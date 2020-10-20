Олександр Чорноіваненко: «Депутати обласної ради ніколи не працювали на догоду владі, а лише в інтересах громади»

Менш ніж за тиждень склад нашого обласного парламенту оновиться через вибори. Чим не привід поговорити з чинним головою?

– Олександре Анатолійовичу, чим можете похвалитися за минулу каденцію обласної ради?

– Можу навести безліч цифр і показників, але не будемо втомлювати читача. Хіба що можу сказати про ефективність цієї каденції. Схвалено багато цільових обласних програм, за якими десятки мільйонів гривень спрямовано на оздоровлення дітей, ветеранів і малозабезпечених, лікування, допомогу різним верствам населення.

Усі питання, які стосувалися розвитку громади, підтримані переважною більшістю депутатів. Переконаний, що мені вдалося консолідувати всю раду, незважаючи на те, що виборець делегував до її складу людей з геть протилежними поглядами. Ми змогли налагодити конструктивну роботу на користь усієї Кіровоградщини.

Також хочу відзначити, що Кіровоградська обласна рада ніколи не була збіговиськом кнопкодавів, голосуючих на догоду владі. Приміром, депутати Кіровоградської обласної ради, вважаючи неприпустимою поспішність відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні, наполягали на продовженні мораторію на продаж цих земель. Всупереч позиції центральної влади прийняли відповідну заяву.

– Днями на Кіровоградщині перебувала один з провідних українських політиків Юлія Тимошенко. Навіщо запрошували?

– Разом з Юлією Володимирівною ми відвідали Новокостянтинівську уранову шахту в Маловисківському районі. Колись саме Тимошенко, як прем’єр-міністр, була присутня, коли на-гора підняли першу вагонетку з урановою рудою на цій шахті, її уряд виділяв сотні мільйонів гривень на добудову цього підприємства.

Не секрет, що зараз наші уранові шахти в жахливому стані. Держава просто не виділяє кошти на роботу стратегічної, критично важливої для країни галузі. Заборгованість як по заробітній платні, так і за іншими статтями сягає сотень мільйонів гривень. Ні про яку модернізацію вже застарілих насправді виробництв не йдеться. Юлія Тимошенко буде виходити на вище керівництво держави зі стратегією оздоровлення та модернізації галузі видобутку уранової сировини. Треба долучати до справи порятунку уранових шахт політиків вищого рівня.

А в Кропивницькому Юлія Володимирівна зустрілась зі знаковими людьми регіону, керівниками відомих підприємств, освітніх і медичних закладів, які нині балотуються в депутати обласної ради від її партії. Це такі знані особистості, як директор «Кіровоградграніту» Юрій Кайдаш, начальник управління лісового господарства області Наталя Ревенко, головний лікар обласної лікарні Лариса Андрєєва, головний лікар дитячої обласної лікарні Василь Хорощак, директор Побузького феронікелевого комбінату Денис Шевченко, директор «Друкмаш-Центру» Людміла Шубіна, директор знаменитого ліцею Анатолій Коротков та багато, багато інших. Цим людям є що сказати політикам всеукраїнського рівня, і політики до їхньої думки прислухаються.

– А ще існує така практика, як накази виборців?

– А як же. Насправді в кожному районі Кіровоградщини я можу назвати проєкти, реалізовані за сприяння депутатів обласної ради саме на вимогу виборців. На місцях про це знають. Нам за свою роботу не соромно. Зокрема за ініціативи постійної бюджетної комісії в минулому році було внесено цілу низку змін до обласного бюджету щодо збільшення видатків на утримання обласних закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення, громадських організацій інвалідів і ветеранів. Звісно, не все, що хотілося б, зроблено. Наприклад, є чимало державних гарних програм, на які держава не дуже поспішає виділяти кошти за всіх президентів та прем’єр-міністрів. Отже, наступна каденція не буде простою.