Сучасна початкова

У Кропивницькому запланували будівництво сучасної початкової школи. З’явиться вона у центрі міста на базі одного з кращих навчальних закладів – НВК «Кропивницький колегіум». Ініціював будівництво школи міський голова Андрій Райкович.

Про деталі проєкту журналістці «УЦ» розповіла очільниця управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко.

– Ларисо Давидівно, чому виникла необхідність будівництва такої школи?

– Це питання порушувалося батьками та педагогами учнів початкових класів колегіуму вже давно, тому що діти початкової школи навчаються тут у чотирьох приміщеннях: на базі дошкільного навчального закладу, в старому, новому та інших корпусах закладу. І це доволі незручно. Проблема також є і з харчуванням – учням потрібно або ж іти до їдальні, або ж сніданки та обіди їм приносять у ті приміщення, де вони займаються. Особливо все це незручно взимку, коли за коротку перерву діти мають встигнути одягнутися, перейти з корпусу в корпус та підготуватися до наступного уроку.

Оскільки «Кропивницький колегіум» також користується великим попитом серед батьків, через брак приміщень заклад не може прийняти всіх бажаючих до нього потрапити. Розробка проєкту будівництва початкової школи була й раніше, але вона вже застаріла. А Андрій Павлович настільки перейнявся цим питанням, що вже розробляється новий ескізний проєкт, який має врахувати всі побажання і закладу, і управління освіти, і викликів концепції «Нової української школи». Зараз ведуться підготовчі роботи, працюємо над оформленням земельних ділянок. Також із будівництвом початкової школи вирішується ще одне важливе питання: у центрі міста з’явиться повноцінний дитячий садочок, у якому зараз займаються учні 1-4 класу й лише дві дошкільні групи.

– Де саме мають побудувати цей заклад і яким він буде?

– Територія, на якій планується будівництво школи, – вулиця Арсенія Тарковського, 30 і 32. Але поки це питання ще узгоджується, і фахівці мають нам сказати, де краще та зручніше буде розташувати цей корпус школи. У ньому навчатимуться лише учні 1-4-х класів. Там будуть і окремі спортивна та актова зали, харчоблок, їдальня, бібліотека, кабінет інформатики та інші необхідні зручності. У нашому місті є окремі початкові школи, але вони розміщені в колишніх дошкільних закладах. Наша ж ідея полягає в тому, аби побудувати сучасну початкову школу.

– Яку кількість учнів вона зможе прийняти?

– Це залежить від того, що нам скажуть фахівці. Ми хочемо, щоб було по 4-5 класів на паралелі, тобто загалом близько 500-600 учнів.

– Хто саме навчатиметься у цій школі?

– Вже протягом двох років у нас діє принцип, що діти йдуть до школи за територією обслуговування, яка закріплена за кожним навчальним закладом. Але, якщо є вільні місця, то в червні бажаючі можуть подати заявку й таким чином потрапити до тієї школи, до якої вони хочуть, навіть якщо не проживають на території обслуговування цього закладу. Той самий принцип діятиме і з цією початковою школою на території колегіуму.

– Які вчителі працюватимуть у цій школі? Ті, що зараз викладають у колегіумі, чи набиратимуть нових?

– Якщо ми побудуємо школу, наприклад, через один-два роки, то ті учні, які зараз навчаються у першому класі, можуть потрапити туди у третій клас, ті, що у другому, – в четвертий. Усе буде залежати від того, як розтягнеться будівництво та коли буде зданий об’єкт. В основному в цій школі викладатимуть ті вчителі, які зараз працюють у початковій ланці в колегіумі.

– Які мови вивчатимуться? Чи будуть якісь нововведення в освітньому процесі?

– В освітньому процесі ми поки нічого не змінюємо. Хочемо тільки надати кращу матеріально-технічну базу, зручні умови та освітній простір, який прописує «Нова українська школа», одним словом – зробити так, щоб було комфортно і дітям, і вчителям.

Авторка цієї статті також навчалася у «Кропивницькому (тоді ще «Кіровоградському») колегіумі» й на власному досвіді знає про ті незручності, викликані необхідністю в будь-яку пору року бігати (інакше й не скажеш) з одного корпусу в інший, тож будівництво такої початкової школи – це дійсно дуже гарна та корисна ініціатива.