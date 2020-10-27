Как нам избиралось

Спасибо тебе, Боже, за то, что эти выборы были скучными и унылыми. Какими и должны быть. Нам, имеющим опыт сотого округа, стоит только радоваться серости этого волеизъявления. Хотя совсем спокойно у нас по умолчанию этот процесс не проходит. Были шероховатости, перегибы на местах и просто глупости.

Самым страшным эпизодом кампании можно посчитать субботний инцидент в Кропивницком. Активисты «Руху опору капітуляції» пытались заклеить всем в городе известные лавочки с надписью «Перспектива міста» своей символикой. На это отреагировали симпатики Артема Стрижакова, была легкая буза, активистов заставили записать покаянное видео­обращение, полиция составила админпротокол. В принципе, любой грамотный юрист докажет, что именно эти надписи на лавочках не являются агитацией. Во-первых, нет призыва голосовать за конкретного человека или партию. Во-вторых, нет порядкового номера в бюллетене. И т.д. Но сама ситуация все же с душком.

Буквально на каждых выборах первая новость после 8 утра всегда одна и та же (проверено опытом). Какой-то участок всегда открывается на 10 минут позже, о чем с радостью говорят спикеры всяких избирательных марафонов. В этот раз на 10 минут позже открылся участок в селе Высокие Байраки Кропивницкого района. Но не в этом соль. На выборное утро оказалось, что у этой избирательной комиссии… два председателя!

Дело в том, что Кировоградский окружной административный суд накануне, 24 октября, обязал Великобайрацкую сельскую территориальную избирательную комиссию повторно рассмотреть представление областной организации партии «Слуга народа» о внесении изменений в состав комиссии №350257. А именно – заменить председателя комиссии Юлию Коваленко на Елену Фещикову.

Предварительно Великобайрацкая ТИК по представлению партии «Слуга Народа» назначила председателем сначала Юлию Коваленко, а позже – Елену Рещикову. А не Фещикову. Елену ТИК назначила с процедурными нарушениями. В постановлении суда фамилия кандидата на голову указана ошибочно как «Фещикова». На заседании ТИК 24 октября за кандидатуру Елены Рещиковой на должность председателя УИК члены комиссии не проголосовали.

Партия «Слуга Народа» подала жалобу на Великобайрацкую ТИК. Такая вот история с филологией приключилась, но разобрались быстро, выборы пошли своим чередом.

А в Пантаевке Александрийского района участок открылся с опозданием аж на 34 минуты! Не могли найти контрольные талоны к бюллетеням (которые должны храниться в сейфе главы комиссии). Когда на вызов приехала полиция, талоны моментально нашлись. Но человек 50 не смогли проголосовать – уехали на рейсовом автобусе на работу в Александрию, некоторые возвращаются из города после 20 часов…

В Кропивницком на участке №350903, находящемся в детском саду «Ласточка», это рядом с областной станцией переливания крови, избиратель демонстративно порвал бюллетени. Мужчина порвал бюллетень и высказался нецензурной бранью. В переводе на нормальный «зачем мне это надо?!». Порванную избирательную документацию забрала член комиссии, потом бюллетени были признаны недействительными.

В полицию области за день выборов поступило 104 обращения о правонарушениях. В основном пустяки. Хотя по двум фактам начаты уголовные производства по части 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины и части 2 статьи 158-1 УК Украины.

На двух участках в Кропивницком, на поселке Новом и Новониколаевке, избирателям выдавали неправильные бюллетени! С ошибками в фамилиях кандидатов в депутаты городского совета напечатанные. И порядок фамилий кандидатов был неправильный. Бюллетени изъяли, слава Богу, из-за низкой явки избирателей других, «правильных» бюллетеней хватило. Но, в принципе, какой-то дотошный кандидат может подать в суд.

А еще на одном участке после закрытия и подсчета бюллетеней члены комиссии обнаружили недостачу 10 незаполненных бланков. Правоохранители выясняют все обстоятельства событий.

Также полицейские составили 4 протокола об административных правонарушениях по статье 212-23 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынос его за пределы помещения для голосования).

В Кропивницком после 20 часов вечера официальных наблюдателей от Комитета избирателей Украины не пускали на участки. От выборов до выборов повторяется такая ситуация – перепуганные и недостаточно обученные члены комиссий перестраховываются. В Александровке на участок не пустили журналистов Общественного телевидения – это нарушение законов о выборах, о правах журналистов. Сложно понять – почему члены комиссий так боятся прессы? Есть что скрывать?

В поселке Власовка, который подчиняется Светловодску, узнав о визите наблюдателей, 4 из 6 членов комиссии спрятались и закрылись в одной из комнат на территории участка вместе с протоколами заседаний. Менее трусливый член комиссии выломал двери. «Затворники» сказали, что наработались с утра и пьют чай. Протокол утреннего заседания комиссии таки показали.

А в Новомиргородском районе, в Капитановке и Мартоноше, у трех членов комиссий обнаружили коронавирус! А вот это реально худшая новость дня выборов. Эти члены вполне могли заразить избирателей и других членов комиссий. И зачем, скажите, нужен был температурный скрининг на входе на эти участки?..

В 35 школе на улице Попова в Кропивницком, где был избирательный участок, как-то невзначай обнаружилось, что почти два десятка молодых избирателей зарегистрированы (прописаны) по одному адресу, причем недавно. Все они учащиеся профессионально-технических училищ и колледжа, расположенных неподалеку, на улице Юрия Коваленко. Вроде бы нарушений нет. По закону, в частном жилье можно прописать сколько угодно жильцов (ограничения есть по муниципальному и ведомственному жилью). Но всё равно как-то странно – зачем и почему столько людей прописаны в одной квартире, это ж если нет счетчиков, сколько за них платить надо за газ, воду… Наверное, кому-то это нужно.

– Наибольшее количество нарушений мы фиксировали процедурных, именно в работе участковых комиссий, а потом и территориальные комиссии обнаружили нарушения в работе участковых комиссий. – говорит Зоя Лебедь, координатор гражданской сети ОПОРА по контролю за выборами в Кировоградской области. – Мы такого количества нарушений при подсчете голосов раньше не наблюдали. Они не являются значительными и не влияют на избирательный процесс, но свидетельствуют о неподготовленности членов УИК, и это дает возможность для опровержения, сомнений в результатах для некоторых кандидатов.

Еще кое-где, особенно в селах, люди не могли проголосовать по ID-паспортам, в виде карточки, которые имеют одинаковое хождение и правомочность наравне с классическими книжечками. Просто люди никогда не видели биометрических паспортов, а то и не слышали об их существовании. Кто-то из кандидатов из-за этого недосчитался голосов.

А наибольшим сюрпризом этих выборов стала победа Виктора Лозинского как кандидата на главу Подвысоцкой ОТГ – она расположена в Новоархангельском районе, 17 сел объединяет, площадь – 446 квадратных километров. Лозинский печально известен как убийца простого селянина Валерия Олейника в Голованевском районе в 2010-м году. Отсидел, судимость снята. Победил в одни ворота, как говорят в футболе.

К Лозинскому, понятно, уже никаких вопросов, кроме моральных, как и к тем, кто за него проголосовал. А вот те, кто «забил» на выборы, завтра могут пенять не на местную власть, а только лишь на себя…

Фото сайтов «Точка доступа» и «Дозор».