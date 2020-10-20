И снова о выборах. Почти мемуары

Вполне возможно, что через сотню лет исследователи истории Украины конца ХХ – первой половины ХХI века сочтут, что вся наша нынешняя история – это история майданов, войны и бесконечных выборов. А ведь, по большому счету, разве это не так?..

ДнепроГЭСов новых мы не построили. Да, втрое выше стали собирать урожаи зерновых, масличных, бобовых, в основном благодаря импортным семенам, средствам защиты растений и всяким «Джон Дир», «Кейс», «Клаас» взамен «Нива», «Колос» и «Дон-1500». В памяти автора всего несколько новых заводов. Нормальных заводов, а не цехов по изготовлению из немецкого профиля металлопластиковых окон. Зато с выборами у нас всё налажено так, что никаким немцам с их профилями не снилось.

Выборы у нас, казалось бы, неразрывно связаны с гречкой.

Хотя почему-то мне никогда ее никто не предлагал! Видел несколько случаев с условным подкупом избирателей. Восемь лет назад в школе, где учится младший сын, 1 сентября выступал депутат горсовета от «Батьківщини», и каждому первокласснику был вручен пакет с какой-то канцелярией – тетради, ручки, карандаши. Конечно же, пакет был украшен «правильной» символикой и надписью «Об’єднана опозиція “Батьківщина”».

Второй раз кандидат Артем Стрижаков возил автобусами детей из нашего самого спального микрорайона на Балашовку, в районный Дом культуры, где было шоу и раздача детям вкусняшек. Я сопровождал сына, мне вкусняшек не досталось.

Примечательный, кстати, факт: кандидаты в мэры и депутаты любят действовать через детей. Беспроигрышный вариант.

Единственный и, наверное, неповторимый случай произошел на местных выборах в Бобринце в 2010 году. На одном из округов два кандидата в депутаты городского совета набрали одинаковое количество голосов. Никогда не слышал о чем-то подобном где-либо в другом городе или районе Украины. Но ничего, провели перевыборы, победитель определился. Кстати, на тех выборах был установлен абсолютный рекорд Кировоградщины за все выборы. Кандидат на должность городского головы того же Бобринца Леонид Кравченко набрал 91 процент голосов пришедших голосовать избирателей. Кто-то в нашей области побьет рекорд?

Одни из самых несимпатичных выборов местной власти состоялись в 2002 году в Кировограде. Они проходили весной, и выборы в Верховную Раду были совмещены с выборами местными. Тогда как-то так невзначай обнаружилось, что в городе «пропали» 73 дома со всеми избирателями, причем в самом центре города. Частично нашлись потом.

Ну и самый неприятный момент местных выборов – один судья, уже бывший на сегодня, не хочется даже имя его упоминать, придумал себе развлечение судиться со средствами массовой информации. Засудил старейшую газету области, областное государственное телевидение, частный телеканал, потом и до нашей газеты жадные ручонки дошли. По какой-то странной случайности все коллеги этого судьи – тоже судьи – посчитали вполне невинные слова на страницах и в телеэфире страшным поклепом и впаяли СМИ такие суммы, что расхлебывали эту историю журналистские коллективы еще годами. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал суд над «УЦ» неправедным, и государство Украина вместо товарища судьи выплатило редакции компенсацию.

2006 год был рекордным для города Кировограда в плане выборов, рекорд не побит, и неизвестно, будет ли побит когда-либо. 36 человек всенепременно захотели в тот год стать городским головой Кировограда. А сколько так называемых двойников было! В пару к Александру Табалову баллотировался Александр Топалов. Александру Никулину противостоял Виктор Никулин. Ивану Марковскому оппонировал Иван Мараховский. (Вот кто эти люди – Топалов, Мараховский, Никулин №2? Кстати, Виктор Никулин снялся накануне выборов.)

Хотя… Вот в 2016-м, когда впервые избирали главу Соколовской (что под Кропивницким) объединенной территориальной громады, стать этим главою захотели сразу три женщины с фамилией Завирюха. Но, по сути, как и всегда, технология не сработала, главой стала действующая и до того голова. Завирюха, конечно.

Но вернемся еще на минутку в 2006-й. Тогда какие-то чудеса творились со списками избирателей. Менее чем за месяц до местных выборов во всем городе пропали эти самые списки! Как голосовать, кому, где?! 34 городских участка оказались без документов. А потом списки волшебным образом возникли! И (сейчас будет тонко) оказалось, что в Кировограде как-то вдруг стало на 24 тысячи избирателей больше. Невзначай в городе объявилось народу по численности как в Новоукраинке, Новомиргороде и Ольшанке вместе взятых. Глава теризбиркома Леонид Багно после такого прибавления в списках лег в больницу с сердечными проблемами. А потом эти избиратели куда-то рассосались…Чудеса у нас творятся на выборах.

А вот какие избирательные истории вспоминают мои товарищи. Почему-то они совсем не забавные, а грустные. Неужели мы не можем просто и спокойно избирать себе власть – без проделок, фальсификаций, инсинуаций, преступлений?

Вспоминает Анатолий Авдеев, который в качестве члена и одного из руководителей городской комиссии принимал участие почти во всех местных выборах в Кировограде – Кропивницком: «З вікна міського ТВК пізно ввечері в суботу перед виборами викинули пачку копій рішення комісії, її підхопили потрібні люди й повезли в невідомому напрямку, втекли від переслідувачів, а вранці купа невідомих людей розвозила те рішення по ДВК. За крісло мера тоді активніше всіх боровся Табалов, а став лише четвертим. Два перших – Пузаков і Дануца, чого ніхто не очікував. Це був листопад 2006 – повторні вибори мера замість Валерія Кальченка, який пішов до Верховної Ради».

Леонід Багацький, журналіст, краєзнавець: «Років 15-20 тому на виборчій дільниці в СШ №15 при підрахунку голосів заступник голови комісії (завгосп у цій же школі) намагався втекти з ключами від виборчих скриньок, але застряв у вікні туалету. Його витягли назовні, влаштували “общєствєнноє поріцаніє”, і він здав замовника – голову комісії, директорку 15-ї школи. Їй обійшлося. Потім вона працювала в профспілках, у міській владі. Тепер знову директор якоїсь міської школи…»

Есть и такая история, коллега по «УЦ» Елена Никитина поведала. Занесло ее на каких-то очередных выборах в одно село, как журналиста, чтобы под контролем было всё. Не будем называть район и название села, но это точно Кировоградщина. Там один, скажем так, своеобразный житель на каждых выборах, всех, без исключения, баллотировался на должность сельского головы. Обычно за него по итогу подсчета было два голоса – его самого и жены. И тут вдруг на предпоследних выборах за него в урне был всего один бюллетень! Он жену чуть не убил и получил срок условный за побои…

Олег Бондарь, журналист, писатель, лауреат премии «Коронация слова», вспоминает такую ситуацию: «Точно не пам’ятаю, було років двадцять тому. Я працював власкором газети “Голос України” в Кіровоградській області, і мене запросили на телеканал TTV взяти участь у записі передачі про місцевих політиків. В ефірі я сказав: “Мене нудить від політиків”. Передача вийшла десь через місяць після запису, і весь цей час мене з цією фразою по кілька разів на день крутили в анонсі. Та найсмішніше: потім зателефонував лідер однієї із партій і запропонував місце у виборчому списку. Кажу: “Мене ж нудить від політиків”, а він – “Ви вже розкручений, і не треба платити за рекламу”» .

После всех этих историй вам не кажется, что нынешние выборы – вполне спокойные и тихие? Ну так, в Интернете какая-то возня, но это не в счет…