Не тільки від «корони»

Весь інформаційний простір України щільно заповнений повідомленнями з фронтів пандемії коронавіруса. Кількість хворих і померлих від цієї зарази – з цих повідомлень починаються новини на всіх телеканалах. Зі страшилками пандемії конкурують хіба що щоденні відео ДТП – теж з жертвами. Здається, що люди перестали помирати від онкопатологій, від інфарктів та інсультів, від інших «звичних» хвороб. На жаль, це не так.

Кіровоградська область і місто Кропивницький, як і раніше, в лідерах по смертності від онкологічних захворювань, тільки говорити про це практично перестали. І це дуже непокоїть керівника обласного онкоцентру Костянтина Яриніча. Про це його пост у Фейсбуці.

Останнім часом в мене складається враження, що окрім коронавірусу в нас інших хвороб не існує. Уся стрічка новин заповнена інформацією про «захмарні» цифри інфікованих. За усім цим ми перестали помічати тих людей, які борються за своє життя роками.

Сьогодні отримав бюлетень Національного канцер-реєстру України за 2018-2019 рік. На превеликий жаль, Кіровоградщина залишається лідером по онкологічним захворюванням серед усіх територій України. Захворюваність на 32% перевищує середньоукраїнські показники та майже на 50% у Кропивницькому.

За статистикою, за рік захворіли 4461 пацієнт та померли 1953 жителя Кіровоградщини.

На той час від початку пандемії від коронавірусу в області померли 146 громадян. Це в 15 разів менше, ніж від онкології.

І в той же час, на сьогоднішній день онкологічний центр не має можливості закупити сучасне обладнання для променевої терапії, яка є основною, у нас немає цифрового мамографа, рентгентерапевтичної техніки та ще багато «мінусів», які в сукупності є ключовими в лікуванні онкології.

Пацієнти інколи просто змушені їхати на лікування до інших областей. Це сором мати в області таких масштабів онкологічний центр та кадровий потенціал і не мати можливості надавати допомогу людям на сучасному рівні.

Чи правильно забувати про онкологічних пацієнтів? Правильно кидати їх сам на сам із проблемою?

Мені навіть страшно уявити, якими будуть цифри занедбаності у 2021 році, у зв’язку з тією ситуацією, яка склалася в онкологічній галузі.

Сподіваюсь на здоровий глузд усіх потенційно дотичних до цієї проблеми.

Усім бажаю здоров’я.