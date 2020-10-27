Долгожданная лаборатория

В областной больнице начала работу обновленная лаборатория, в которой проводят ПЦР-тестирование. Она могла быть открыта давно, было бы много своевременно диагностированного коронавируса, но не получалось. Наконец, это свершилось.

Как только началась пандемия, дальновидные кропивничане поняли, что единственный в области лабораторный центр может не справиться с количеством исследований. Было принято решение переоборудовать лабораторию облбольницы. Именно переоборудовать, так как она и раньше занималась выявлением инфекций, передающихся половым путем, а также диагностировала вирусные гепатиты В, С и D. Теперь актуальной стала коронавирусная инфекция.

Денег для лаборатории понадобилось много, и подключились меценаты. Всего было потрачено 1 миллион 100 тысяч гривен: 720 тысяч – на оборудование, 300 тысяч – на ремонт. Львиную долю средств выделила Людмила Шубина. Она и курировала ход работ. Когда казалось, что все готово, открыть лабораторию не получалось: комиссия ее не принимала, ссылаясь на «неправильный» ремонт. Это тормозило получение лицензии. Для устранения «недостатков» потребовалось еще 300 тысяч гривен, которые пожертвовал не городской голова, а гражданин и горожанин Андрей Райкович.

Недавно на аппаратном совещании глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко указал Надежде Оперчук, главному санитарному врачу области на то, что люди недовольны работой лабораторного центра, на «горячую линию» поступает много жалоб. На это санврач ответила, что центр в день проводит до тысячи тестов и что результаты предоставляются в тот же день. В это можно было бы поверить, если бы не родные и близкие люди, столкнувшиеся с коронавирусом, сдавшие тест и ожидающие результатов по пять дней…

Теперь появилась надежда, что ПЦР-тестирование будет оперативным, больные не будут затягивать с лечением. Новая лаборатория не просто отвечает всем санитарным требованиям – в некоторых моментах по безопасности она превосходит лабораторный центр. Здесь предусмотрены закрытые вентиляционные люки, в которых находятся бактерицидные фильтры, не пропускающие в воздух инфекцию. Во время работы лаборанта его защищает ламинарный поток воздуха. Это бокс биологической безопасности второго типа защиты. Второй бокс, просто биологической безопасности, здесь лаборанта защищает ультрафиолетовое освещение. И есть специальная камера для безопасной утилизации биологического материала. А также приемная комната, санитарная зона, комната персонала…

В свою очередь, областная власть выделила 560 тысяч гривен из бюджета на реактивы для тестирования, чтобы можно было проводить ПЦР-тестирования. Уже готовую к работе лабораторию посетил губернатор. «Чем раньше мы будем диагностировать, ПЦР-тестированием выявлять это заболевание, тем быстрее будем изолировать пациента, и тем меньше будут заражаться другие люди. Поэтому ПЦР-тестирование в области – это очень-очень важно. Это значительно улучшит работу самой областной больницы, упростит ее и разгрузит наш областной лабораторный центр», – отметил Андрей Назаренко.

Учитывая рост количества заболевших коронавирусом, начало работы лаборатории не может не радовать. Но огорчает то, что по вине вполне конкретных людей потеряно столько времени. А, возможно, и жизней. Все же знают, что на эффективность лечения и наличие или отсутствие осложнений влияет своевременность диагностирования. Но пусть теперь у всех все будет хорошо.