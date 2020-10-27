Тепло нам только снится

В начале третьей декады октября некоторые электронные СМИ области сообщили, что Светловодск избавился от угрозы замерзания, поскольку городской совет через суд таки вернул себе 50% собственности предприятия «Светловодскбыт». Напомним, что весь прошлый отопительный сезон полюс холода в Украине находился именно в Светловодске из-за непоняток с долгами за газ и техническими проблемами, которые возникли у собственника единственного в городе теплогенерирующего предприятия.

И вот вроде бы радостная новость, но что на самом деле происходит с городской собственностью и что будет с отопительным сезоном в Светловодске, понять сложно. Буквально накануне выборов в органы местного самоуправления мы обратились за разъяснениями к секретарю городского совета Светловодска Юрию Сапянову, и он коротко напомнил хронологию событий.

В 2001 году решением Светловодского горсовета № 519 было создано совместное теплогенерирующее предприятие с равными долями – 50 на 50%, тогда это не запрещалось. Вроде бы все по-честному, но такой паритет не дал возможности горсовету получить контрольный пакет, то есть лишил преимущества в управлении предприятием. Надо отметить и такой важный нюанс, что этот расклад не предусматривал возможности каких-либо регистрационных действий в одностороннем порядке, без согласия обеих сторон. По идее, предприятие-партнер должно было вложиться в проект в плане финансирования и развития, но было ли это на самом деле – неизвестно. Но надо думать, что прибыль он таки получал и распоряжался ею, как и имуществом, по своему усмотрению. В 2018 году «партнер» горсовета в деле теплообеспечения города взял и подарил (!) свою долю в совместном предприятии вместе с принадлежащей ему собственностью в предприятии и обязательствами отапливать квартиры горожан физическому лицу.

Юрий Сапянов говорит, что бывший городской голова обязан был настоять на первоочередном праве громады претендовать на долю партнерской части собственности в совместном предприятии. Тогда бы город заплатил партнеру 3 миллиона 700 тысяч гривен и стал бы полноправным собственником предприятия. Но, несмотря на протесты общественности, были проведены регистрационные действия, которые, как мы помним, были невозможны без согласия обоих партнеров, а согласие, как говорил электрик из романа «12 стульев», «есть продукт при полном непротивлении сторон». Бывший городской голова 22 апреля 2019 года подписал протокол, которым фактически лишил громаду ее доли в совместном предприятии. Потом уже собственник произвел, почему-то аж в Новгородке, регистрационные действия, и физическое лицо, которому то ли подарили, то ли проиграли в карты половину предприятия, стал его абсолютным владельцем.

Город бросился судиться и выиграл дело в Кропивницком хозяйственном суде, потом пришла очередь рассмотрения апелляции в Хозяйственном суде Днепра, который, хотя и через длительное время, подтвердил правильность решения Кропивницкого суда о незаконности действий по перерегистрации городской собственности. Сейчас решение вступило в законную силу, и в горсовете ожидают получения вердикта суда на бумажных носителях с мокрой печатью, чтобы начать регистрационные действия по возвращению своей половины в уставном капитале.

Но, по большому счету, это ничего не меняет, потому что еще предстоит оспорить факт дарения или вообще его отменить, а это уже предстоит делать вновь избранному депутатскому корпусу. В общем, до окончательного возвращения городу бывшего коммунального теплогенерирующего предприятия еще далеко. История настолько запутанная, что должна войти в учебники, как пример «сравнительно честного способа» лишения громады коммунальной собственности.

Сейчас город вернул себе только статус совладельца, но активы по-прежнему не контролирует, доступа к документам о хозяйственной деятельности не имеет, а отопительный сезон уже должен начаться. На ситуацию обратила внимание и новая областная власть в лице губернатора Андрея Назаренко, который провел совещание при участии совладельцев теплогенерирующего предприятия, на нем вроде бы было принято решение о совместных авансовых платежах за газ. Но сделано это, как говорит Юрий Сапянов, по старинке: «Андрій Валерійович намагався мене притиснути, щоб ми дали кошти в якості попередньої оплати за постачання газу на користь приватного підприємства. Я спробував довести, що це протизаконно. У нас немає боргів за газ, бюджетні призначення для оплати за опалення до кінця року є, але питання ставлять таким чином».

Юрий Сапянов говорит, что предприятие «Светловодскбыт» летом вроде бы занималось производством и реализацией электричества, но как успешно – город не знает, то есть летом сжигался газ, который должен был использоваться только в отопительный сезон, а полученное за счет когенерации электричество должно было идти на собственные нужды предприятия. Этот вопрос должен был заинтересовать соответствующие органы, но, наверное, не заинтересовал. Нас в данном случае больше волнуют возможности города контролировать подготовку и проведение отопительного сезона, но Юрий Сапянов говорит, что таких полномочий город не имеет: «Місто має право встановлювати тарифи, але “Світловодськпобут” з ними не погоджується, а в усьому іншому – наші стосунки з власниками іншої частки майна важко назвати партнерськими. Наших представників на підприємство не пускають, наглядової ради немає, і аудит ми теж не можемо провести, але при цьому всі підстави для початку опалювального сезону є. Підприємство надало нам акти стовідсоткової готовності всіх котлів і мереж. Наші комунальні заклади та житловий сектор теж готові приймати тепло».

Есть решение Светловодского исполкома о начале отопительного сезона при соответствующей среднесуточной температуре воздуха, но вопрос влияния города на работу теплогенерирующего предприятия остается открытым. Кроме расчетов за тепло и газ, никуда не делись проблемы инженерных сетей, которые во многом и были причиной срыва в Светловодске прошлого отопительного сезона, если его так можно назвать.

Вот когда тепло пойдет по трубам, тогда мы и сможем увидеть степень готовности и оценить возможность влияния городских властей на ситуацию. Пока же, несмотря на восстановление статус-кво, он явно не в пользу горожан.