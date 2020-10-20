Обращение Артема Стрижакова к кропивничанам

25 октября – день голосования. Мы выбираем нового мэра и новый городской совет. Я понимаю, что многие из вас уже отчаялись и разочаровались во власти, которая больше работает на себя и только что-то оставляет для людей.

У нашей команды есть четкая стратегия развития, основанная на современном опыте и непрерывной работе для родного города последние 5 лет. У нас достаточно энергии и сил воплотить все в жизнь!

Пришло время изменить методы 90-х годов на стратегию ХХІ века. Только на этом пути наш город сможет вырваться и стать в один ряд с Винницей, Тернополем, Черкассами. И стать городом, где захотят остаться наши дети, городом, которым мы сможем гордиться.

Мы знаем, как защитить ваш выбор и создать город перспектив для каждого. Придите 25 октября на выборы и смените власть на перспективу!

Искренне ваш Артем Стрижаков.

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