Пропозиція від Райковича

Дорогі мої земляки!

До 25 жовтня час вже можна рахувати на години. Прошу: знайдіть кілька хвилин, щоб спокійно, розсудливо замислитись, яким має бути наше місто наступні 5 років.

Будуватись і розвиватись далі чи повернутись у сірі нульові, коли відібрали комунальний транспорт, теплову енергетику, діти – у холодних, неремонтованих школах, практично темні мікрорайони, занедбана медицина. Така перспектива місту не потрібна!

З 2016 року ми разом із вами, крок за кроком почали рухатись вперед. Купувати транспорт, будувати дороги, мости, лікарні, спортзали. Повертати громаді те, що десятиліттями занепадало та розкрадалось.

Скажу чесно: нелегкий труд, коли ще й у сесійній залі не так багато депутатів-однодумців. Але я відчував вашу підтримку – добре, а бувало, і гостре слово від простих людей.

Для мене це є й буде найкращим стимулом до роботи.

Друзі!

Під час виборчих перегонів на мене вилито немало бруду, цинічних маніпуляцій, відвертої брехні. Мене це не зламає!

Бо реальну роботу громади – вашу роботу – неможливо заплювати, очорнити й знецінити.

У місті ще дуже багато необхідно виправити. Я, як ніхто інший, це знаю. Ви нам про це вказуєте.

Є план. Є чітко визначені пріоритети розвитку міста, розпочаті стратегічні проєкти, які необхідно реалізувати. Проте, мріяти та планувати можна багато й яскраво. Але перед усім світом, а для України надто гостро, постає загроза жорсткої хвилі коронавірусу. Вона вже накриває. А ми не відчуваємо суттєвої допомоги держави, нас не чує міністерство охорони здоров’я. Тому серед найперших завдань, які доведеться вирішувати новому складу міської ради, буде подолання коронавірусу та пов’язаних із ним карантинних обмежень. А також – опалювальний сезон з подальшою підготовкою до модернізації теплового господарства міста.

До того ж додалася ще одна біда – смерч, що залишив сотні сімей без даху над головою на Балашівці та Лелеківці. Без практичних знань, досвіду, професіоналізму, якщо хочете – совісті та здорового глузду, з такими викликами не впоратись.

Дорогі мої земляки!

Мій батько, вимогливий і по-робітничому мудрий чоловік, як дізнався, що я в свої 29 років поїду до міністра на погодження стати керівником великого підприємства, сказав: пам’ятай, тобі щодня доведеться дивитись людям в очі.

Батькові слова пам’ятаю завжди, де б я не працював.

Я щиро вас закликаю: будуємо місто далі! Разом!

А для цього прийдіть у неділю на виборчі дільниці. Підтримайте «Пропозицію»!

З повагою та вдячністю – Андрій Райкович.

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