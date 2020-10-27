Монастырище: всеобщее и ничье

На предложение съездить в заказник отозвалось много человек, но поехали первые семнадцать – столько помещает «бусик». Плюс, конечно же, Нина Бабанская, краевед, учитель-методист, потрясающий рассказчик, кладезь знаний и просто красивая женщина. Почти вся группа, за исключением двух человек, ехала в «место силы» впервые.

Описывать пережитые эмоции и испытанные чувства – дело бесполезное. Однозначно то, что все были поражены и восхищены. Это была не просто туристическая поездка, а научная экспедиция. Нина Игоревна давала задания, задавала вопросы, заставляла анализировать и даже ставила оценки. Мы получили все, за чем ехали: и кварц искали, и гранатовый песок мыли, и змеиную кожу нашли…

В центре заказника, на скале, как и обещала Нина Бабанская, каждый нашел свое место, на котором было уютно, комфортно и спокойно. Там легко дышится, и оттуда не хочется уходить. А еще мы много фотографировались и изумлялись, что на некоторых снимках были запечатлены странные лучи. Мистика какая-то.

Увиденное и прочувствованное хочется считать мистикой. Но есть реальность, которая удручает. В Монастырище едут люди, каждый за чем-то своим. Кто-то проводит ритуалы, кто-то устраивает пикник. Говорят, что так называемые экстрасенсы многочисленными группами приезжают сюда подзарядиться энергетикой древних камней. И человек, существо, в принципе, разумное, оставляет после себя след, в основном в виде мусора. Это удручает.

Местные энтузиасты поставили бочку в качестве урны и повесили таблички с просьбой не сорить, но приезжие на них не обращают внимание. За это уникальное место должен кто-то отвечать, необходимо упорядочить посещение заказника туристами. Но непонятно, кому все-таки принадлежит урочище – Устиновскому району или Кировоградской области.

Знаете, что мы узнали? Что есть идея на базе заказника организовать байдарочный слалом. И что уже присматривают место для гостиницы. Ребята, какая гостиница? Это место ценно не только с точки зрения истории, но и духовности.

«Монастырище – очень хрупкий заказник, – говорит Нина Бабанская. – Весной там сплошной ковер первоцветов, вокруг много краснокнижных растений, и ходить следует очень осторожно, строго по тропинкам». О тропинках мало кто знает, поэтому топчут редкие и ценные растения. Да еще на машинах заезжают настолько глубоко в урочище, что цивилизация стала угрожать духовности.

Нина Бабанская, кажется, в одиночку пытается изменить ситуацию, защитить Монастырище. Этому месту необходимо придать статус археологического, а не просто ландшафтного заказника. Нужно установить щит, на котором будут размещены название, статус, правила нахождения. Нужна стоянка для автомобилей за пределами урочища. Ходить пешком полезно, к тому же пока идешь, уже начинаешь погружаться в атмосферу. Нелишними будут шлагбаум и биотуалет…

Крайне необходима «дозировка» посетителей. Не может одновременно там находиться сто человек. Нет, физически могут, но это неправильно. И костры там должны быть исключены.

Кто-то должен за это отвечать, следить за этим, вкладывать, инвестировать в природу, а не только отбирать у нее. Кто? В связи с этим вопрос: сколько губернаторов Кировоградщины было в Монастырище? Не приватно, не ради очистки кармы, а официально, с последующими распоряжениями. Наверное, никто не ездил, а то дорогу бы отремонтировали…