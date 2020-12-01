Куда вы движетесь, правила?

Правила дорожного движения в нашей благословенной стране меняются практически ежегодно, да нет, даже раз в несколько месяцев. В этом году введены три новых нормы, последние самые нашумевшие, о них немного ниже. Автора этих строк более других удивило новое правило, введенное 26 февраля. Касается оно «автомобилей прикрытия».

Речь о комбайнах и больших тракторах. Их теперь нельзя перевозить без автомобилей прикрытия. «Сельскохозяйственная техника, ширина которой превышает 2,6 метра, должна двигаться в сопровождении автомобиля прикрытия, который движется позади и занимает крайнее левое положение относительно габаритов сельскохозяйственной техники и который оборудуется с соблюдением требований стандартов проблесковым маячком оранжевого цвета, включение которого не дает преимущества в движении, а есть только вспомогательным средством информации для других участников движения. Во время движения такой технике запрещено хотя бы частично занимать полосу встречного движения. На сопроводительном автомобиле также устанавливается дорожный знак “Объезд препятствия с левой стороны”, который должен соответствовать требованиям стандартов». Это постановление Кабинета министров от 26 февраля №126 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху».

Ужас, как раньше все эти «Джон Диры», «Клаасы» и «Нью Холланды», любой из которых шириной примерно от 3 с половиной до 4 метров, шастали украинскими сельскими дорогами?

Новые правила поведения за рулем на самом деле каждого из нас не так чтобы и коснутся. Отныне таксисты и пассажиры такси обязаны быть пристегнутыми. Раньше можно было без ремня ехать, еще согласно советским правилам дорожного движения, которые предполагали, что каждый водитель такси настолько профессионал, что ему и пассажиру рядом пристегиваться не обязательно.

Водители и пассажиры с инвалидностью теперь тоже должны быть пристегнуты. Есть исключения, извините за подробности, «Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности». Без руки пассажир, к примеру, если вы не поняли.

Самое непонятное нововведение, в какую светлую кабминовскую голову пришедшее, непонятно, – теперь мотоциклы с коляской могут водить молодые люди не с 18 лет, а с 16-ти лет. Вы давно видели на наших улицах мотоцикл с коляской? Какой-нибудь «Урал М67», «ИЖ-Юпитер-4», или «Днепр –МТ11»?

Но вот теперь «мотоциклы с боковым прицепом» перевели из категории В1 в категорию А. И управлять ими можно с 16 лет. Зачем? Почему? Раньше можно было с 18 лет. Может, кто-то из министров прикупил сыну такую «тачку», а пацану всего 16? Это ж два года ждать…

А еще всех пешеходов, идущих по обочине, обязали в темное время суток носить на себе что-то отражающее свет. Дабы не очень хорошо видящие водители нас увидели, если нам в голову придет фантазия переходить дорогу. Так бывает.

Нормальная практика для многих стран. Но только рекомендательная. А у нас немного по-другому. Штрафануть могут тебя, если вышел не вовремя за хлебом без катафота на рюкзаке или еще чего-то светоотражающего с собой не прихватил, на одежку не наклеил.

Так уже и вижу, как барышня в пальто от Burberry или Emporio Armani (у нас таких в городе хватает), лепит на фирмовый итальянский кашемир китайскую светоотражающую нашлепку за две гривни. Хотя такие барышни обычно не ходят по обочинам, за ними «Мерседесы» вовремя подъезжают, но иногда они ходят по тротуарам.

Светоотражающие наклейки, нашлепки, браслеты, головные уборы, шарфики и т.д. – давно не проблема, навалом в продаже, спасибо Китайской Народной Республике. За 2 гривни можно заполучить себе пластмассовый типа браслетик на руку, он хорошо в темноте отражает свет.

Так что лучше пусть у вас будет такая штука в гардеробе. Тем более у детей.