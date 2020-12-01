Почему-то именно эти строки Булата Окуджавы для фильма «Приключения Буратино» кажутся сегодня актуальными, как никогда.

Вся история человечества доказывает: чем смутнее времена – война, революция, пандемия, – тем больше всплывает на поверхность мутной воды человеческой пены. Особенно мошенников всех мастей. На Кировоградщине в этом году непривычно много нарисовалось прохиндеев, шарлатанов, жуликов, плутов, авантюристов.

К примеру, в разных районах области ушлые ребята требуют от предпринимателей деньги от имени должностных лиц упpавления Гос­труда на Кировоградщине. Если вы не в курсе, это еще то ведомство по влиятельности. Может за нарушение правил техники безопасности впаять такой штраф, что никакой фискальной службе не снился. Речь может идти о сотнях тысяч гривен, к примеру, если у вас работник, оформленный на полставки, работает полный день, – 150 тысяч гривен.

Мошенникам такой порядок цифр нравится. Вот что сообщает Управление Гоструда в области: «Неоднократно чеpез мессенджер “Вайбеp” (номеp – +38 095 802 22 47) неизвестный мужчина от имени заместителя начальника Упpавления Гоструда в Киpовогpадской области звонил субъектам хозяйствования. Вероятность того, что звонит заместитель начальника упpавления, подтвеpждало фото, которое появлялось при вызове на экpанах устройств связи.

Такие звонки осуществляют мошенники, которые не имеют никакого отношения к руководству и сотрудникам Упpавления Гоструда в Киpовогpадской области, отмечают в ведомстве.

В управлении Гоструда подтверждают, что руководство и должностные лица упpавления НЕ обращаются к предпринимателям с “требованиями” и “пpосьбами”, а пpи выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований законодательства.

Если к вам обращаются такие мошенники, пpосим безотлагательно сообщать в Упpавление Гоструда в Киpовогpадской области по телефону 0522-32-04-61 или по адpесу: город Кpопивницкий, ул. Двоpцовая, 24». Ну и в полицию тоже.

На старом жаргоне мошенников и конокрадов «обуть» означало обмануть доверчивого персонажа и даже украсть лошадь: прежде чем ее свести со двора, копыта обматывали тряпьем или сеном – обували. Совсем молодая, 23 лет от роду, жительница областного центра «обула» через Интернет двести с лишним человек! Барышня типа торговала через Всемирную паутину модной красивой обувью. Точнее, торговала фотографиями чьей-то обуви.

Вот что сообщали в пресс-службе Национальной полиции в Кировоградской области: «Известно, что женщина через социальные сети продавала несуществующие товары. Продавщица предлагала приобрести женскую обувь при условии полной или частичной предоплаты. После получения денег от покупателей женщина блокировала их данные в сетях.

По предварительным сведениям, злоумышленница обманула более 200 граждан. Предварительно известно, что сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 400 000 гривен.

В результате обысков места жительства женщины, которую подозревают в мошенничестве, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет».

И уж совсем неожиданная история случилась с одной жительницей Кропивницкого. Вот что обычно люди покупают в Интернете? Популярная площадка по продаже всего на свете OLX ведет статистику. ТОП-3 категории предметов, которые украинцы чаще всего покупают онлайн, – это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%). Но наша землячка решила купить в Интернете… дрова. Это притом, что грузовики с дровами на продажу стоят возле нескольких рынков – подходи, покупай. Но сегодня же ХХІ век на дворе! Всё можно купить через Интернет, и никуда ехать не надо.

Вот какую историю коллегам из интернет-издания «Гречка» рассказала женщина: «В Интернете нашла контакты человека, который приво­зит дрова. Были сначала очень вежливые, но отметили, что привезут только после полной оплаты. Предоставили номер карточки, как будто бухгалтера. Обязательно запросили скриншот платежа. Договорились о времени, когда привезут. А потом меня заблокировали. Я искала в Интернете и находила другие их номера, но при этом, только меня слышали, отпирались и блокировали.

Сейчас они активно постят свои услуги. Я не хочу, чтобы еще кто-то пострадал».

В Управлении Национальной полиции области говорят, что заранее за любые услуги не нужно платить и вообще лучше воздержаться от таких покупок, чтобы себя обезопасить.

«Не следует переводить наперед деньги за товар, – говорит пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко. – Иногда в таких случаях доверчивостью людей пользуются мошенники. Поэтому не нужно рисковать. Особенно, если услуги заказываете у незнакомых или малознакомых людей. Если все-таки столкнулись с таким видом мошенничества, то немедленно обращайтесь в полицию».

И упомянутые нами эпизоды – это лишь верхушка айсберга, увы…