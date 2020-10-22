Катаклизм не местного масштаба
Вибори в Кропивницькому: остаточні рейтинги
Вибори в Олександрії: остаточні рейтинги
Немаленьке диво Сергія Кузьменка
И снова о выборах. Почти мемуары
Андрій Райкович: «Дайте мені інструменти, і я побудую те, що ви хочете»
Экс-судья Верховного суда: Ситуация, которая сложи-лась на выборах-2015 в Кропивницком, может повториться
Обращение Артема Стрижакова к кропивничанам
Мог бы жить в Ереване, но его очаг здесь
Олександр Чорноіваненко: «Депутати обласної ради ніколи не працювали на догоду владі, а лише в інтересах громади»
Кіровоградську обласну станцію переливання крові хочуть віддати фірмі міністра уряду Азарова
Большое дорожное строительство
№43 (1401)