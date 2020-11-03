Время вакцинироваться!

В Украине началась вакцинация от гриппа. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в страну уже поставили 665 тыс. доз вакцины против гриппа.

Ляшко отметил, что циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. В первую очередь это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Особым приоритетом в этом сезоне является также вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины. В этом году они были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

– Guangdong-Maonan (H1N1),

– Hong Kong (H3N2),

– Washington (линия B Victoria),

– Phuket (линия B Yamagata).

В Украину уже поставили 500 тыс. доз четырехвалентной французской вакцины «Ваксигрипп Тетра», 45 тыс. доз трехвалентной вакцины «Инфлювак» (Нидерланды) и 120 тыс. доз трехвалентной южнокорейской вакцины «ДжиСи Флю».

Однако в регионах такого оптимизма фактически не отмечается, так как в свободной продаже и в широком ассортименте вакцин в Кропивницком практически нет. Аптеки получают их нерегулярно и в достаточно ограниченных количествах. Так, чуть более недели назад ни в одной из семи коммерческих аптечных сетей, в которые мы смогли позвонить, вакцины не было и даже предварительно сказать, будут ли и если будут, то когда, нам не смогли.

«Централізованого постачання вакцин від грипу лікувальні заклади не отримують. Вакцини від грипу є тільки в роздрібній торгівлі, тож бажаючим вакцинуватися доводиться слідкувати за надходженнями самостійно. За інформацією керівників аптечних закладів, аптеки очікують нових поставок вакцин, тому не варто хвилюватися», – прокомментировала ситуацию начальник управления охраны здоровья Городского совета г.Кропивницкий Оксана Макарук. Она отметила также, что желающие приобрести вакцину от гриппа могут обратиться в аптеки «Ліки Кіровоградщини», «Ліки Плюс» и «Кировоградфармация» для предварительной постановки на очередь для получения вакцины.

Рецепт на приобретение вакцины выписывает семейный врач, с которым вы заключили декларацию, после определения состояния вашего здоровья и возможности вакцинироваться в данный момент. Если нет противопоказаний для вакцинации и рецепт у вас есть, алгоритм ваших действий таков:

– заказать вакцину в аптеке (если в данный момент она отсутствует),

– записаться на прием к своему врачу,

– приехать в аптеку с сумкой-холодильником (температурный режим от +2 до +8 градусов), так как вакцина не должна находиться в тепле более 15 минут,

– прийти на прием к врачу в назначенное время и вакцинироваться.

Позаботьтесь о своем здоровье, так как ситуация с коронавирусом довольно серьезная, и заболеть еще и гриппом очень даже нежелательно.