедший на замену, моментально оценил ситуацию и с нерабочей правой поразил цель. Давид де Хеа, до этого несколько раз страховавший защитников выходами за пределы штрафной, находился в полупозиции и выручить команду не смог. Испанцы пошли ва-банк, отправили вперед даже Серхио Рамоса, который свои моменты отыскал, но в этот раз спасителем Испании не стал – 1:0.

И ведь нельзя сказать, что выиграли украинцы не по делу. План на игру нашего тренерского штаба сработал на все сто. Испанцев же, наверное, расхолодил результат первого матча, и такого сопротивления от совсем другой, коронавирусной, как назвали нашу команду в Испании, сборной Украины они не ожидали.

После матча Луис Энрике отдал должное соперникам и посетовал на плохую реализацию голевых возможностей. Хотя особо разочарованным и обескураженным наставник «фурии рохи» не выглядел. Его вид говорил о том, что он удивлен, а в футболе всякое бывает

А вот Андрею Шевченко придется крепко задуматься о том, кого же ставить на следующий матч, – заслуженных ветеранов-старожилов или вчерашних дублеров, которые показали свою состоятельность. На этот вопрос после матча наш тренер ответил предсказуемо, что будут играть лучшие, и сказал, что эти ребята все сказали своей игрой, где надо было сыграть на двести процентов, чтобы добиться исторической победы. Ведь до этого сборная Украины в пяти матчах только один раз, в 2004-м, добилась с испанцами ничьей, а забивал «красной фурии» в последний раз, опять-таки в далеком 2004-м, Андрей Шевченко.

И вот надо было пройти через фиаско в Испании, разгром во Франции и поучительное поражение от Германии, чтобы заставить приумолкнуть недоброжелателей, которые в чем-то справедливо, а где-то и чрезмерно, обрушили град критики на Андрея Шевченко и его команду. Но сам Андрей Николаевич четко дал понять, что мы все еще ученики в этом элитном дивизионе и главная задача – сохранить прописку в группе А Лиги Наций и подготовиться к грядущему чемпионату Европы и отборочному турниру чемпионата мира.

Сейчас, оторвавшись от швейцарцев на 4 очка, выполнить поставленную задачу в Лиге Наций в двух оставшихся поединках будет значительно проще. Ну а перспектива на будущие серьезные баталии, судя по всему, у нас открывается неплохая.