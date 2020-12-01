Кармен, Хосе, Тореадор…

24 ноября в Кропивницком произошло значимое для всех ценителей высокого искусства событие. В наш город приехали артисты балета национального и мирового уровня: прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Екатерина Кухар, премьер этого же театра Александр Стоянов и экс-солист всемирно известного коллектива Kazaky Артур Гаспар.

Сказать, что значит для Кропивницкого приезд звезд такого уровня, довольно сложно. Очень редко случается удача лицезреть таких талантливых и выдающихся артистов, выступавших на лучших сценах мира – в Германии, Японии, Финляндии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, США, Канаде, Корее, Эквадоре и других странах. Кто знает, если бы не карантин и связанные с ним ограничения зарубежных гастролей, увидели бы мы это действо на небольшой сцене нашей филармонии?

В течение двух часов, пролетевших, как две минуты, зритель имел возможность насладиться двумя одноактными спектаклями: «Кармен-сюитой» и «Шехерезадой». Это было зрелищно, очень профессионально, ярко, динамично и экспрессивно. Екатерина Кухар в роли Кармен, Александр Стоянов в роли Хосе и Артур Гаспар в роли Эскамильо. Увидеть эту «троицу» на сцене стоило каждому, кто ценит балет и классическое искусство.

Роль Кармен в истории балета играли многие артистки. Но первой была легендарная Майя Плисецкая. Именно для неё кубинский хореограф Альберто Алонсо сделал эту постановку, композитор Родион Щедрин на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен» создал восхитительную музыку, а художник Борис Мессерер в точности продумал декорации, которые сыграли немалую роль в успехе спектакля. Либретто балета, как многим известно, основано на мотивах новеллы Проспера Мериме.

Интересно, что художником постановки «Кармен» нашего национального театра является также сам Борис Мессерер, а балетмейстеры-постановщики – Азарий и Александр Плисецкие, родные братья Майи Михайловны Плисецкой. Постановщики, взяв за основу хореографию Альберто Алонсо, несколько изменили трактовки партий в зависимости от особенностей исполнителей. Александр Плисецкий хорошо знал московское представление, а Азарий Плисецкий долгое время работал на Кубе и помнил постановку Альберто Алонсо. Сравнивая два варианта, балетмейстеры выбрали лучшее и объединили в киевском спектакле, который стал своеобразным прочтением балета Бизе-Щедрина. Таким образом этот балет хотя в определенных нюансах и отличается от его изначальной версии, при этом ни в чем ей не уступает.

Кармен в исполнении Екатерины Кухар – совершенно особенная, своя. Она отличается от Кармен в исполнении Плисецкой. Екатерина нашла свой стиль и подачу этого сложного и противоречивого образа роковой цыганки. Прима-балерина украинского театра сочетает в себе не только совершенную хореографическую технику, но и прекрасные актерские качества. В исполнении роли Кармен, как никогда, важен каждый взгляд и жест балерины. Все они должны быть крайне точными и исполненными смысла. Так было у Плисецкой, и так есть у Кухар. Кармен у Екатерины – легкая, озорная, соблазнительная, переменчивая, игривая и по-детски непосредственная…

Бесподобен и Александр Стоянов в роли Хосе. Их чувства друг к другу, вероятнее всего, из жизни перенеслись на сцену, ведь они – не только партнеры по балетным постановкам, но и уже больше десяти лет – супруги. От их совместных романтических партий в «Кармен» по телу пробегали мурашки, а на глаза наворачивались слезы… Запомнился зрителю и харизматичный Артур Гаспар в роли утонченно галантного и блистательного тореадора Эскамильо.

Журналистка «УЦ» немного пообщалась с Александром Стояновым после концерта.

– Александр, пару слов о ваших впечатлениях от выступления в нашем городе?

– В Кропивницком мы были впервые. Очень понравилось, как тепло нас приняли зрители. Хорошие аплодисменты, цветы и приятные слова. Мы уезжаем с вдохновением и удовлетворением. Для нас было важно получить эти эмоции и передать их зрителю, потому что сейчас этого очень не хватает. Дальше мы едем в Черкассы и потом домой.

– Где бы выступали, если бы не было карантина?

– Если бы не карантин, то тур продолжился бы в Сумах, Житомире, Виннице, Ровно, Львове и других городах. Но пока ждём, какие распоряжения и ограничения введёт наша власть. Надеемся, что в ближайшее время сможем продолжить гастролировать. Ведь этот обмен эмоциями и вдохновением необходим равно как артистам, так и зрителям.

– Какая ваша любимая партия? В одном интервью вы сказали, что это роль тореадора из «Кармен»…

– Да, Эскамильо – это моя любимая партия. Стиль, образ, костюм, хореография. Всё идеально. Но на эти гастроли я уступил эту роль Артуру, а сам перешёл на Хосе. Когда мы с Екатериной репетируем вдвоём, то я прохожу с ней за обоих. И за Хосе, и за тореро. Люблю этот спектакль и когда танцую Эскамильо, и когда Хосе. Они разные, но каждый интересен по-своему.

– Поскольку в спектакле в Кропивницком вы танцевали партию Хосе, можете охарактеризовать немного его образ?

– Партия Хосе тоже достаточно интересная. Он – солдат, привыкший жить по уставу и выполнять команды. Встреча с легкой, беззаботной и веселой Кармен для него – нечто необычное. Она переворачивает его мир. Он – романтик. Известно, что происходит, когда романтик встречается с роковой женщиной. У него попросту «сносит крышу»! И исход этой истории мы все знаем.

– Какую партию вы бы хотели ещё исполнить сами и с Екатериной?

– Из классики, в принципе, я бы ничего нового не хотел танцевать. Все партии, которые когда-либо мечтал исполнить, я уже станцевал. Это и Эскамильо в «Кармен-сюите», и Базиль в «Дон Кихоте», и Альберт в «Жизели», и другие персонажи. Поэтому из того, что я бы хотел станцевать на данный момент сам и в паре с Екатериной, – это партия андрогина из очередной части балета «Дети ночи» Александра Абдукаримова. Я надеюсь, что когда-то мы поставим третью часть этого спектакля.

Кроме «Кармен» зрители увидели ещё один не менее яркий и красочный спектакль «Шехерезада», сопровождаемый музыкой Николая Римского-Корсакова. Великолепные костюмы, декорации, красивый свет переносят в загадочную атмосферу гарема падишаха. Роль жены шаха Зобеиды играет Екатерина Кухар, а Золотого раба – Александр Стоянов. Эта чудесная история с трагическим концом вряд ли оставит кого-либо равнодушным.

Спасибо артистам труппы Национального театра оперы и балета за подаренный нашему городу праздник красоты, эстетики и высокого танцевального искусства! Приезжайте ещё!